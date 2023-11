Luckia: nuestras opiniones

Luckia Colombia se ha ganado a pulso ser considerada como una de las mejores casas de apuestas deportivas y casino que operan en nuestro país. Este operador, llegado desde España, cuenta con numerosos aspectos que le hacen destacar y ser referencia para muchos jugadores, de modo que vamos a mostrarte la información más relevante y nuestras opiniones sobre Luckia.

Luckia opiniones Valoración Bono de bienvenida Bono del 100% hasta 250.000 COP, 4/5 Mercados 4.5/5 Cuotas 4/5 Opciones de apuestas en vivo / streaming 4.5/5 App para móviles 3/5 Métodos de pago 4/5 Servicio de atención al cliente 4/5 Puntuación media 4/5 Registrarse

Bonos de bienvenida



La casa de apuestas y casino Luckia cuenta con un bono de bienvenida muy atractivo para sus dos secciones. En ambos casos podrá conseguir un bono del 100% hasta 250.000 COP con unos requisitos para liberarlo muy bien ajustados, de ahí que muchos usuarios viertan opiniones de Luckia muy positivas.

Bono de bienvenida Luckia deportes



Si nos centramos en las apuestas deportivas, Luckia cuenta con el mencionado bono del 100% hasta 250.000 COP. De hecho, deberíamos hablar de un triple bono, ya que se libera con el 100% hasta 150.000 COP en la primera apuesta fallida, mientras que las dos siguientes arrojan un bono del 50% hasta 50.000 COP.

Además, Luckia ofrece 1.000 COP para realizar su primer pronóstico totalmente gratis, siempre y cuando el depósito inicial haya sido de al menos 5.000 COP.



Promociones de Luckia casino Foto:

Bono de bienvenida Luckia casino



Si opta por el bono de bienvenida para casino de Luckia, encontrará unos términos y condiciones similares. El triple bono se otorga de la misma forma y el requisito de primer depósito es el mismo de 5.000 COP. Tanto en deportes como en casino, la promoción durará 30 días desde el registro de usuario, mientras que el jugador tendrá 7 días para utilizar el bono desde su activación, mientras que el plazo para acreditar el dinero en su cartera será de un máximo de 72 horas.

Mercados y deportes disponibles



Nuestras opiniones de Luckia en materia de mercados y deportes disponibles son muy positivas. Este operador cuenta con una oferta muy completa en Colombia, lo que implica que siempre encontrará sus partidos y eventos preferidos para una buena suma de modalidades deportivas.

Como no podía ser de otra manera, el fútbol es el deporte que goza de mayor visibilidad en Luckia deportes. Encontrará miles de cuotas para competiciones de la talla de LaLiga EA Sports o la Premier League, así como para la Liga Betplay y el resto de competiciones en las que toman parte equipos colombianos o la selección nacional.

Además del deporte rey, también encontrará numerosas vías para apostar en Luckia deportes en lo que a especialidades muy seguidas en nuestro país se refiere, tales como el ciclismo o el motor, así como eventos únicos como los Grandes del golf o el tenis.

Los tipos de apuestas disponibles abarcan desde las típicas apuestas al ganador, apuestas con hándicap o apuestas más/menos hasta las específicas para cada deporte, sin olvidar las apasionantes apuestas en vivo, con las que puedes sacarles todo el jugo a tus partidos favoritos.

En definitiva, la oferta de Luckia deportes es muy completa y no tiene fisuras, de modo que puede competir de tú a tú con el resto de operadores disponibles en Colombia.



Luckia cuotas



Después de comparar las cuotas de este operador con la competencia, nuestras opiniones de Luckia apuntan hacia la presencia de valoraciones generosas para la gran mayoría de los mercados disponibles. Además de la calidad de las cuotas, también tiene a mano promociones con las que podrá mejorarlas a menudo, con el fútbol como el deporte en el que podrá obtener mayores ganancias.

