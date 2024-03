Pronósticos Perú vs Nicaragua | Amistoso Internacional

Llega el parate internacional, con ello los partidos de las mejores selecciones del mundo, en esta oportunidad llegan los encuentros entre selecciones latinoamericanas. En primer lugar tenemos a la cólera de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección peruana, que llega a este encuentro para recobrar sensaciones de buen juego.



Por el otro lado tenemos a la selección de Nicaragua, un equipo de tercera o cuarta línea en el ámbito mundial, aunque con rachas de buenas y malas. Nicaragua no es una de las selecciones más peligrosas de Centro América, de hecho siempre que se encuentra a escuadras de élite, pierde de gran forma, siendo goleado usualmente.



Mejores apuestas Perú vs Nicaragua

Gana Perú y más de 2.5 Goles: 1.65 Codere

Perú anota más de 2.5 Goles: 1.88 Codere

Nicaragua anota menos de 0.5 Goles: 1.60 Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Perú y un sparring para subir el ánimo



Los amistosos sirven para dos cosas, saber el nivel en el que se encuentra una selección, fogueándose con selecciones poderosas y el de buscar rivales sencillos para subir el ánimo a los equipos que tienen malas rachas, y este es el segundo caso para los peruanos, quienes buscarán romper su mala racha.



Desde el 2023, cuando empezaron las Eliminatorias, con partidos oficiales de selecciones, Perú no ha logrado ganar ningún encuentro, sumando un total de 2 empates y 4 derrotas, claramente una crisis que se vuelve insostenible. Eso sí, hay que decir que le ha tocado enfrentar a Chile, Brasil y Argentina, selecciones que a priori son superiores, sobre todo las dos últimas.



En cuanto a amistosos, en aquel mismo año disputó 4, perdiendo dos, ante Alemania y Japón, ganó uno, ante Corea y empató el restante jugando contra Marruecos, selecciones que estuvieron en el último mundial. De dicha manera, el juego ante Nicaragua está muy por debajo del nivel de sus rivales, pero muy por debajo, todo para encontrar buenas sensaciones de cara a los próximos partidos.



En Perú se destaca, dentro de su convocatoria, el llamado de Paolo Guerrero, el goleador histórico no ha podido ser reemplazo y sigue siendo llamado, de igual forma Lapadula es una carta que no le ha servido a los peruanos en el tiempo que Guerrero estuvo ausente. Y como dato adicional, solo han sido 6 los convocados del viejo continente de la selección peruana, provenientes de ligas como Dinamarca, Suecia y Portugal.



Perú vs Nicaragua Foto: IMAGO / Pressinphoto

Nicaragua, una selección sin pasado, presente, ni futuro



Está claro que una de las selecciones menos hegemónicas del continente es Nicaragua, sus rivales no son de nivel, de hecho, los fríos números nos dicen que son 6 partidos de invicto que suma esta selección, pero sus rivales han sido Barbados, Montserrat y República Dominicana, selecciones sin historia.



La última vez que Nicaragua se enfrentó a selecciones con peso se llevó caídas, ante Panamá, 3-2, Uruguay 4-1 y Paraguay 2-0.