Megapuesta app | Apuesta desde tú móvil con el operador

Las casas de apuestas de referencia en Colombia permiten la posibilidad de apostar en cualquier momento o lugar gracias a sus aplicaciones móviles. En el caso que nos ocupa vamos a revisar las posibilidades de Megapuesta para celulares. A pesar de que no cuenta con una Megapuesta app, la versión para teléfonos inteligentes y tabletas es sencillamente espectacular. Descubra todo lo que necesita saber sobre Megapuesta para iOS y Android.





Megapuesta Colombia Cómo descargar/Requisitos del sistema 4.5/5 Bonos y promociones Megapuesta app 4/5 Características de la aplicación 4.5/5 Opiniones 4.25/5 Descárgala ya CTA



Cómo descargar Megapuesta app



Tal y como hemos mencionado, Megapuesta no cuenta con una aplicación nativa para celulares, pero eso no implica que no se pueda jugar en ellos. De hecho, tampoco se debe descartar la posibilidad de que aparezca una Megapuesta app en un futuro próximo, por lo que es conveniente saber de qué manera podrá instalarla en sus dispositivos.

En caso de que su smartphone o tablet sea iOS, tan solo tendrá que acudir a la tienda oficial de Apple, buscar la aplicación e instalarla. También aparecerá un acceso directo dentro del sitio oficial de Megapuesta.

Por su parte, los usuarios de Android tendrán que dar más pasos para su instalación, pero es un proceso muy sencillo. La Store de Google no acepta aplicaciones de apuestas deportivas, por lo que tendrá que habilitar la instalación de aplicaciones externas y descargar la .apk desde el enlace disponible en Megapuesta.

Una vez que tenga instalada Megapuesta app en su dispositivo, podrá realizar exactamente las mismas acciones que en la versión de escritorio.



Requisitos de sistema/Compatibilidad



Independientemente de que juegue a través del navegador o de Megapuesta app para iOS o Android, su dispositivo debe cumplir una serie de requisitos y especificaciones. La más obvia es la de contar con una conexión a Internet estable, ya sea a través de datos móviles o Wifi.



También es relevante saber los requisitos mínimos en cuanto al sistema operativo:



iOS : Versión 13.0 o superior (mínimo recomendable) tanto para iPhone, iPad y iPod Touch.

Android: Versión 5.0 o posterior (mínimo recomendable).

Reseña Megapuesta app Foto: IMAGO / Pond5 Images

Bono de bienvenida Megapuesta disponible y cómo conseguirlo



No importa si se registra desde un PC de sobremesa o un dispositivo móvil; el bono de bienvenida Megapuesta se puede activar desde cualquiera de ellos. El bono más reclamado es el de deportes, aunque puede encontrar un cuádruple bono de casino con el que obtener hasta $200.000 COP y 200 giros gratis.

Si quiere reclamar el bono de bienvenida de deportes, este es el proceso a seguir:



Regístrese a través de alguno de los enlaces disponibles en esa página.

Haga un primer ingreso de al menos $10.000 COP a través de las opciones de pago habilitadas.

Apueste un mínimo de $10.000 COP en cualquier evento deportivo.

En caso de fallar el pronóstico, Megapuesta le devolverá el importe jugado hasta un máximo de $100.000 COP.



Términos y condiciones del bono de bienvenida en apuestas deportivas



Las promociones disponibles en las casas de apuestas de Colombia cuentan con una serie de términos y condiciones. Hablamos de requisitos de cumplimiento obligatorio para activar y liberar el bono. Estos son los términos y condiciones más relevantes del bono de bienvenida en deportes:



Oferta disponible para un solo cliente, dispositivo móvil o IP.



Promoción habilitada para nuevos usuarios registrados que realizan su primer depósito.



El bono de bienvenida en deportes solo está disponible en caso de que la apuesta inicial sea fallida.



Para recibir el máximo de $100.000 COP reembolsables, la apuesta tiene que ser de $10.000 COP o superior .



La freebet tiene una validez de 7 días desde su activación y se debe apostar en una combinada de al menos 6 eventos. Cada evento debe contar con una cuota de 1.50 o más.



El dinero reembolsado debe utilizarse únicamente en apuestas al ganador (1X2).



Características, servicios y opciones disponibles en Megapuesta app



Megapuesta app cuenta con diferentes funciones para celulares iOS y Android. Una de ellas permite cerrar la apuesta prematuramente (Cashout), pero también encontrará otros servicios muy recomendables. Uno de ellos es la promoción Megañapa, con la que puede obtener hasta un 160% adicional en caso de realizar parlays de 4 o más picks con cuotas de 1.25 o más.