Echemos un vistazo a un ejemplo práctico. Imagine un partido entre Deportivo Cali y Junior con cuotas de 3.20 para la victoria local, 2.90 para el empate y 2.60 para el triunfo visitante. Como verá, la cuota más rentable es la de la victoria de Deportivo Cali, que reportaría 3.200 COP por una apuesta de 1.000 COP, pero al ser la cuota más elevada, también sería la apuesta más arriesgada.

Si quiere ver todas las cuotas incluidas en Luckia, tan solo tendrá que acceder a su sección de apuestas deportivas y escoger la especialidad y la competición deseadas.



Luckia Foto: Luckia

Streaming y apuestas en vivo en Luckia



Si usted accede a la sección de Apuestas en vivo de Luckia Colombia, podrá ver todos los mercados disponibles para apostar en eventos que se están disputando en ese preciso instante. Cada deporte cuenta con un color diferente, de modo que será fácil distinguirlos.

En caso de que esté interesado en apostar en más de un evento a la vez, tendrá a su disposición la opción Multi-view, además de un calendario con los horarios y fechas en los que se disputarán los siguientes partidos que tendrán cuotas actualizadas en vivo.



Luckia app para móviles



En estos momentos no podemos disfrutar de la Luckia app para móviles, pero esto no quiere decir que no pueda apostar o jugar al casino en su celular o tablet a través de este operador. Ya sea iOS o Android, esta casa de apuestas cuenta con una versión totalmente compatible con los navegadores de los dispositivos móviles, de modo que podrá encontrar en ellos el mismo abanico de opciones que encontrará en PC.

La visualización de Luckia para móviles es muy correcta, con menús perfectamente optimizados que se mueven con soltura y permiten realizar cualquier acción con fluidez, del mismo modo que los juegos de casino cargan correctamente. En todo caso, recuerde que es necesaria una conexión estable a Internet para disfrutar de todos los contenidos del operador en celulares y tabletas.



Luckia métodos de pago



Como toda gran casa de apuestas, en Luckia Colombia va a encontrar numerosos métodos de pago para realizar sus ingresos y retiros. Tenga en cuenta que es muy importante ofrecer variedad de sistemas para realizar transacciones, ya que cada usuario puede tener sus preferencias, de modo que un catálogo amplio hace que sea más fácil conseguir nuevos clientes.

De hecho, es muy importante saber los medios de pago disponibles, en mayor medida, para la obtención del bono de bienvenida de Luckia, mientras que también es relevante saber cómo retirar dinero y a través de qué medios. Toda esta información la podrá encontrar en la sección de términos y condiciones del operador.

Estos son los métodos de pago con los que puede operar en Luckia:



Visa

Mastercard

Efecty

Baloto

PayU

PSE

Dimonex

La Rebaja

Puntos PTM

Sección jackpots Luckia casino Foto:

Servicio de atención al cliente



El servicio de atención al cliente es otro de los grandes aspectos que se debe valorar en una casa de apuestas. Nuestras opiniones de Luckia son positivas, ya que encontramos un servicio que le ayudará en nuestro idioma a través de diferentes vías.

La opción más rápida y recomendable es la atención por vía telefónica, ya que en pocos segundos será atendido por un operador que resolverá cualquier duda o problema que haya podido surgir. Si no le importa salir de su domicilio, los trabajadores de la red de locales Luckia también podrán ayudarle al instante, mientras que la sección de Ayuda está repleta de materiales interesantes.

Otros medios algo más lentos, pero igualmente efectivos, son el correo electrónico de contacto o sus diferentes redes sociales.



Nuestra valoración



Tras analizar exhaustivamente esta casa de apuestas y casino, hablamos de un operador con una oferta de apuestas y juegos muy elevada, con pagos destacados, sobre todo en los mercados de fútbol, y que cuenta con un bono de bienvenida muy apetecible del 100% hasta 250.000 COP para sus dos secciones.

También cuenta con una cifra destacable de promociones, lo que sumado a su buen funcionamiento en las versiones de escritorio y móviles y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de apuestas deportivas y juegos hace que sea totalmente recomendable tanto para nuevos clientes como para usuarios habituados a divertirse en este sector.

Pros



Bono de bienvenida



Cuotas altas en fútbol



Numerosos métodos de pago



Contras