Mejores casas de apuestas 2023 en Colombia

Las apuestas deportivas gozan de un gran estado de forma en Colombia. Podemos contar por decenas los operadores disponibles en nuestro país. Tras analizarlos todos, vamos a ofrecerle las 4 mejores casas de apuestas en Colombia.

Mejores casas de apuestas en noviembre 2023



¿Por qué apostar en Codere?



La casa de apuestas Codere es una de las más prestigiosas a nivel mundial, por lo que no sorprende que sea considerada como una de las mejores casas de apuestas en Colombia.

Su bono de bienvenida del 100% hasta $100.000 COP quizá no sea el más elevado, pero se compensa con un catálogo de opciones abismal que le permitirá apostar en el evento que desee.

No en vano, en Codere encontrará más de 20 deportes en los que apostar, con el fútbol como su principal argumento. Hablamos de uno de los patrocinadores oficiales del Real Madrid, de modo que no sorprende el énfasis puesto en todo lo que rodea al deporte rey.

Las cuotas aplicadas al fútbol son de las más competitivas que puede encontrar, así como aquellas destinadas a las principales competiciones deportivas de Colombia. Esto implica que conseguirá beneficios más que aceptables tanto en la Liga Dimayor como en LaLiga EA Sports, la Champions League, la Copa Libertadores y el resto de grandes eventos futbolísticos.

A la hora de realizar ingresos y retiradas de dinero, la casa de apuestas Codere permite el uso de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, así como diversos monederos electrónicos como Dimonex o Éxito y las clásicas transferencias bancarias.



¿Por qué apostar en Rivalo?



Rivalo se ha ganado a pulso ser considerada como una de las mejores casas de apuestas en Colombia. Este operador destaca por la enorme cantidad de competiciones que ofrece.

A pesar de que actualmente no ofrece un bono de bienvenida, su primer ingreso no quedará huérfano gracias a las 2 apuestas gratis que recibirá después de depositar $50.000 COP o más.

Puede que la suma de 11 deportes no parezca excesivamente grande, pero como hemos mencionado, cuenta con una suma de competiciones abismal, así como una gran cantidad de mercados para apostar en todo lo que crea conveniente.

Como sucede en todas nuestras casas de apuestas recomendadas, las cuotas de Rivalo están a la altura y brindan beneficios destacables. Una vez más, el fútbol es el punto fuerte de esta casa de apuestas, con una lista muy extensa de cuotas disponibles para apuestas pre-match y apuestas futuras.

Entre las opciones de pagó encontrará tarjetas de crédito, transferencias bancarias y otros métodos como PSE o Efecty, por lo que no tendrá problemas a la hora de realizar depósitos y retiros de dinero.



¿Por qué apostar en MegApuesta?



A pesar de ser una de los operadores más jóvenes de los que operan legalmente en nuestro territorio, MegApuesta se ha ganado a pulso ser considerada como una de las mejores casas de apuestas en Colombia.

Al igual que sucede en Codere, el bono de bienvenida que encontramos es del 100% hasta $100.000 COP, lo que supone un buen impulso para sus primeros pronósticos. Además, ofrece un bono sin depósito para casino entre sus promociones, algo que suele ser tan inusual como apetecible.

La suma de deportes disponible es superior a 20, por lo que podrá apostar en deportes de gran seguimiento como el fútbol, el baloncesto o el ciclismo y en otros menos conocidos como el polo acuático, el floorball o el biathlon.

Las cuotas de MegApuesta están ligeramente por encima de la media, sobre todo en competiciones de fútbol colombianas, por lo que se antoja como una casa de apuestas muy adecuada para quienes quieran apostar en la Liga Dimayor.

Quizá uno de sus principales problemas es la escasez de métodos de pago, pero salvando este inconveniente, MegApuesta es otra de las casas de apuestas más recomendables de las que operan legalmente en Colombia.



Código promocional MegApuesta Foto:

¿Por qué apostar en Luckia?



Desde España llega Luckia, un operador que ya entra dentro de las mejores casas de apuestas en Colombia gracias a todos los contenidos que ofrece en sus diferentes secciones.

El bono de bienvenida de Luckia es uno de los más elevados que puedas encontrar, con el 100% del primer ingreso hasta $250.000 COP. En este caso hablamos de un triple bono que, en todo caso, no cuenta con grandes exigencias para ser liberado, por lo que es uno de los más recomendables.

El hecho de que este sitio venga de España implica que el fútbol tenga mucho protagonismo en su página principal, con numerosas competiciones en las que apostar en todo momento, ya sean apuestas pre-match o futuras.

