Megapuesta apuestas: ¿Qué debes saber y cómo apostar?

En Megapuesta, apuestas porque quieres disfrutar, aprender y hacer todo lo posible para ganar. Este es un operador muy versátil, con un buen mercado de apuestas en vivo o en directo, para jugar desde una laptop o en móviles. Ideal para quienes desean aprender y aprovechar sus ofertas. Realiza tus mejores apuestas de fútbol, una de sus especialidades por su variedad de mercados. Hay mucho por conocer sobre este interesante operador.

Megapuesta apuestas es un sitio que funciona legalmente con licencia expedida por parte de Coljuegos. Tiene su sede principal en Medellín. Producto 100% colombiano, acepta todas las apuestas de fútbol y de otros deportes. Hay cuotas atractivas y mercados poco frecuentes con relación a otros operadores.

Megapuesta apuestas: ¿Cómo apostar en fútbol?

El deporte más popular tiene una oferta interesante en Megapuesta apuestas. Si bien carece de algunos mercados, compensa con otros igual de atractivos. La oferta cubre apuestas prepartido y en vivo, con seguimiento en tiempo real gracias a sus estadísticas, importantes para tomar decisiones informadas.

Las apuestas deportivas en Megapuesta se encuentran en su menú, junto a toda la oferta de competiciones y disciplinas cubiertas por el operador. Los principales torneos de fútbol aparecen en primer lugar. Son mercados destacados, que poseen una oferta más amplia en comparación con otras ligas. En esta selección sobresale el fútbol colombiano de Primera y Segunda división. También se encuentran el balompié de España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

En cuanto a las apuestas de fútbol colombiano, la oferta para la Liga es buena. No la mejor, pero tiene los suficientes mercados para maniobrar con inteligencia. Tal vez su único lunar es la ausencia en ofertas de apuestas para tiros de esquina.

Las Megapuesta apuestas de fútbol en este operador y para las ligas de máximo interés son publicadas con bastante anticipación a la fecha del partido. Este factor es de suma importancia porque suelen encontrarse buenas cuotas, susceptibles a bajar con el paso de los días. Recién publicadas se convierten en elementos claves para implementar estrategias exitosas.

El Cashout es otro detalle importante en las apuestas de fútbol, pero también para todas las demás modalidades deportivas disponibles en Megapuesta apuestas. Bien trabajado, la opción de cerrar apuesta lo puede sacar de un apuro cuando sienta que su pronóstico va mal, cubriendo parte del importe apostado. Si está ganando y quiere retirarse con algún beneficio, también se puede hacer.



Megapuesta apuestas fútbol Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Apuestas de fútbol disponibles en Megapuesta

Tomemos como referencia un partido de la Premier League, que en Megapuesta apuestas es una competición muy importante. Hay más de 1.000 cuotas por juego. Un repertorio gigante, que puede parecer caótico, pero gracias a su organización en la plataforma es posible conocer sus particularidades.

Cuando se abre la oferta prepartido para un compromiso del fútbol inglés u otra liga relevante, lo primero que ve son las apuestas más populares; es decir, mercados para ganador de partido (1X2), ambos equipos anotan, total de goles y doble oportunidad. Es el grupo de cuotas y mercados donde los jugadores generalmente se inician en las apuestas deportivas.

Luego viene el desglose de cuotas y mercados. Es el grueso de la oferta que nos tiene Megapuesta apuestas y donde nos centraremos:

Apuestas en Combo: Apuestas de tipo local o empate y ambos equipos marcan. Son combinaciones que mejoran la cuota. A veces la oferta sencilla para un ganador de partido o “ambos marcan” no se paga bien. Sin embargo, al combinarlas dan más valor. Megapuesta apuestas entiende la necesidad, organizando selecciones con combos de este estilo. Hay combos para doble oportunidad, goleadores, multigoles o resultados del juego más goles.

Apuestas por equipo: Es evidente que la casa de apuestas conoce a sus clientes futboleros. Los más recorridos suelen especializarse en apostar a un equipo o torneo. Pensando en ellos, Megapuesta Apuestas presenta ofertas para cada uno. Una de las más tradicionales es si el equipo marcará gol o no en determinada mitad. O la del “Empate no válido”, opción atractiva porque en caso de igualdad la apuesta se declara nula y el dinero apostado se devuelve.

Goleadores: Ahora que estamos en un fútbol tan competitivo, con datos por doquier, las apuestas individuales por el rendimiento de los deportistas son interesantes. Para el caso de Megapuesta apuestas, se presentan bajo la modalidad de goles. Si un futbolista anota o no, si hace el primer gol o el último. Si marca dos o más tantos. Además, son mercados muy bien pagados.

