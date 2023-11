Fecha 4 cuadrangulares | Medellín vs Millonarios – mejores apuestas

El partido que, en gran medida, definirá el destino del Grupo B se llevará a cabo en Itagüí, donde el Medellín se enfrentará a Millonarios. La visita llega como líder del cuadrangular, con racha de tres victorias en fila y el objetivo de sumar puntos para asegurar la primera opción de acceder a la gran final.

El Medellín, después de perder no solo el primer lugar del Grupo B sino también su invicto de 19 fechas, con 11 victorias y ocho empates, buscará recuperar el terreno perdido en otro estadio Metropolitano de Ditaires, ya que el Atanasio Girardot está ocupado por un concierto. El equipo aspira a recuperar el camino de la victoria en su casa provisional.

Los dirigidos por Alfredo Arias buscan mantener una racha de 10 partidos sin perder como locales por liga. Han ganado los últimos cuatro encuentros en casa, con siete goles a favor y solo uno en contra. Desde el 12 de junio, contra el América de Cali en los cuadrangulares (0-1) del campeonato pasado, el Medellín no ha perdido como local.

El Medellín se ha destacado por marcar siempre en su casa este semestre. En defensa, no ha recibido más de 1,5 goles desde el 15 de julio. Deberá esforzarse ante un oponente al que no derrota en territorio antioqueño desde marzo del 2022 (1-0). Las dos últimas veces que recibió a Millonarios quedaron empatados, un resultado que favorecería al actual campeón del fútbol colombiano si se repite.

Este semestre, el Medellín ha demostrado equilibrio, no tanto por ser el equipo más goleador en casa ni el que menos goles le marcan. En 11 partidos como local, apenas en tres se anotaron más de 2,5 goles. Solo cuatro equipos lograron marcarle al DIM en su campo, y uno de ellos fue Millonarios, con un empate 1-1 en la jornada 12 de la fase regular.



El estilo de Millonarios: Directo y cauteloso en defensa

Para el equipo Embajador, cerrar la primera vuelta del cuadrangular con puntaje perfecto significó resarcirse del subcampeonato en Copa, donde cayó penaltis contra Nacional. Millonarios, que inicialmente clasificó con algunas dificultades, ha mostrado la solidez que en su momento lo llevó a conquistar el título del primer semestre. Volvió a sacar su arco en cero como visitante en la primera fecha del Grupo B ante Nacional.

A pesar de solo haber ganado una vez en el estadio visitante hace 13 años, los albiazules cuentan con un historial favorable reciente frente al Medellín. Tienen un invicto de cinco partidos contra el Poderoso, con tres victorias y dos empates. La última derrota en cuadrangulares como visitantes contra el DIM fue un 4-0 en el Finalización 2006.

El principal foco de preocupación para el equipo dirigido por Alberto Gamero en Itagüí es su condición física. Millonarios ha disputado un total de 74 partidos por todas las competiciones e incluyendo amistosos en Colombia y en el extranjero. Esta carga podría afectar al equipo en los compromisos cruciales que tiene por delante.

Además, es importante analizar el rendimiento ofensivo del equipo azul fuera del estadio El Campín. En dos de los 11 juegos disputados como visitantes este semestre logró anotar más de un gol. Los capitalinos acumulan 19 partidos como visitantes en Liga sin ganar por más de un tanto de diferencia.

Obtener un punto en territorio antioqueño sería un negocio redondo para Millonarios, ya que le permitiría conservar el liderato del Grupo B. La victoria los acercaría a la gran final, un escenario que en el Medellín intentarán de evitar a toda costa. Para el DIM, los tres puntos en este desafío representan la oportunidad de recuperar la primera opción como principal candidato para ganar el cuadrangular.