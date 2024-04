Pronósticos Barcelona vs PSG | Vuelta Champions League

Llegan los partidos de vuelta de la Champions League, un nuevo encuentro entre Barcelona y PSG, un cotejo en donde todo se resolverá en favor de cualquiera, después de todo la ida solo demostró la igualdad entre los dos equipos, tanto catalanes como parisinos han demostrado que no son un equipo de confianza, no son escuadras que brillan, por lo que incluso en este escueto definitivo todo es abierto.



Así, tras el 2-3 en campo del PSG, los de Barcelona buscarán mantener la ventaja, eso sí, hay que aclarar que aunque la ventaja fue para los catalanes, entre las dos escuadras no hay diferencias notorias, por lo que incluso esta vuelta se perfila con varios goles.



Mejores apuestas Barcelona vs PSG



Mbappe anota: @2.00 Codere



Más de 3.5 Goles: @2.30 Codere



Barcelona anotará más de 1.5 goles: @1.75 Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



¡Un historial lleno de goles!



En el vibrante choque de ida, que contó con un total de cinco emocionantes goles y un impresionante total de 33 remates entre ambos equipos, sí, renta y tres en donde Mbappe ni la vio pasar, eso sí, los parisinos se encuentran ahora en la difícil posición de tener que arriesgar para remontar el marcador adverso.



Y ojito, porque el historial nos marca que en los últimos cuatro enfrentamientos entre estos equipos, ambos conjuntos han dejado su huella en el marcador, con tres de esos encuentros superando la marca de los 2.5 goles, prometiendo un espectáculo lleno de acción y potencialmente más goles en el horizonte.



Después de todo, por lo general, los primeros partidos son mucho más cerrados, pero lejos de ello, las fragilidades defensivas de ambas escuadras han manifestado un mal que han padecido a lo largo de la temporada.



Así, cabe decir que de los 9 partidos que el Barcelona ha jugado en Champions League, solo en dos de ellos, frente al Antwerp y el Porto, solo en esos, el Barca logró mantener su portería en cero, esos fueron los dos primeros juegos, luego de ello, en los restantes 7, le anotaron en al menos una ocasión y en 4 de ellos se rebasó la marca de 3.5 anotaciones.

Similares números son los del PSG, eso sí, aclarando que mantuvo su portería a cero en una ocasión más.



Mejores apuestas Barcelona vs PSG Foto: LE PICTORIUM / Alamy Foto de stock

Mbappe y su primer partido importante como “jugador del Madrid”



Como un secreto a voces, el fichaje de Mbappe por el Real Madrid le da un tinte de importancia a esta llave, después de todo la gran figura francesa se impone como el próximo jerarca del fútbol y así lo debe demostrar ante el Barcelona.



Eso sí, hay que decir que en el partido de ida, Kylian Mbappé no brilló como se esperaba. El delantero francés se mantuvo sin disparar a puerta durante todo el encuentro, dejando el protagonismo en ataque a Ousmane Dembélé, quien destacó notablemente, pero, pero pero… Ahora, todos los reflectores estarán sobre él, toda la presión irá con el francés que debe figurar.



Por si fuera poco, hay que mencionar que con seis goles acumulados en la competición, Mbappe está a tan solo uno de igualar a Harry Kane.