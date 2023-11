Megapuesta bono de bienvenida 2023 | 100% en tu freebet hasta $100.000

La mejor manera de empezar tu aventura en las apuestas deportivas y los juegos de casino es a través de las promociones para nuevos usuarios. En este artículo vamos a revisar el Megapuesta bono de bienvenida, con el que puede obtener el 100% de su primer depósito hasta $100.000 COP.

En las próximas líneas le mostraremos cómo activar el bono de bienvenida Megapuesta. También conocerá los términos y condiciones más importantes de cara a liberar y aprovechar los beneficios que ofrece el Megapuesta bono de bienvenida.



Qué incluye el Bono de bienvenida Megapuesta



En esta página puede reclamar su Megapuesta bono de bienvenida. Si quiere conocer qué puede lograr a través de él, a continuación le mostramos los beneficios que ofrece el Megapuesta bono primer depósito para apuestas deportivas y casino.

Recuerde que este operador cuenta con un Megapuesta bono sin depósito que puede aprovechar para casino, una promoción que analizaremos más adelante.



Megapuesta: Bono de bienvenida en apuestas deportivas



Comenzamos la revisión de promociones con el Megapuesta bono de bienvenida en apuestas deportivas. A través de este bono, podrá conseguir el 100% de su ingreso inicial hasta un máximo de $100.000 COP.

Tal y como se puede comprobar en sus términos y condiciones, este bono puede utilizarse en cualquier deporte de los disponibles en su catálogo. Entre esos deportes se incluyen fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, hockey sobre hielo o voleibol, entre otros.

La casa de apuestas solicita realizar una apuesta por valor mínimo de $10.000 COP. También se necesita que en el boleto aparezcan 3 eventos y cuotas mínimas de 2.00.

Estos son los términos y condiciones asociados al Megapuesta bono de bienvenida:



Apuesta de $10.000 COP o más.



La apuesta gratis debe aprovecharse durante 7 días desde la activación.



El boleto debe contar con 3 eventos como mínimo.



La cuota de cada evento debe ser de 2.00 o más.



La freebet obtenida sólo puede utilizarse en estos mercados: Gana local, Empate, Gana visitante.



Si tenemos en cuenta la cifra que ofrece el Megapuesta bono de bienvenida, podemos confirmar que se adapta a la media del resto de las mejores casas de apuestas de Colombia. Si necesita más información, puede echar un vistazo a nuestro comparador de bonos de bienvenida de casas de apuestas.

Bono de bienvenida en Casino Megapuesta



También contamos con el Megapuesta casino bono. Hablamos de una nueva oferta de bienvenida, y debe saber que es incompatible con el megapuesta bono de bienvenida para deportes. Esto implica que, después de realizar el primer depósito, tendrá que seleccionar el tipo de bono que canjeará.

El Megapuesta casino bono de bienvenida también ofrece el 100% del ingreso inicial, en este caso hasta un máximo de $200.000 COP + 200 giros gratis. Si quiere conocer más detalles sobre este bono o el resto de promociones de casino de Megapuesta, puede hacerlo a través de este enlace.

Pasamos a revisar los términos y condiciones más importantes del Megapuesta bono de bienvenida de casino:



Ingreso mínimo de $10.000 COP para los tres primeros bonos y de $20.000 COP para el cuarto.



Para reclamarlo, el usuario debe hacerlo desde la página de depósito.



Para convertir el bono en dinero real, se debe apostar 25 veces el bono + el depósito.



El bono y las tiradas gratuitas caducan en 7 días.



El bono solo es compatible con tragamonedas.



A la hora de canjear el bono, debe saber que se realiza a través de cuatro etapas. Este sería el reparto en los primeros depósitos:



Bono del 100% hasta $100.000

Bono del 50% hasta $50.000 + 50 giros gratis en Diamond Strike

Bono del 50% hasta $50.000 + 50 giros gratis en El Príncipe

100 spins gratis en Shining Crown Bell Link



Cómo activar el bono de bienvenida Megapuesta



Para canjear el Megapuesta bono de bienvenida, el primer paso es proceder a su activación. Se deben seguir unos pasos sencillos para poder aprovechar el Megapuesta bono gratis, comenzando por la creación de la cuenta de usuario.

Este es el proceso que se debe seguir para crear su cuenta y obtener el Megapuesta bono primer depósito:



Acceda al sitio web de Megapuesta a través de los diferentes links incluidos en esta página.

Pinche en el botón de registro, localizado en la esquina superior derecha.

Incluya toda la información solicitada como nombre y apellidos, dirección o correo electrónico. Lea y acepte los términos y condiciones.

Concluya la operación.



De cara a realizar el primer depósito, puede hacerlo durante la creación de la cuenta o accediendo más tarde al panel de usuario. En ese momento también podrá escoger qué bono de bienvenida desea canjear.

Como hemos visto, el mínimo para acceder al Megapuesta bono de bienvenida es de $10.000 COP. Posteriormente, se deberán cumplir los términos y condiciones del bono, dependiendo de si ha escogido el de apuestas deportivas o el de casino, para recibir la bonificación.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Megapuesta



El Megapuesta bono de bienvenida puede ser utilizado por aquellos usuarios que sean mayores de edad (18+) y que residan en Colombia, ya que se trata de una bonificación exclusiva para este territorio.

Tan solo puede ser reclamado una vez, y si usted ha creado una cuenta anteriormente, debe saber que no existe posibilidad de duplicarla o utilizar sus datos personales en una nueva cuenta. El Megapuesta bono de bienvenida sólo puede ser canjeado una vez por persona.

Si tenemos en cuenta que se trata de un Megapuesta bono primer depósito, se necesita realizar un depósito inicial. La cifra mínima para acceder al bono es de $10.000 COP, y se puede utilizar cualquiera de los métodos de pago disponibles en el operador.

Este sería el resumen de los términos y condiciones del Megapuesta bono de bienvenida:



Solo mayores de edad



Residentes en Colombia



Una cuenta por persona, IP, domicilio o familia



El Megapuesta bono de bienvenida de apuestas deportivas no es compatible con el de casino



El depósito mínimo es de $10.000 COP



¿Megapuesta ofrece un bono de bienvenida sin depósito?



Lo cierto es que los bonos sin depósito no son demasiado habituales, pero en el caso que nos ocupa, sí podemos contar con un Megapuesta bono sin depósito. Si revisa la sección de promociones del operador, podrá encontrar “10 giros sin recarga”, un Megapuesta bono gratis que le permite obtener 10 giros gratis para el juego 20 Super Hot Bell Link.

Para conseguir esta bonificación tendrá que registrarse como nuevo usuario y, una vez validados sus datos, recibirá los 10 giros gratis. Tendrán que ser aprovechados durante los 7 días siguientes a la creación de la cuenta y las ganancias máximas que se pueden obtener son de $50.000 COP.

