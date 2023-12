Fecha 5 cuadrangulares | Tolima vs Águilas Doradas – mejores apuestas

La penúltima fecha en los cuadrangulares podría definir al primer finalista. Deportes Tolima, que ha tenido un rendimiento impecable hasta el momento, recibe la visita de Águilas Doradas. La cuota de 1,90 por la victoria del club Pijao en las principales casas de apuestas deportivas en Colombia anticipa un partido intenso, en el que el equipo local hará todo lo posible por evitar que se le escape la inmejorable ocasión de sentenciar el grupo a su favor.

Las mejores apuestas Liga Dimayor entre Tolima vs. Águilas Doradas



Ambos equipos marcan: 1,90 en Betsson



Diego Herazo anota gol: 2,70 en Betsson



Tolima marca más de 1,5 goles: 2,10 en Betsson



Deportes Tolima cuenta con diversas ventajas para asegurarse un lugar en la gran final. Juega como local este fin de semana y con una victoria sobre Águilas Doradas, a falta de una fecha para el cierre de los cuadrangulares, retornará a una instancia que disputó en tres ocasiones consecutivas entre el 2021 y el primer semestre del 2022.

Un empate en Ibagué le sería suficiente para clasificarse con antelación, siempre y cuando el Junior de Barranquilla no gane en su visita al Deportivo Cali. Sin embargo, en caso de empate entre Tolima y Águilas, sumado a un triunfo juniorista en territorio vallecaucano, el equipo Vinotinto y Oro tiene mejor diferencia de gol. Solo perdería la clasificación en caso de una caída contundente en Barranquilla, lo cual es poco probable.

Deportes Tolima no ha sufrido derrotas en calidad de local desde el pasado 6 de septiembre, cuando cayó ante el Deportivo Pereira por 2-3. Desde ese día, ha obtenido un empate y seis victorias consecutivas en casa. Esta notable mejora frente a su afición constituye otro argumento importante al momento de destacar las múltiples virtudes que lo colocan al borde de llegar a la final.

El equipo dirigido por David González se caracteriza por su estilo de juego vertical, con contundencia al momento de definir. Para el partido contra Águilas Doradas llega con una impresionante serie de seis victorias consecutivas, anotando en cada uno más de 1,5 goles en cada uno de esos partidos. Diego Herazo se erige como su referencia principal en el ataque, con ocho anotaciones en 22 apariciones.

El salto de calidad que logró el Deportes Tolima con la llegada del técnico González es fenomenal. Tiene un 92% de rendimiento, producto de 12 victorias, una derrota, 26 goles a favor y solo seis en contra. En estos cuadrangulares promedia tres goles por partido.

Aunque el rendimiento del equipo tolimense es formidable, también tiene algunas debilidades. En defensa ajusta tres encuentros seguidos como local sin sacar su arco en cero.



Águilas pasó de favorito a competir por puntos en la Reclasificación



Águilas Doradas ha visto mermadas sus posibilidades de ser finalista debido a la falta de victorias. No ha sumado un solo triunfo desde el inicio de los cuadrangulares. Su desempeño se resume en dos empates y dos derrotas, destacando entre estas últimas el 4-0 como local contra Tolima.

A pesar del mal momento deportivo, el equipo antioqueño aún conserva la motivación de acumular puntos para asegurarse un lugar en la Copa Libertadores mediante la Tabla de Reclasificación, donde cuenta con 87 unidades. Esta cifra por ahora le otorgaría la posibilidad de acceder a las rondas previas del certamen continental, aunque también existe la opción de ir directamente a la fase de grupos si Millonarios se corona campeón.

Por otro lado, Águilas Doradas ha ganado solo uno de sus últimos cinco compromisos como visitante en este campeonato. A pesar de ello, ha demostrado ser un equipo ofensivo fuera de casa, al marcar en nueve de los 10 compromisos disputados lejos de Rionegro. No obstante, su última salida terminó con derrota 3-1 frente al Junior de Barranquilla, un resultado llamativo, ya que durante la fase regular solo un equipo, el Envigado, logró convertirle más de 1,5 goles, empatando 2 – 2 en ese enfrentamiento.

Águilas Doradas ha tenido dificultades durante las últimas visitas que le hizo al Deportes Tolima en Ibagué. De los últimos seis encuentros en la capital tolimense los locales ganaron cuatro frente a dos empates. No pudo sacar su arco imbatido en ninguno de esos partidos. La última vez que el equipo de Rionegro ganó en el Manuel Murillo Toro fue en enero del año 2016, cuando se impuso por marcador de 0-3.

En los últimos siete enfrentamientos entre Tolima y Águilas Doradas, ya sea en Ibagué o Rionegro, el balance favorece al conjunto Pijao, con cuatro victorias por dos empates y un triunfo del equipo antioqueño. Cabe resaltar que en estos encuentros el promedio de tiros de esquina fue de 11,8 y la media de goles fue de tres por partido.