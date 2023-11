Apuestas final Copa Libertadores | Fluminense vs Boca Juniors

Fluminense y Boca Juniors son los protagonistas del partido más importante del año en el fútbol sudamericano. En este artículo vamos a echar un vistazo a las mejores apuestas final Copa Libertadores, un duelo para el que los brasileños se muestran como favoritos en las principales casas de apuestas de Colombia.



Las mejores apuestas final Copa Libertadores entre Fluminense vs Boca Juniors



La Copa Libertadores está a solo 90 minutos de conocer al campeón de la edición 2023. Fluminense y Boca Juniors serán los protagonistas del cierre de oro de la máxima competición continental, con los brasileños en busca de su primera corona y los argentinos tratando de igualar a Independiente como conjunto más laureado del continente con 7 trofeos.

La final de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio de Maracaná el 4 de noviembre a las 3:00 pm (horario de Colombia). El hecho de que el choque tenga lugar en suelo brasileño hace que Fluminense cuente con cierta ventaja en las apuestas final Copa Libertadores, así como el hecho de haber tenido un trayecto más cómodo hasta el partido definitivo.

Como decimos, Fluminense tiene como objetivo conquistar su primer título de la Libertadores en la que será su segunda final a lo largo de la historia. Su camino hacia este encuentro ha sido relativamente cómodo, aunque viene de ganar tan solo uno de sus seis últimos partidos, tres de ellos saldados con derrota.

Por su parte, Boca Juniors quiere romper la hegemonía brasileña vista en las últimas ediciones de la Copa Libertadores y tiene el objetivo de colocarse como equipo más exitoso del fútbol sudamericano. Los Xeneizes superaron todas las eliminatorias a través de la tanda de penaltis y sólo han ganado uno de sus nueve partidos más recientes dentro del tiempo reglamentario, de modo que se podría decir que ninguno de los dos equipos llega a la final en su mejor momento.



Apuesta Pronóstico Cuotas Ganador del partido Fluminense 2.15 (Bwin) Ambos equipos marcan Sí 2.05 (Bwin)

Fluminense busca hacer historia



La final de la Copa Libertadores mide a dos equipos con una historia muy diferente en la competición. Fluminense es favorito en las apuestas Copa Libertadores y cuenta con jugadores experimentados en esta clase de encuentros como Marcelo Vieira, ganador de cinco Champions League en su época en el Real Madrid. En todo caso, esta será su segunda final de la máxima competición después de caer contra Liga de Quito en la edición de 2008.

Por su parte, Boca Juniors es uno de los equipos más laureados del continente. Con seis títulos en su palmarés, la victoria le haría igualar a Independiente como conjuntos con más cetros de la Copa Libertadores y contará con el favor del público uruguayo, un detalle que puede ser clave en las apuestas Copa Libertadores. Los Xeneizes no conquistan esta competición desde 2008, pero llegaron a la final en 2012 y 2018.

Brasileños y argentinos no se enfrentan desde el año 2012, y lo cierto es que sus cara a cara más cercanos arrojan igualdad máxima. En sus cinco últimos cruces, el balance es de dos triunfos para cada bando y un empate. Tres de esos choques se saldaron con anotación en las dos porterías, mientras que en solo una ocasión de esa serie el marcador no se llegó a estrenar.



Germán Cano es la gran baza de Fluminense

Si está pensando en enfocar las apuestas Copa Libertadores hacia el desempeño de los jugadores, es evidente que Germán Cano es uno de los nombres propios del partido. El delantero argentino de Fluminense llega como máximo anotador de la competición con 12 goles en su casillero. Además, fue el héroe del Flu en las semifinales tras firmar dos tantos en la ida de las semifinales y el gol definitivo en el partido de vuelta en el minuto 87.



Germán Cano es el favorito en las apuestas Copa Libertadores para anotar en cualquier momento del partido (2.65) y para ser el autor del primer gol del choque (5.20). Sin lugar a dudas, el atacante de Fluminense es el principal argumento de los brasileños y uno de los jugadores a seguir para los apostantes del Fluminense vs Boca Juniors. Puede encontrar estas cuotas y muchas otras en la casa de apuestas Bwin.