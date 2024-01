¿Cómo apostar en vivo en las casas de apuestas?

Una de las experiencias más emocionantes son las apuestas en vivo, ya que representan una oportunidad especial para obtener beneficios, aprender y desarrollar estrategias. Explicaremos detalladamente cómo funcionan, cuáles son los deportes más interesantes para obtener ganancias, aportando muchos consejos para que conozcan a fondo esta interesante modalidad en las principales casas de apuestas deportivas en Colombia.

No es lo mismo hacer una apuesta antes de un evento, que cuando está en curso. Este es un ejercicio que implica concentración y control. Hay que saber esperar, tener claro cuándo apostar y optar por el uso de varias herramientas. Se requieren ciertas habilidades durante las apuestas en vivo, pero tampoco estamos ante una labor imposible.

Consejos para hacer apuestas en vivo

El objetivo con las apuestas en vivo es analizar con velocidad y ganar. La exigencia implica adquirir ciertas habilidades porque de lo contrario la decepción puede ser enorme. Mantener la calma es primordial durante las apuestas en directo, así como la disposición para estar pendientes del respectivo encuentro deportivo, donde se quiere obtener ganancias. Con el paso del tiempo, los apostadores adquieren otras destrezas en el manejo de estrategias.

Cómo hacer apuestas en directo paso a paso:



Conocer el deporte : Es casi que un deber porque requiere saber lo suficiente del deporte en el cual quiere apostar, basado en el conocimiento sobre la competición, sus deportistas principales, los equipos y el formato. Tomar las mejores decisiones amparados en la experiencia lo llenará de confianza al momento de hacer las apuestas en directo.

Seguir el compromiso : Hoy en día es una labor más sencilla, ya que existen muchas formas de seguir el desarrollo de un evento. Las apuestas en streaming cuentan con la opción de ver los partidos cuando muchas veces no los transmiten en los servicios tradicionales. Puede seguirlo de esta manera o mediante herramientas que hacen seguimientos en vivo a los encuentros, actualizando las estadísticas más relevantes.

Fuentes de consulta : Tenga al alcance no una, sino varias referencias de datos sobre eventos porque de esta manera se aprovechan mejor las apuestas en streaming. Traten de tomar decisiones informadas durante las apuestas en vivo.

Tener paciencia: Hay que saber elegir y apostar en el momento indicado. No se precipite, ni tampoco pierda la calma. Si no alcanzó a hacer una apuesta en directo, tranquilo. Hay más eventos y mercados en streaming para que los aproveche.

Si hasta ahora empieza con las apuestas en directo…

Un consejo para comenzar en las apuestas en vivo es realizar previamente una selección de pronósticos antes del inicio del encuentro. Una vez que el evento esté en marcha, se recomienda verificar si las opciones de apuestas seleccionadas tienen o no posibilidades de éxito. Luego apueste por las que considere como las más indicadas.

Otra recomendación es tener un plan o estrategia. Por ejemplo, cuando en un partido de fútbol hay una expulsión en el equipo visitante y el marcador se encuentra empatado. Dependiendo del tiempo de juego y otros factores puede apostar por el local o ir al mercado de goles. Incluso, hacer una combinada porque las posibilidades son las mismas que cuando se apuesta prepartido.



Apostar en vivo paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Características de las apuestas en vivo

Las apuestas en vivo son diferentes de las que se hacen prepartido en muchos aspectos relacionados con su funcionamiento, mercado de apuestas, el movimiento de las cuotas, el Cash Out, la experiencia, entre otras más. Resumimos las más importantes.



Variedad de mercados : Existen opciones exclusivas en las apuestas en vivo, casi siempre relacionadas con cuotas para apostar en segmentos específicos de un evento. Por ejemplo, durante el transcurso de un partido de fútbol se habilitan alternativas de tiros de esquina cada diez minutos. Los mercados de goles y tarjetas también tienen modificaciones importantes.

