Apuestas Liga Dimayor Jornada 20 | Atlético Nacional vs Tolima 8/11/23

Atlético Nacional y Tolima disputan uno de los partidos más interesantes de la 20º y última jornada de la Liga DImayor colombiana. En las próximas líneas le mostraremos las mejores apuestas para este partido, para el que el Rey de Copas se muestra como claro favorito en las casas de apuestas.

Las mejores apuestas Liga Dimayor entre Atlético Nacional vs Tolima



Solo resta una jornada para conocer la composición de los cuadrangulares del Torneo Finalización 2023. Tanto Atlético Nacional como Tolima ya tienen asegurado su billete para la fase decisiva, pero todavía deben luchar por la posición más alta posible, lo que supondría medirse a equipos relativamente inferiores en sus grupos.



El Atlético Nacional vs Tolima tendrá lugar el miércoles 8 de noviembre a las 19:30 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. La condición de equipo local del Rey de Copas hace que afronte el choque como favorito en las mejores casas de apuestas de Colombia. En todo caso, los dos clubes llegan a esta jornada final en una buena racha de resultados, por lo que es previsible un duelo igualado.



Si nos centramos en Atlético Nacional, podemos comprobar que aparece en la quinta posición de la tabla con 33 puntos en su casillero después de apuntarse 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas, en los que ha sumado 31 goles a favor y 18 en contra. En cuanto a su balance como conjunto local, las cifras son muy positivas. 8 victorias y 1 sola derrota le sitúan como el segundo mejor equipo local de la Liga Dimayor. En sus 5 últimos partidos en casa ha logrado dejar su marco imbatido en 4 ocasiones, con el único lunar del 1-2 encajado contra Independiente Medellín.



Por su parte, Tolima está una posición por encima en la clasificación con 34 puntos, en su caso con 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas. A pesar de que solo han logrado anotar 20 goles, los Pijaos han sacado mucha rentabilidad y vienen de ganar en las tres jornadas anteriores, en todas ellas por un margen mínimo de 1 gol. Como visitante, Tolima suma 4 partidos ganados, 1 empatado y 4 perdidos, irregularidad que, en todo caso, le coloca como el tercer mejor equipo foráneo de la competición. De hecho, esos 4 triunfos han llegado en las 5 salidas más recientes, sacando un rendimiento excelso a los 5 goles que ha firmado en 9 desplazamientos.



Apuesta Pronóstico Cuotas Ganador del partido Atlético Nacional 1.96 (Yajuego) Más/Menos Menos 2.5 goles 1.78 (Yajuego)

Igualdad máxima en los Atlético Nacional vs Tolima más recientes



Los resultados recientes en el cara a cara siempre son muy útiles de cara a realizar los pronósticos más acertados. En el caso del Atlético Nacional vs Tolima, vamos a tomar como referencia los cinco últimos duelos directos. El balance en ellos es de dos victorias para los Pijaos, una para Atlético Nacional y dos empates. Las tablas han llegado en los dos partidos más recientes.



Como dato a tener en cuenta, en los cuatro choques más recientes se han registrado goles en las dos porterías y más de 2.5 goles, pero no debemos obviar el hecho de que Tolima no está sumando grandes cifras anotadoras en el Torneo Finalización 2023.



En lo que se refiere a las cinco últimas visitas de Tolima a Atlético Nacional, el balance también es igualado. En esta ocasión encontramos dos triunfos para cada bando y un empate, lo que ayuda a esperar un encuentro muy igualado y que se resuelva por pequeños detalles.



El rendimiento de Atlético Nacional en casa, clave en las apuestas



La buena racha de Atlético Nacional y Tolima con la que llegan a esta 20º jornada tiene mucha influencia en las apuestas. También es clave la igualdad registrada en sus últimos duelos directos, pero si hay algo que puede marcar las diferencias es el buen hacer del Rey de Copas como equipo local.



La victoria de Atlético Nacional se paga a 1.96 en la casa de apuestas Yajuego, una cifra a considerar y que puede brindar ganancias aceptables sin necesidad de realizar grandes inversiones. El bajo nivel anotador de Tolima hace que los operadores apuesten por un choque con menos de 2.5 goles, como comprobamos con la cuota de 1.78 que ofrece Yajuego.



Por supuesto, también existe la posibilidad de arriesgar mucho más en busca de ganancias elevadas. Una de esas opciones es el resultado exacto de 1-0, con cuota de 7.10.