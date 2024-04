Pronóstico de Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League

Se definen los cuatro mejores equipos del torneo de clubes más importante del mundo: la UEFA Champions League. Por tal razón, con el objetivo de sumarse a las semifinales, Bayern Múnich y Arsenal se batirán a duelo, el próximo 17 de abril, en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Para este duelo, ambos equipos llegan con la ilusión intacta y alimentada. Por un lado, Bayern Múnich perdió su hegemonía en Alemania. Esto se debe a que el Bayer Leverkusen se coronó campeón de la Bundesliga. Por lo que las energías de Harry Kane, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller y compañía, estarán puestas en la Champions League.



Mientras que por su parte, el Arsenal no quiere despertarse del sueño que está viviendo. Actualmente, el equipo que dirige Mikel Arteta, se encuentra en la segunda plaza con 71 unidades, a dos del líder: Manchester City. Además, se encuentra en cuartos de final de Champions, por lo que buscará alzar el trofeo.



Mejores apuestas Bayern Múnich vs Arsenal



Total de tiros de esquina: Más de 8.5 - 1.50 en Rushbet



Total de goles: Más de 2.5 - 1.62 en Rushbet



¿Ambos equipos marcarán?: si - 1.52 en Rushbet

Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



El momento crucial de la temporada ha llegado



Si, así como leen. El momento crucial ha llegado. ¿Ganará Arsenal? Eso aún es incierto. Al frente tiene a uno de los mejores equipos de Europa, aunque no esté en sus días más gloriosos. Sin embargo, el momento de los gunners ha llegado. Ahora es cuando deben demostrar de qué están hechos. Llegó el final de temporada y el autobús de Arteta no se quedará sin gasolina, como la temporada pasada.



Por eso, Saka, Odegaard, Rice, Martinelli y compañía viajarán a Alemania con un objetivo claro: clasificarse a semifinales.



Por su parte, el Bayern Múnich no quiere irse en blanco está temporada, por lo que pondrá toda la carne en el asador. El equipo bávaro quiere volver a reinar en Europa y para eso es necesario ganarle al Arsenal y clasificarse a la semifinal.



Claramente ambos equipos quieren clasificarse. Pero sólo uno tendrá la dicha de tocar tierra de grandes. ¿Cómo lo hará? Pues marcando. En esta ocasión la apuesta se inclina por el ambos marcan y el total de goles será mayor de 2.5. Para la primera, sólo hay que resaltar una cosa: ambos equipos se marcaron en 7 de sus anteriores 8 cruces directos.



Para el segundo pronóstico, es imprescindible resaltar que entre ambos clubes, en sus anteriores 6 juegos directos, en 5 de ellos el marcador superó la marca pronosticada. Así mismo, a nivel individual, Arsenal en sus recientes 2 de 3 partidos sobrepasó la línea de los 2.5. Mientras que el Bayern Múnich, de sus 5 duelos anteriores, en 3 de ellos cruza el oriente de los 2.5 goles.



Mejores apuestas Bayern Múnich vs Arsenal Foto: Sportimage Ltd / Alamy Foto de stock

Los córners se van a la…



En esta oportunidad los tiros de esquina se van a la alta: más de 8.5. Para la tranquilidad de los hinchas gunners, el Arsenal, en sus recientes 5 duelos, generó 20 cobros. Lo que le dio una media de 4.0. Mientras que por su parte, Bayern Múnich lanzó 5 más que los de Arteta, alcanzando un promedio de 5.



Por último, entre ambos, se cobraron 48 córners, lo que da como media de 9.6 cobros, por lo que apostar a favor del Bayern Múnich no suena nada ilógico.