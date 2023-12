Megapuesta retiros: cómo retirar dinero y por qué métodos de retiro

Las casas de apuestas deportivas en Colombia ofrecen múltiples alternativas de retiro, con métodos actualizados según las necesidades que tengan los apostadores. Megapuesta retiros no se queda atrás. En este artículo explicaremos cada uno de los medios para retirar fondos como las transferencias bancarias y pagos en efectivo, así como sus características y cómo sus clientes resuelven las dudas frecuentes durante el proceso.

Cómo retirar en Megapuesta paso a paso

Antes de proceder con la explicación, cualquier procedimiento de retiro que se haga, si antes no tiene la cuenta validada, será imposible llevarlo a cabo. Se necesitan dos tipos de documentos para verificar: el de identidad y la dirección del lugar de residencia, con una copia de factura de servicios públicos o extracto bancario. Esa es la garantía que tendrá el apostador para hacer depósitos y retiros, sin tener inconvenientes futuros ni poner en riesgo la cuenta.

Cómo hacer retiros

Si la validación del titular de la cuenta está en orden, los retiros se realizan directamente en el sitio web, realizando la solicitud mediante el canal de su preferencia. Para ello siga los siguientes pasos:

Iniciar sesión en Megapuesta. Ir a Mi Perfil Dar clic en el botón Retiro Clic en el campo que dice “Elige el Método” Según el método elegido siguen las indicaciones

Megapuesta tiene una oferta exclusiva para los nuevos usuarios que hagan su primer depósito tras el registro. La cuenta será cargada con un bono de bienvenida: 100% del valor de la primera apuesta perdida hasta $100.000 como freebet.

Cómo retirar por Megapuesta móvil

Aunque no tenga una app de descarga, la plataforma es navegable y responsiva. No tiene problemas de carga en dispositivos móviles. Puede hacer sus solicitudes de retiro de la misma forma que si estuviera desde un PC de escritorio. Independientemente del medio que use no olvide seguir las indicaciones según el método de retiro que haya elegido, ya que no funcionan de la misma manera.

Métodos de retiro en Megapuesta

Desde el mismo momento en que creó la cuenta, la aceptación de los términos y condiciones indica que acepta cada uno de los medios de pago establecidos por Megapuesta. Existen tres métodos a través de los cuales se pueden hacer los procesos para retiro de fondos: Transferencia bancaria, retiro en puntos EFECTY y a través de MEGARED.

Siempre que se haga un retiro, independiente del medio de pago seleccionado, se le recordará al usuario que los retiros por valores superiores a los $1.644.960 pagarán un 20% de retención en la fuente.

Método de retiro Min/Máx Comisión Tiempo/duración MEGARED $1 000 / $50.000 No 5 horas Efecty $10.000 / $500.000 No 5 horas Transferencia $250.000 / $1000.000 No Máx. 72 horas

El mejor método donde retirar Megapuesta

Todos los métodos de retiro en Megapuesta son confiables, seguros y fáciles de llevar a cabo. La ventaja de tener canales para pagos en efectivo como Efecty y MEGARED radica en la velocidad con que se procesan, así como la garantía de tener miles de puntos de pago distribuidos en el país. Las transferencias bancarias también son un buen canal en temas de seguridad.

Si los retiros son por transferencias hay que considerar los tiempos de respuesta, cuando las transacciones se realizan en días y horas hábiles. Además, es importante que la cuenta que se asocie al retiro por banco esté a nombre del titular de la cuenta en Megapuesta.

Preguntas frecuentes sobre Megapuesta retirar

¿Cuáles son las comisiones de transferencia?, ¿hay alguna?

No existen montos por concepto de comisiones en las transferencias o en el proceso de cómo hacer un retiro en Megapuesta. Lo que sí se descuenta como retención en la fuente, es cuando el valor a retirar es igual o mayor $1.644.960 y se descuenta un 20%, pero no tiene que ver con comisiones asociadas al medio de pago.

¿Cuánto tarda un cashout Megapuesta?

Si es por transferencia bancaria son 72 horas, dentro del promedio que habitualmente tienen estos procesos. Cuando el retiro tiene como medio de pago asociado a Efecty o MEGARED, el tiempo es mínimo, mientras llega un correo electrónico al titular de la cuenta con el código de retiro. En ese momento puede dirigirse al punto más cercano de la entidad que haya seleccionado. Indispensable llevar el documento de identidad original.

¿Cuánto es el monto mínimo de retiro en Megapuesta?

Es de apenas $1.000 pesos y se hace solo a través de MEGARED. Es el monto más bajo entre los tres medios de pagos disponibles en este operador de apuestas deportivas.

¿Tiempo de transferencia para un retiro?

Si se cumplen a cabalidad las verificaciones de usuario y la documentación adicional que se requerida cuando se hacen retiros por transferencia bancaria, este proceso no debe exceder en cualquier caso el plazo de 72 horas. Los procesos para verificar las transacciones se hacen con la mayor celeridad del caso. Las solicitudes de retiro tienen un promedio de cinco horas, mientras se hacen las revisiones internas a las que haya lugar. El retiro pasará de estado “PENDIENTE” a estado “AUTORIZADO” y podrá reclamarlo por el medio que eligió.

¿Cómo cancelar un retiro?

Es posible hacerlo y el procedimiento es sencillo. El titular de la cuenta que quiera cancelar su retiro debe dirigirse a su perfil, buscar en transacciones hasta localizar la solicitud de retiro. En la columna de ACCIONES hacen clic en el botón CANCELAR y solo es posible hacerlo cuando el estado de la solicitud sigue en “PENDIENTE”. Si ha pasado a ser “AUTORIZADO”, la única forma de cancelar el proceso es mediante el chat de servicio al cliente o escribiendo al correo electrónico soporte@megapuesta.co.

¿Cuánto es el monto máximo de retiro en Megapuesta?

La cantidad cambia según el medio de pago que haya sido elegido por parte del titular de la cuenta:

Puntos Físicos Efecty : $1.500.000

Puntos de pago MEGARED : $1.000.000

Transferencia bancaria: Si solicita un retiro de más de $2.030.000 por día estará sujeto a un descuento del 20% por retención de impuestos.

¿Todos los métodos enumerados sirven para transferencias internacionales?

Los procesos aquí descritos para el retiro de fondos en Megapuesta solo se procesan en pesos colombianos. No es posible hacerlos aún para transferencias al exterior.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?

Efecty MEGARED Transferencia bancaria

Megapuesta servicio al cliente evaluación

Los clientes que tengan dudas o quieran hacer algún reclamo, petición u otro tipo de solicitud relacionada con sus cuentas pueden hacerlo por distintos canales. Existe un chat virtual, al cual se accede directamente desde la plataforma. Allí le darán la orientación necesaria o trasladarán la inquietud a un personal más capacitado, según el tipo de solicitud.

Otra forma de brindar atención al cliente es por la línea de atención: 3218774433 o puede escribir un mail a soporte@megapuesta.co. Las redes sociales de Megapuesta también brindan asesoría. La atención es cálida y oportuna, siempre dispuestos a solucionar los diferentes requerimientos.

Con el paso del tiempo, la sección web que se llama Centro de Ayuda tiene un listado completo de preguntas habituales con sus respectivas respuestas, claras y concisas. Ese es otro valor agregado en el servicio al cliente ofrecido por parte del operador de apuestas deportivas.