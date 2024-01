Luckia apuestas fútbol: ¡Todo sobre el deporte rey en el operador!

Cuando se trata de apuestas, las apuestas fútbol son de las más populares. Por eso no sorprende que las Luckia apuestas fútbol sean de las más buscadas por los usuarios del operador. A continuación, repasamos los mejores consejos y ofrecemos una guía paso a paso para hacer Luckia apuestas fútbol. ¿Te lo vas a perder?



¿Qué tipos de apuestas fútbol están disponibles en Luckia?



Gracias a la licencia Coljuegos, este operador ofrece a los apostantes colombianos todo tipo de Luckia apuestas fútbol. El número de mercados es muy amplio, por lo que en un único contenido no podemos incluir todas las opciones disponibles. Sin embargo, podemos hacer una aproximación a los tipos de Luckia apuestas fútbol más comunes. Toma buena nota:



Resultado final o 1X2



En otros deportes, este mercado se conoce como LÍNEA DE DINERO. Es el clásico entre los clásicos. Son apuestas fútbol en las que debes determinar el ganador del juego. Obviamente, en fútbol entra la variable del empate: X. Existe una variante que es la DOBLE OPORTUNIDAD, con cuotas menores que te permiten abarcar dos resultados finales.



Ambos equipos marcan (SÍ/NO)



Esta es otra de las Luckia apuestas fútbol más recurrentes entre los pronosticadores, ya sean estos amateur o profesionales. El SÍ es casi siempre una buena opción, pues en el fútbol se trata de meter goles. Pero tienes que tener cuidado en aquellos partidos en los que a ambos clubes les sirve el empate. El estudio estadístico es esencial para ser rentable.



Marcador exacto



Sin duda, el principal atractivo de estas Luckia apuestas fútbol son las cuotas, que son muy altas. Obviamente, esto indica que se trata de apuestas difíciles de acertar. Y es que los pronósticos son a resultado exacto, es decir, debes acertar el marcador final. Eso sí, existen variantes a cuotas más bajas que combinan varios marcadores (tipo 3-1, 3-2 y 3-0).



OVER/UNDER de goles



Otro de los mercados más populares en el sector y, cómo no, uno de los más buscados cuando se trata de Luckia apuestas fútbol. Las cuotas de este mercado suelen ser muy buenas, con ambas opciones cercanas a la par (en torno o por encima de 2 a 1) en muchas ocasiones. Para rentabilizar este mercado, estudia a fondo los equipos y los promedios.



Reseña Luckia apuestas fútbol Foto: IMAGO / Pond5 Images

Apuestas fútbol con hándicap



Este es un mercado muy profundo, lleno de matices. Se trata de sumar o restar goles al resultado final (aunque también pueden aplicarse hándicaps a otros mercados). Los hándicaps con decimales de 0.5 son sencillos de entender, pero también dispones de hándicaps tipo 0.25 o 0.75. Estos son como dos apuestas en una. ¿Te atreves?



Apuestas al jugador: Goleador y otros pronósticos



Este mercado presenta cuotas, por lo general, bastante altas. Sí, es un mercado complejo, pero no tan difícil de rentabilizar como el de resultado exacto. Y no solo puedes aprovecharte de las rachas de los delanteros goleadores, sino que, además, en casas como Luckia Colombia puedes encontrar mercados al número de pases, tiros, faltas ¡y más!



Saques de esquina y tarjetas



Cerramos comentando las Luckia apuestas fútbol al mercado de saques de esquina y tarjetas. El mercado de saques de esquina es más popular de lo que se piensa, ya que, con un buen estudio estadístico, puede rentabilizarse a la larga. El de tarjetas no solo depende de los equipos enfrentados, sino que también tienes que estudiar quién será el árbitro.



Cómo hacer Luckia apuestas fútbol: Guía rápida para apostar a fútbol



Si no sabes cómo empezar a jugarte tus pesos a fútbol en este operador, no te preocupes. Antes de nada, recuerda que Luckia ofrece un bono de bienvenida con el que tendrás acceso a un seguro de apuestas de hasta $250.000 COP. Más allá de eso, a continuación explicamos rápidamente cómo hacer apuestas fútbol en esta casa de apuestas online:



Si no estás registrado, completa el Luckia registro Colombia pulsando sobre uno de nuestros enlaces directos y, posteriormente, cargando el formulario de registro a través de la opción de abrir cuenta.

Cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta, y siempre y cuando dispongas de saldo en tu cuenta de usuario, ya podrás hacer apuestas fútbol en el operador. Recuerda que en la página central se incluyen las apuestas en vivo.

Navega por los menús en busca de tus Luckia apuestas fútbol. Dispones de infinidad de países y competiciones. Cuando elijas un evento en concreto, cargarán los mercados de RESULTADO FINAL.

Si quieres invertir en otros mercados, pulsa sobre el evento para que carguen. Dispondrás de los comentados en la sección anterior, pero también de otros muchos, como el mercado DESCANSO/FINAL.

Una vez cargue el boleto, indica la cantidad que te quieres jugar y coloca tu apuesta. Recuerda que puedes añadir otras cuotas para hacer una apuesta combinada y, para el mismo evento, usar la función CREAR APUESTA.



Consejos para mejorar en tus Luckia apuestas fútbol



Aunque no hay una estrategia infalible a la hora de rentabilizar las Luckia apuestas fútbol, lo cierto es que puedes aplicar una serie de consejos que te pueden ayudar a ganar en apuestas fútbol. Por tanto, cuando estés pensando en colocar Luckia apuestas fútbol online, no solo aprende a controlar tu bank, sino ten en cuenta los siguientes aspectos clave:



Exprime el bono de bienvenida Luckia Colombia y aprovéchate de otras promociones de carácter regular.

No olvides el momento de la temporada a la hora de hacer Luckia apuestas fútbol, ya que evitarás llevarte sorpresas.

Estudia todas las variables de cada juego. No prestes atención únicamente a las bajas, sino también otras variables.

Si sabes mantener la cabeza fría y buscas beneficios a medio-largo plazo, el estudio de estadísticas puede ayudarte enormemente.

Busca cuotas con valor. Es decir, para ganar en apuestas deportivas online, debes encontrar cuotas mal ajustadas.



Bono Luckia: Seguro en apuestas deportivas de hasta $250.000 COP



Afortunadamente, las Luckia apuestas fútbol se pueden disfrutar mucho más en el operador gracias al reembolso de hasta $250.000 COP para nuevos clientes. Una vez te registres, debes hacer un depósito de $5.000 COP o más. De esta forma, activarás el bono de bienvenida. Consiste en un triple reembolso. Es decir, las 3 primeras apuestas con seguro:



1ª apuesta perdida : Reembolso hasta $150.000 COP.



2ª apuesta perdida : Reembolso hasta $50.000 COP.



3ª apuesta perdida: Reembolso hasta $50.000 COP.



No minusvalores el momento de la temporada a la hora de apostar



Esto aplica a todos los deportes. ¿Nunca has oído que los equipos grandes sufren bajones, por ejemplo, durante y después de Navidad? Estadísticamente, las cuotas de no favorito contra equipos grandes ofrecen mayor rentabilidad en esta época, especialmente en ligas como la española. Por tanto, para apostar, ten en cuenta el momento de la temporada:



Por ejemplo, un partido de vuelta en el que está todo decidido no es el mejor escenario para apostar.



Cuando en la Fase de Grupos de la Champions dos equipos pasan de ronda empatando, la X es la mejor opción.



Tras una jornada intensa entre semana de, por ejemplo, Copa Libertadores, algunos grandes rinden mal en competición doméstica.



Como estos hay muchos ejemplos. Y tú tienes que estar atento para encontrarlos. Lee foros de pronosticadores, comparte información con otros apostantes en grupos de Telegram u otras redes sociales, etcétera. De este modo, irás siempre un paso por delante de las casas de apuestas, pudiendo aprovecharte del grado de motivación de los clubes implicados.