También encontramos funciones clásicas que vamos a pasar a revisar en las próximas líneas:



Apuestas en vivo



Las apuestas en vivo se han convertido en un clásico indispensable. En ellas disponemos de mercados actualizados a la vez que se desarrolla un evento y cuotas que varían minuto a minuto.

Por desgracia, Megapuesta apuestas en vivo Colombia no cuenta con una función de streaming, que es otra herramienta muy reclamada por los usuarios. Si bien es cierto que podrá aprovechar cuotas en vivo de calidad, el seguimiento del evento tendrá que hacerlo a través de canales o aplicaciones externas.



Apuestas anticipadas



Otra función muy reclamada son las apuestas anticipadas, indispensables en toda casa de apuestas que quiera colocarse entre las mejores del mercado colombiano. En el caso concreto de Megapuesta app, las apuestas anticipadas están presentes en más de 20 categorías de apuestas y con una variedad extensa de mercados.

Disponemos de dos alternativas para las apuestas anticipadas:



Eventos próximos : Se trata de apuestas dirigidas a eventos que están a punto de comenzar. Dos ejemplos serían apostar al inicio de la semana a un partido de la Liga Dimayor o a un encuentro de Roland Garros o el US Open.



Apuestas futuras: En este caso las apuestas se dirigen al campeón de una competición, así como al máximo goleador, a la clasificación para competiciones continentales o cualquier otro mercado que, por regla general, se resuelve al término de una competición.



Paso a paso Megapuesta app Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre Megapuesta app

Ya conoce todo lo necesario sobre Megapuesta app y su versión adaptada para celulares, pero puede que tenga ciertas dudas adicionales. Este es el motivo por el que le ofrecemos soluciones rápidas para algunas preguntas que puedan surgir. Recuerde que también puede solventarlas a través del servicio de atención al cliente del operador.



Cómo hacer una recarga en Megapuesta Colombia



Si quiere aprovechar el bono de bienvenida en deportes o casino debe comenzar por hacer el depósito inicial. En caso de que no vaya a reclamar el bono, también debe realizar el primer ingreso para apostar o jugar. Si quiere disponer de dinero en su cuenta, estos son los pasos a seguir:



Inicie sesión con su usuario y contraseña

Haga clic sobre el botón MI CUENTA o en la opción RECARGAS, situada al lado del saldo disponible.

Se mostrarán los métodos de pago disponibles en el operador. Elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

Siga las instrucciones de ingreso y complete el proceso. ¡En poco tiempo tendrá saldo disponible en su cuenta!

Cómo hacer una retirada en Megapuesta



En el caso de las retiradas, las opciones disponibles son Efecty y transferencia bancaria. Si desea solicitar una retirada, debe acceder a MI CUENTA y pulsar sobre la opción RETIROS. Posteriormente, escoja el método deseado y haga clic sobre RETIRO MANUAL:



Efecty : Si utiliza esta opción de pago, debe saber que el retiro mínimo es de $10.000 COP y el máximo de $1.500.000 COP. Para recoger el dinero tendrá que acudir a un punto físico Efecty y mostrar su documento de identificación. El número de convenio es 111396.



Transferencia bancaria: Para este método de pago tendrá que indicar su entidad bancaria tras pinchar sobre RETIRO MANUAL. Rellene los campos que aparecerán con toda la información solicitada. La cantidad mínima de retiro es de $250.000 COP, y debe saber que tendrá una retención del 20% en caso de que el retiro sea de $1.500.000 o más.



Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente



Si tiene cualquier duda o problema con Megapuesta app o, en general, con la experiencia de juego, el servicio de atención al cliente de este operador sabrá cómo ayudarle. La opción más recomendable es el Chat en vivo, disponible incluso para quienes no estén registrados en la plataforma. Adicionalmente, cuenta con estas vías de contacto:



Vía telefónica: 3218774433.



Correo electrónico: soporte@megapuesta.co

Redes sociales: Facebook, Instagram o YouTube.



Megapuesta app opiniones finales



Después de este análisis profundo, podemos confirmar que Megapuesta es una de las mejores casas de apuestas en línea de Colombia. El bono de bienvenida es muy llamativo, aunque es necesario decir que el bono de casino es más provechoso que el de deportes. Estos son los pros y contras del operador: