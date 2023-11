MegApuesta: nuestras opiniones

Si es residente en Colombia y le apasionan las apuestas deportivas y los juegos de casino, uno de los operadores más recomendables es MegApuesta. ¿Desea conocer nuestras MegApuesta opiniones? ¿Quiere saber todo lo que ofrece esta casa de apuestas y casino? En este artículo vamos a desgranar todo su catálogo, así como los puntos fuertes y débiles más destacables. ¡Comenzamos!

Megapuesta opiniones Nuestra puntuación Bono de bienvenida 100% hasta $100.000 COP 3.5/5 Mercados 4/5 Cuotas 4/5 Streaming/Opciones en directo 3.5/5 App móvil 4/5 Métodos de pago 3/5 Servicio de atención al cliente 4/5 Nota media 3.7/5

Bonos de bienvenida



En estos momentos podemos encontrar dos MegApuesta bono: uno para deportes y otro para casino. En el caso del bono de bienvenida para apuestas deportivas, puede conseguir una freebet de un 100% hasta $100.000 COP, mientras que la oferta de casino es del 100% hasta $200.000 COP + 200 giros gratis.

Además de los bonos de bienvenida, en nuestras MegApuesta opiniones también destacamos la presencia de promociones. Quizá no haya demasiadas disponibles si comparamos con otros operadores, pero son muy útiles a la hora de sacarle un provecho mayor a sus pronósticos o sus sesiones de juego en el casino.

Sea cual sea el MegApuesta bono o promoción que utilice, debe ser residente en Colombia y ser mayor de 18 años para canjearlos. También debe ser titular de una cuenta bancaria.

A continuación, vamos a echar un vistazo más detallado a los MegApuesta bonos de bienvenida y a las promociones. También le recordamos que, para canjearlos, no es necesario canjear un código promoción MegApuesta.



MegApuesta: Bono de bienvenida en apuestas deportivas



Si nos centramos en el MegApuesta bono de bienvenida, podemos obtener la mencionada cifra del 100% hasta $100.000 COP. Puede ser utilizado en cualquier disciplina disponible en MegApuesta deportes, como puede ser fútbol, baloncesto, tenis o balonmano, entre otras.

La apuesta mínima debe ser de $10.000 COP y en el boleto se requieren 3 eventos y cuotas de 2.00 o más.

Si comparamos este bono de bienvenida con los existentes en operadores de la competencia, podemos decir que está en la media respecto al resto, por lo que es una promoción aceptable.



Página principal casino MegApuesta

Bono de bienvenida en Casino MegApuesta



El MegApuesta bono de casino se trata de la segunda propuesta del operador para nuevos usuarios. Cabe destacar que es incompatible con el bono de deportes de MegApuesta online y que se puede obtener sin necesidad de canjear un código promoción MegApuesta.

En esta ocasión contamos con un bono del 100% hasta $200.000 COP al que debemos sumar 200 giros gratis. Los términos y condiciones de este bono son sustancialmente diferentes y se necesitan cuatro etapas para completarlo:

Bono del 100% hasta $100.000

Bono del 50% hasta $50.000 + 50 giros gratis en Diamond Strike

Bono del 50% hasta $50.000 + 50 giros gratis en El Príncipe

100 giros gratis en Shining Crown Bell Link



Otras promociones



Ya sea a través de la versión de escritorio o de MegApuesta app, no podemos obviar en nuestras MegApuesta opiniones la presencia de algunas promociones interesantes. Si nos centramos en MegApuesta deportes, encontramos los Megatips. El operador puede ofrecer hasta 10 boletos al día con entre 3 a 10 eventos que otorgan un premio adicional a las ganancias generadas del 10%.

En cuanto a la sección de casino, una de las promociones estrella es la denominada 10 Giros Sin Recarga. Una vez completado el proceso de registro, MegApuesta online le brinda 10 giros gratis en el juego 20 Super Hot Bell Link sin necesidad de realizar ningún ingreso inicial.

Mercados de apuestas / Deportes disponibles



Para ofrecerle nuestras MegApuesta opiniones, es indispensable echar un vistazo a los deportes disponibles en el operador. La sección MegApuesta deportes cuenta con más de 20 especialidades diferentes que abarcan desde deportes de seguimiento mayoritario hasta otros cuyo volumen de aficionados es mucho menor.

Deportes muy seguidos en Colombia como el fútbol, el baloncesto, el ciclismo o el motor están incluidos en su catálogo, con gran énfasis en todas las competiciones nacionales y en aquellas en las que participan deportistas colombianos.

Del mismo modo, podrá realizar pronósticos en biathlon, dardos, floorball polo acuático y otras disciplinas en las que tendrá la oportunidad de aprovechar el código promoción MegApuesta.



Página principal MegApuesta

MegApuesta cuotas



La calidad de las cuotas puede marcar las diferencias, por lo que es otra de las claves de las MegApuesta opiniones. Las cuotas ofrecidas para cada mercado siguen la línea del resto de operadores de Colombia. Ten siempre en mente que cada deporte cuenta con mercados y cuotas específicas.

Sin lugar a dudas, el fútbol es la disciplina en la que encontrará una mayor suma de cuotas, con las que podrá realizar apuestas simples y combinadas. Tendrá a mano la posibilidad de realizar pronósticos para apuestas al ganador, al resultado exacto, al número de goles, al hándicap, etc.



Streaming y apuestas en vivo en MegApuesta



Las apuestas en vivo son las favoritas de miles de jugadores, ya que ofrecen un nivel de emoción inalcanzable. Si revisa esta sección en MegApuesta deportes, comprobará que puede realizar pronósticos sobre eventos que se están disputando en ese mismo momento. Para facilitar la búsqueda, también se muestra un aviso de eventos en vivo en el panel lateral izquierdo.

Para facilitar sus pronósticos, cada evento cuenta con gráficos en los que se muestran las acciones que se están llevando a cabo en el partido, así como estadísticas útiles que pueden marcar las diferencias a la hora de acertar sus picks.

El único lunar que podemos encontrar en las apuestas en vivo es que todavía no está disponible el visionado por streaming. Esta función es muy demandada por los usuarios de MegApuesta app y escritorio, ya que facilita la posibilidad de ver partidos y eventos en directo.



Apuestas en vivo MegApuesta

MegApuesta app móvil



En estos momentos no existe la posibilidad de descargar una MegApuesta app móvil, pero eso no impide que podamos ofrecerte las MegApuesta opiniones sobre el uso de este operador en celulares. El operador cuenta con versiones adaptadas para iOS y Android, de modo que cualquier jugador puede disfrutar de MegApuesta online esté donde esté.

Cuando esté disponible MegApuesta app móvil, deberá saber que su descarga será diferente dependiendo del dispositivo que posea. En el caso de iOS, podrá descargarla desde la propia tienda oficial. Por su parte, en Android no se encuentra ninguna aplicación de apuestas en la tienda, por lo que tendrá que habilitar la instalación de apps externas y descargarla desde la propia página de MegApuesta.



MegApuesta métodos de pago



De cara a realizar su primer depósito o recargas posteriores, MegApuesta cuenta con un abanico de métodos de pago algo escueto, lo que hace que reste puntos en las MegApuesta opiniones.

Estos son los métodos de pago disponibles para ingresar dinero:



Vía-Baloto



Efecty

Puntos de pago MegApuesta



Cuenta de ahorros



Tarjeta de crédito Visa/Mastercard



Las cantidades mínimas y máximas dependen de cada método de ingreso. Recuerde que los tres primeros métodos listados requieren el desplazamientos a puntos físicos, mientras que los restantes puede realizarlos a través de MegApuesta online.

En cuanto a la retirada de ganancias, las MegApuesta opiniones se mantienen en la presencia de pocas vías, aunque todas ellas efectivas y de total seguridad. Las vías disponibles son transferencia bancaria, puntos Efecty o Dimonex. Recuerde que solo podrá sacar dinero dos veces cada semana.

Atención al cliente



Si tiene dudas sobre el código promoción MegApuesta o cualquier otro aspecto, puede hacer uso del servicio de atención al cliente del operador. Su grupo de profesionales estará disponible en todo momento para prestarle ayuda y solventar cualquier duda o incidencia.

Las vías de contacto con MegApuesta son las siguientes:



Correo electrónico



Teléfono



Redes sociales



Preguntas frecuentes



Puntos físicos de recarga



Nuestro veredicto



Como punto y final para nuestras MegApuesta opiniones, podemos confirmar que este operador tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los más destacados de los que operan en Colombia. Si bien es cierto que tiene aspectos mejorables, en él encontrará un ecosistema agradable en el que disfrutar de sus apuestas y sesiones de juego en casino.

El extenso catálogo de deportes y su eficiente servicio de atención al cliente son algunos de sus puntos fuertes, mientras que penaliza la baja cantidad de bonos y promociones y la ausencia de servicio de streaming.

Recuerde que tampoco existe la posibilidad de canjear un código promoción MegApuesta, aunque eso no evita que pueda disfrutar de los bonos de bienvenida y del resto de aspectos revisados en las MegApuesta opiniones.