Las cuotas también son de calidad, de modo que, gracias a ellas, obtendrá un gran rendimiento económico a través de sus pronósticos acertados, adecuándose a la media que suele encontrarse en las mejores casas de apuestas en Colombia.

También ofrece una cifra interesante de métodos de pago por lo que, en su conjunto, Luckia es una de las mejores opciones que puede encontrar para apostar en nuestro país.



¿Qué hace que una casa de apuestas de Colombia sea de primera categoría?



Estudiar minuciosamente los diferentes operadores legales es fundamental para recomendar las mejores casas de apuestas en Colombia. Estos son los aspectos clave que hemos analizado:

Bonos y promociones



Ya seas nuevo usuario de una casa de apuestas o estés registrado en ella, la presencia de bonos de bienvenida y promociones de calidad marca la diferencia a la hora de decantarse por una de ellas. Obtener cifras altas de dinero a través de las bonificaciones es tan importante como saber la manera en la que podrás liberar esas promociones.



Cuotas altas



Las cuotas altas son un reclamo evidente para los jugadores. Si bien es cierto que las diferencias entre las cuotas para un mismo mercado no son demasiado grandes, sí puedes encontrar operadores con valoraciones que le llevarán a obtener mayores ganancias en un espacio de tiempo menor.

Tipos de apuestas variadas



De cara al apostante, es conveniente centrarse y dominar determinados tipos de apuestas, lo que no evita que sea positivo que un operador ofrezca numerosos mercados para realizar pronósticos. Las mejores casas de apuestas en Colombia cuentan con tipos de apuestas habituales como el 1x2, el hándicap o los totales, así como tipos de apuestas exclusivos para cada disciplina deportiva.



Apuestas en vivo



Las apuestas en vivo son una de las variantes preferidas por los apostantes. La emoción de apostar disfrutando de sus eventos favoritos es inigualable, por lo que es fundamental que las casas de apuestas cuenten con un motor de apuestas en vivo potente. La presencia de estadísticas actualizadas en tiempo real y eventos en streaming es clave a la hora de marcar las diferencias.

Mejores apps apuestas deportivas Foto:

¿Cómo registrarse en una casa de apuestas en Colombia?



Las mejores casas de apuestas en Colombia cuentan con procesos de registro muy similares. A pesar de que la interfaz es diferente en cada una de ellas, este sería el paso a paso habitual para crear su cuenta de usuario:



Diríjase a la página web de la casa de apuestas a través del enlace que le ofrecemos arriba.

Comience el proceso de creación de su cuenta.

Introduzca su información personal.

Escriba el código de bono/promoción si es necesario.

Lea los términos y condiciones de la oferta de la casa de apuestas.

Termine de configurar su cuenta.

Haga su primer depósito.

Proceda con su primera apuesta.

Asegúrese de que su apuesta inicial cumple los requisitos para aprovechar el bono de bienvenida.



¿Es legal apostar online en Colombia?



Sí, las apuestas deportivas son totalmente legales en Colombia. En todo caso, la recomendación es que utilice operadores que cuenten con la aprobación de Coljuegos, organismo encargado de supervisar la legalidad de las casas de apuestas.

Las mejores casas de apuestas en Colombia que hemos mostrado hasta ahora cumplen a rajatabla con la normativa vigente en materia de apuestas deportivas y casino. Esto implica que podrá jugar sin mayores inconvenientes y sin temer por la integridad de sus datos personales y bancarios.



Métodos de depósito disponibles para apuestas en Colombia



Los métodos de pago presentes en cada casa de apuestas cobran gran relevancia para diferenciar una buena casa de apuestas de una excelente. Es fundamental que exista variedad de sistemas de ingreso y depósito y, por supuesto, que sean de total confianza y que velen por la seguridad de sus datos.

Le recomendamos encarecidamente que revise con detenimiento los métodos de pago disponibles en cada casa de apuestas y cuáles de ellos aplican para los bonos de bienvenida.

A continuación, le ofrecemos los métodos de pago más comunes en las mejores casas de apuestas en Colombia.



Tarjetas de prepago



Las tarjetas de prepago se presentan como una de las alternativas favoritas por los apostantes. La principal ventaja de este método de pago es que se puede operar con dinero en efectivo, sin necesidad de aportar datos bancarios a la casa de apuestas.

Las tarjetas de prepago pueden adquirirse en línea o a través de locales físicos. Para canjearlas, solo habrá que aportar el código incluido en la propia tarjeta en el proceso de ingresar fondos.