Cash Out : La posibilidad de cerrar apuestas, bien sea para blindarse asegurando algunas ganancias o recuperar la inversión porque perderá de todos modos, es un distintivo especial de las apuestas en vivo. Aquí el apostador tiene un mayor control sobre sus apuestas, con el uso de esta herramienta en directo.

Apuestas en streaming : La experiencia de apostar en vivo se potencia cuando está observando el evento deportivo. Las principales casas de apuestas deportivas brindan el servicio de seguir el streaming oficial de algunos eventos.

Movimiento de las cuotas: Es genial ver la forma en que las cuotas fluctúan según el desarrollo de un compromiso. De sus movimientos dependen las estrategias que se puedan hacer durante las apuestas en vivo.

Deportes disponibles para apostar en vivo

La principal disciplina deportiva, con el mercado más grande y posibilidades de hacer apuestas en vivo, es el fútbol. Es el deporte rey para esta modalidad. Los principales eventos deportivos del mundo y por cada país aparecen en directo.

Sin embargo, no es el único deporte. La popularidad de las apuestas en directo se ha trasladado a otras disciplinas conocidas como el baloncesto, tenis, béisbol, fútbol americano, críquet, boxeo, golf, hockey y los deportes a motor. Hay una cantidad importante de personas interesadas en estos mercados.

Así mismo, otros deportes que no son tan comunes también pueden apostarse en directo. Los eSports toman la delantera en ese sentido, pero otras disciplinas como los dardos, el billar, tenis de mesa y lucha libre (UFC), entre otros más aparecen habilitados para esta forma de hacer apuestas deportivas.



Apuestas en streaming: Eventos deportivos al instante

Las apuestas en vivo se disfrutan mejor si se tiene la opción de ver el compromiso. Es lo que se conoce como streaming y es ofrecido por algunas de las más importantes casas de apuestas deportivas en Colombia. Las estadísticas y datos en tiempo real son importantes, pero no lo suficientes si se quiere sacar el máximo provecho durante las apuestas en vivo.

Los eventos en streaming disponibles en las casas de apuestas son de gran ayuda porque no solo favorecen al apostador en el diseño de sus estrategias, sino que mejoran la experiencia. Suele ocurrir que algunos partidos o eventos no son transmitidos en las señales de televisión o plataformas en línea tradicionales, pero en las casas de apuestas sí se encuentran habilitados. Siempre será mejor disfrutar de las acciones de cualquier deporte si se puede ver en tiempo real.

Por otra parte, esta también se constituye en una alternativa para ver en directo y de forma legal algunos torneos importantes. Para saber si un determinado encuentro tiene streaming, las casas de apuestas habilitan secciones especiales como la agenda de transmisiones o también lo indican gráficamente con el ícono de video al lado de cada encuentro para apostar.

Algunas de las principales casas de apuestas deportivas en Colombia con streaming son Rushbet, Betsson y Bwin.



Reseña apostar en vivo Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Por qué apostar en vivo?

Esta es una inmejorable opción de aprender más acerca de las apuestas deportivas y también una excelente manera de disfrutar un evento deportivo. A continuación, presentamos tres razones por las que es interesante apostar así:

Variedad de cuotas: Si la cantidad de mercados disponibles en modo prepartido es amplia, en directo aumentan las opciones y por consiguiente existen más formas de obtener ganancias. Emoción: En vivo se disfrutan más las apuestas deportivas porque los resultados son instantáneos. El entretenimiento se encuentra más que garantizado. Aprendizaje: Notará que con el paso del tiempo adquiere más conocimiento sobre cómo apostar y en qué momento. La práctica hace al maestro y las apuestas en tiempo real son el mejor camino para aumentar su nivel.

Mejores casas de apuestas deportivas en vivo

Es difícil que una casa de apuestas no cuente con opciones en vivo. Todas las tienen, pero algunas suelen llevar la delantera por la experiencia que ofrecen en otros servicios como el Cash Out, la variedad de mercados, el streaming y la estabilidad de la plataforma.

En cualquiera de las siguientes casas de apuestas deportivas en Colombia puede disfrutar al máximo de los eventos en vivo, disfrutando de los beneficios que cada una les ofrece: