Fecha 6 Cuadrangulares | Medellín vs. América - mejores apuestas

Clasificado a la final de manera anticipada, el Independiente Medellín concluye los cuadrangulares como local, siendo este un preámbulo de la intensa disputa que tendrá por el título de este semestre. Lo visita un América de Cali, que recién ganó su primer encuentro en el Grupo B.

¡Grita el pueblo clamoroso! Celebran los aficionados del Independiente Medellín porque de nuevo están en una final. Hace un año, también en temporada decembrina, el Poderoso definió el título de Liga contra el Deportivo Pereira, que contra todo pronóstico dejó a su rival con la amargura del subcampeonato.

América de Cali despide un año deportivo en el que fue animador en fases regulares, pero falló en los momentos más importantes, cuando se esperaba un salto de calidad para una plantilla talentosa, capaz de generar múltiples opciones de gol. Este primer semestre del técnico Lucas González al servicio del cuadro Escarlata dejó enseñanzas y posibilidades de estructurar un mejor equipo en el 2024. Por ahora, se enfrenta a esta fecha con la posibilidad de lograr su segunda victoria consecutiva en el Grupo B.

Aunque el Medellín aguarda conocer a su rival por la final, en esta fecha no se puede relajar. Una derrota o un empate contra el América condiciona la opción que tiene de cerrar la serie por el título en el estadio Atanasio Girardot. Es crucial recordar que El equipo mejor ubicado en la Reclasificación del campeonato será el visitante en el primer partido de la final. Si el finalista por el Grupo A es el Deportes Tolima, al vencer al Junior en Barranquilla, entonces el partido de vuelta de la final se llevará a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Se espera que el Poderoso utilice un equipo alternativo con varios suplentes para dar descanso a los futbolistas titulares en el esquema del entrenador Alfredo Arias. El Poderoso defiende en esta fecha de cuadrangulares un invicto de 12 fechas en condición de local, con nueve victorias y tres empates. Esa también es la misma cantidad de partidos consecutivos en casa con goles a favor.

Los desafíos del Medellín y las expectativas en el América

Precisamente, el nivel ofensivo del Independiente Medellín es una de sus principales virtudes, ya que en cinco de sus últimos seis partidos se presentaron más de 2,5 goles. Su jugador más productivo en la delantera es también uno de los goleadores del campeonato. Se trata de Edwin Cetré, con 14 anotaciones en 24 partidos.

Independiente Medellín también tiene una cualidad que en cierto modo explica su excelente presente deportivo: Marcó el primer gol y terminó ganando en ocho de sus anteriores nueve compromisos por el campeonato. Tampoco es fácil que le conviertan muchos goles en su estadio. Hace 11 juegos que un visitante no convierte más de 1,5 goles en su estadio. El último en lograrlo fue La Equidad, cuando le sacó un empate 2-2 al Medellín a comienzos del campeonato, cuando el técnico Alfredo Arias recién implantaba su metodología de trabajo.

Por su parte, América de Cali viajó a territorio antioqueño con la satisfacción de haber conseguido su primera victoria de estos cuadrangulares el último fin de semana ante Millonarios. Los Escarlatas esperan volver a ganar como visitantes en este torneo, algo que no logran desde el pasado 30 de septiembre, cuando vencieron 2-4 al Deportivo Pereira. Desde entonces, el América ajusta cuatro salidas sin victorias.

América de Cali no ha sido el mejor de los equipos visitantes en este campeonato. Durante el Todos contra Todos ganó tres juegos y en cuadrangulares sufrió derrotas en Bogotá contra Millonarios (2-1) y ante Atlético Nacional (1-0) en Medellín, partido que le costó su prematura eliminación en el Grupo B. En cuanto a su desempeño defensivo lejos del Pascual Guerrero, los dirigidos por Lucas González mantuvieron su arco invicto en cuatro de 12 juegos realizados como visitantes.

Independiente Medellín deberá tomar precauciones en este partido, ya que ha perdido las dos últimas veces que recibió al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot: 0-1 el 13 de junio y por ese mismo marcador el 18 de febrero de este año. Antes de esas derrotas, el Poderoso tenía una racha de cuatro triunfos consecutivos sobre el América en territorio antioqueño.