Luckia apuestas fútbol online Foto: IMAGO / Pond5 Images

Las apuestas, más estudio que en una carrera universitaria



Para poder ganar en las Luckia apuestas fútbol, estudiar es fundamental. No solo hay que analizar el momento de la temporada, sino otras muchas variables. Por ejemplo, en un campo bien regado donde arbitra un colegiado relativamente permisivo, el fútbol será rápido y sin parones. Esto favorecerá enormemente al equipo que mejor toque de balón tenga.

Por tanto, ten en cuenta estos aspectos:



Lesionados.



Horario y clima.



Momentos de forma de cada jugador.



Rachas.



Cambios de director técnico.



¡Y cualquier otro dato de interés!



En España hay un dicho que afirma: entrenador nuevo, victoria segura. Y se basa, en gran medida, en la estadística. El cansancio también es un factor clave. Los equipos que no están acostumbrados a disputar varias competiciones en una temporada, sufren cuando tienen que jugar 2 partidos por semana, hundiéndose físicamente al final de temporada.

Para ello, dispones de portales como el nuestro, así como otros repletos de información estadística relativa a fútbol. Una de las últimas estadísticas es la xG, que indica la calidad de las ocasiones. Repasar el xG de un equipo en sus últimos juegos te puede dar una idea de la capacidad ofensiva del equipo, aunque hay que tener en cuenta las alineaciones.

Reserva un lugar para las estadísticas, especialmente en mercados tipo OVER/UNDER



Por supuesto que para las Luckia apuestas fútbol el estudio y las sensaciones son un buen punto de partida. En apuestas en vivo, de hecho, la estadística no cuenta tanto, sino el saber leer el partido y su desarrollo. Sin embargo, los fríos datos pueden ayudarte a trazar estrategias ganadoras a medio-largo plazo, especialmente en mercados de OVER/UNDER.



Además de estudiar los equipos, si una liga en concreto presenta un promedio de goles por partido de 2.75, el OVER 2.5 será casi siempre una buena opción a cuotas 2 a 1 o superiores.



Por otro lado, los equipos tienen sus propias historias. Es verdad que en el fútbol moderno ya no se notan tanto, pero es bueno tenerlas en cuenta. Por ejemplo, al Real Madrid o el FC Barcelona les cuesta ganar en Alemania. Por otro lado, los equipos argentinos sufren mucho en Copa Libertadores cuando tienen que jugar en Brasil. No obvies estos aspectos.

Las cuotas con valor, lo más importante



Teniendo en cuenta todo lo anterior, las ganancias solo se obtendrán a futuro si te aprovechas de cuotas con valor. Apostar a cuotas bien ajustadas te dejará, tarde o temprano, con el mismo saldo en tu cuenta. ¿Pero qué son las cuotas con valor o mal ajustadas? Pues cuotas que dan un porcentaje de probabilidad más bajo de lo que debería.

Obviamente, el porcentaje de la casa debe ser inferior al porcentaje que arroja tu estudio (que solo sería correcto si realmente eres un buen analista de datos y sensaciones). Para determinar el valor en una cuota, debes hacer un sencillo cálculo matemático. Luego, compara el porcentaje de la casa con el tuyo y decide si son Luckia apuestas fútbol rentables:



Tomemos una cuota 2 a 1.



Para determinar el % de la casa, basta con que dividas 1 entre la cuota y multipliques el resultado x 100 .



En este caso, el % será del 50 %. Si tu estudio arroja un porcentaje del 65 %, por ejemplo, ¡estarías ante una cuota con valor muy alto!



Las cuotas con valor ofrecen rendimientos a largo plazo, ya que en el corto plazo cualquier cuota puede hacerte ganar mucho o hacerte perder. Por ello es importante saber gestionar el capital de apuestas. No apuestes más del 10 % a una sola apuesta (o, el equivalente en unidades, no más de 10 unidades). Es decir, ¡nunca hagas all-in!

Ten en cuenta que ante cualquier problema con las Luckia apuestas fútbol, dispones de secciones de preguntas frecuentes en el operador. Además, puedes consultar con soporte, que te ayudará a resolver cualquier problema que tengas durante tu experiencia con el operador. No olvides, además, jugar siempre con responsabilidad. ¡Que tengas suerte!