Combos con goleadores: Podemos decir que es una oferta especial que hacen en Megapuesta apuestas porque se pueden hacer selecciones combinadas por ganador de partido más goleador o doble oportunidad y goleador. También que un jugador anotará el primer gol o que lo hará en cualquier momento, más el resultado del juego. Las cuotas son bastante competitivas.

Es cierto que las apuestas de fútbol en este operador carecen de hándicap asiáticos, que no hay mercado para córneres y tarjetas, pero con su oferta actual es más que suficiente para pasar un rato agradable con Megapuesta apuestas.



Cómo registrarse y apostar en Megapuesta

Si lo convenció la oferta de fútbol que hay en Megapuesta apuestas, sus cuotas y la plataforma en general, el proceso para crear una cuenta también es fácil de hacer. Para registrarse solo debe considerar los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma Clic en registrarse Llenar el formulario Aceptación de términos y condiciones

De esta forma quedará completo su registro. Por el primer depósito que haga tiene la oportunidad de recibir un bono de bienvenida: Apuesta gratis hasta por $100.000. La apuesta gratis se concede si la primera apuesta se califica como pérdida.

Tipos de apuestas deportivas puedo hacer en Megapuesta

Las modalidades para apostar en Megapuesta están alineadas con las ofertadas por la gran mayoría de operadores en Colombia. Puede hacer apuestas en vivo, prepartido, con sistema o combinadas. No existen opciones del tipo “crear apuesta”. Donde realmente existe un diferencial de Megapuesta apuestas es con la forma en que utiliza los tipos de apuestas combinadas para crear promociones especiales.

Megañapas con las combinadas: Entrega una ganancia extra en la medida que sume más eventos a su boleto de apuestas en una combinada. Las “ñapas” se entregan a partir de combinadas con cuatro selecciones, para la cual aplica un 3% de beneficio adicional y hasta un 160% para más de 26 eventos apostados. Al momento de cargar una combinación en el boleto de apuestas, el sistema por defecto le indicará qué ganancia adicional lograría.



Reseña Megapuesta apuestas fútbol Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Cómo reservar una apuesta en Megapuesta?

Supongan que quieren apostar, pero no tienen saldo, ni tiempo para recargar. La jugada que vieron se está pagando muy bien. Si deja pasar el tiempo hasta que pueda recargar lo más seguro es que la cuota bajará de valor. ¿Qué puede hacer para no perder la oportunidad? Aquí empieza la propuesta que nos tiene Megapuesta. Nos permite “reservar” esa cuota de la siguiente forma:



Ingresa a la cuenta Busca la apuesta En el boleto aparece la opción reservar. ¡Úsela!

De esta manera podrá quedarse con la mejor cuota disponible en el momento, mientras pasa un tiempo prudente para que pueda cargar el saldo respectivo. Es necesario que recargue y pague la reserva antes de que inicie el evento.

Razones para hacer apuestas deportivas en Megapuesta

Si todavía no se decide, tranquilo. Aquí tiene tres motivos por los cuales debería apostar en Megapuesta apuestas:



Ofertas y promociones : Además de la oferta de bienvenida, Megapuesta apuestas cuenta con ofertas para premiar a quienes hagan combinadas, bien sea para cubrirlo en las derrotas o reconocer una ganancia adicional, a modo de recompensa y según el grado de dificultad que tenga su combinación.

Apuestas de fútbol : Hay variedad de opciones para analizar y jugar. Cuenta con las ligas más importantes y sus mercados de apuestas en vivo son igual de interesantes que los de cualquier otro operador. Hay cuotas que se pagan muy bien.

Reservar apuesta: Esta opción es muy valiosa porque puede pedirle a la casa que le conserve esa apuesta por la cuota que vio, mientras recarga su saldo.

Plataforma y app de Megapuesta apuestas

Este es un sitio seguro, bien diseñado y con la información clara. No es de navegación pesada. Las explicaciones de los bonos entregados por Megapuesta apuestas se hicieron con un lenguaje claro, sin términos ambiguos o confusos. También cuenta con muy buenos canales de ayuda al cliente. No tiene app, pero su navegación por dispositivos móviles es eficiente. La plataforma se ajusta a diferentes tamaños de pantalla.



Preguntas frecuentes sobre Megapuesta apuestas fútbol

Problemas para ingresar a la plataforma: ¿Cómo se desbloquea?

Deben ir al ícono que tiene un signo de interrogación, en la parte superior de la plataforma. Van primero donde dice “Tema” y después “Otro”. Les aparece un recuadro donde escribes la solicitud para el desbloqueo.



¿Cuáles son los medios de pago para depositar?

Megapuesta apuestas cuenta con opciones de recarga en efectivo o por transferencia bancaria. Para pagos en cajero se hacen a través de una solución llamada SafetyPay, mientras que en línea están los métodos por PSE (entidades financieras), junto con las billeteras virtuales de Daviplata, Nequi y Tpaga.