Algunas de las tarjetas de prepago más utilizadas son PaySafeCard, AstroPay y ToditoCash.



Tarjetas de débito/crédito



La seguridad y efectividad de las tarjetas de débito/crédito hace que sean utilizadas a lo largo y ancho del planeta, tanto en apuestas deportivas como en otros tantos sectores. El 100% de las mejores casas de apuestas en Colombia permiten operar con esta vía de pago, muestra de la confianza que aportan a sus usuarios.

El proceso para operar con tarjetas Visa y Mastercard es muy sencillo. Tan solo tendrá que aportar la cantidad de dinero que desea ingresar y el número de su tarjeta de débito/crédito. De hecho, muchas casas de apuestas permiten guardar los datos de la tarjeta para agilizar el proceso en los ingresos sucesivos.



Mejores apps métodos de pago Foto:

Transferencias bancarias



Pasamos a otro de los métodos de pago más comunes en las apuestas deportivas. Al igual que sucede con las tarjetas de débito/crédito, este sistema está incluido en la práctica totalidad de las casas de apuestas, ya que es habitual que los usuarios posean una cuenta bancaria a la que traspasar sus ganancias.

Además de las transferencias bancarias habituales a través de entidades como Bancolombia, Davivienda o Banco de Bogotá, también puede encontrar herramientas de pago como PayU, PSE o Daviplata.

Plataformas de pago en línea



Las mejores casas de apuestas en Colombia ofrecen la posibilidad de utilizar plataformas de pago en línea para ingresar dinero a las cuentas de usuario. Algunas de ellas son PayU, PSE, Tu Compra o Place to Pay.

La principal ventaja de este método de pago es que los ingresos suelen ser instantáneos. Se pueden realizar los depósitos mediante tarjetas, transferencias bancarias y efectivo, aunque el funcionamiento siempre dependerá de cada una de las plataformas.

A la hora de realizar el ingreso, primero tendrá que acceder a la cuenta de usuario en su casa de apuestas y, posteriormente, será redirigido a la plataforma de pago seleccionada.



Métodos de pago presenciales



El uso de dinero en efectivo está muy extendido en Colombia, algo que conocen bien las casas de apuestas para ofrecer diferentes vías para ingresar a través de métodos de pago presenciales.

Los apostantes pueden realizar ingresos mediante sistemas como Efecty y Baloto, además de establecimientos como supermercados o los propios locales físicos de las casas de apuestas.

El proceso es tan sencillo como ir a la sección de ingresos de la casa de apuestas y escoger la cantidad de dinero que desea añadir. Se generará un recibo que deberá imprimir y mostrar en el establecimiento seleccionado, así como su documento de identidad. El último paso será el de ver cómo el cajero realiza la recarga y le aporta un comprobante del depósito.



Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas en Colombia



¿Cuál es la mejor casa de apuestas en Colombia?



Es complicado seleccionar un solo operador, ya que se cuentan numerosas casas de apuestas en Colombia confiables y con cuotas y promociones destacables. Algunas de ellas son Codere, Rivalo, Megapuesta y Luckia.



¿Dónde apostar por Colombia?



La lista de casas de apuestas legales en Colombia es cada vez mayor. El organismo Coljuegos concede licencias a nuevos operadores cada cierto tiempo, lo que implica que todos ellos cumplen con la normativa y no suponen ningún peligro para sus datos personales y bancarios.



¿Cuál es la mejor app de apuestas deportivas en Colombia?



Codere o Rushbet son dos de los operadores con apps móviles más destacadas. En todo caso, las mejores casas de apuestas en Colombia cuentan con apps y versiones compatibles con celulares cuyo funcionamiento está perfectamente adaptado a estos dispositivos.



¿Cómo apostar online usando mi banco de Colombia?



Si quiere apostar online a través de su banco en Colombia, debe saber que puede hacerlo a través de diferentes vías. Por un lado cuenta con las típicas transferencias bancarias, mientras que también puede apoyarse en la comodidad de las tarjetas de débito/crédito.



¿Es posible apostar a más de un deporte en la misma casa de apuestas en Colombia?



Por supuesto. Las mejores casas de apuestas en Colombia ofrecen listas extensas de deportes y competiciones. Puede apostar en ellas a través de apuestas simples o apuestas combinadas.



¿Puedo registrarme en más de una casa de apuestas?



Sí. Los usuarios pueden registrarse en tantas casas de apuestas como deseen. Lo que no pueden hacer en ningún caso es registrarse con dos usuarios distintos en un mismo operador, ya que las cuentas son nominativas.