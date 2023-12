Fecha 5 cuadrangulares | Nacional vs Medellín – mejores apuestas

El clásico antioqueño se presenta con ambos equipos luchando en el Grupo B, donde solo el América de Cali quedó sin opciones. Nacional y Medellín se alistan para un emocionante juego en el Polideportivo Sur de Envigado. Las apuestas favorecen al cuadro Verdolaga con cuota 2,40 por su victoria, a pesar de que el DIM sea el líder actual y cuente con el beneficio deportivo del “punto invisible”.

Las mejores apuestas Liga Dimayor entre Nacional vs. Medellín



Más de 2,5 goles: 2,00 en Betsson



Ambos equipos marcan: 1,80 en Betsson



Apuesta sin empate Medellín: 1,95 en Betsson



Atlético Nacional se recuperó después de dos derrotas consecutivas al inicio de estos cuadrangulares. Las victorias sobre el América en Medellín y Cali lo sitúan con seis puntos, ubicándose en el tercer lugar del Grupo B y manteniendo la esperanza de igualar los puntos del Independiente Medellín, al enfrentarse en el clásico paisa 317 de la historia este domingo 3 de diciembre en el Polideportivo Sur de Envigado, a partir de las 3:30 p.m.

Independiente Medellín se encuentra lleno de optimismo. Su victoria de la cuarta fecha del Grupo B por 2-1 sobre Millonarios no solo le permitió alcanzar los 9 puntos. La ventaja del punto invisible, que parecía difuminarse si no sumaba un triunfo en Itagüí, es la que le permite ser el equipo con las mejores opciones de clasificarse para la gran final.

El Medellín podría asegurar su clasificación a la final de manera anticipada. Para ello, debe vencer al Atlético Nacional y esperar que el América de Cali supere a Millonarios en el estadio Pascual Guerrero. El DIM ha sido superior en los clásicos paisas de 2023, con tres victorias y un empate en los cuatro derbis disputados por la Liga contra su tradicional rival en la región.

América de Cali vs Independiente Medellín Foto: IMAGO

Clásico en Envigado, con ambiente de revancha para Nacional



Atlético Nacional ha demostrado su jerarquía en las últimas semanas. Desde que ganó la Copa recuperó protagonismo en el Grupo B, gracias a las dos victorias consecutivas contra el América. La última de ellas conseguida en la ciudad de Cali, fue un partido que en su mayor parte lo disputó con 10 jugadores, debido a la expulsión de su arquero titular Kevin Mier en el primer tiempo.

A pesar de haber ganado siete partidos seguidos como local, el rendimiento de Nacional ha sido irregular recientemente. Perdió tres de sus últimos cinco compromisos en casa, incluido el clásico contra el Medellín (2-1) realizado en octubre durante la fase regular. Ganar este fin de semana es el único resultado que le permitirá a los dirigidos por John Jairo Bodmer mantenerse en la disputa por el cupo a la final.

Los últimos seis clásicos paisas con Nacional como dueño de casa dejaron dos victorias locales, una del equipo visitante y tres empates. En este breve recuento siempre ha habido goles Verdolagas al Medellín. Además, excepto el juego del primer semestre del 2022, ganado 2-0 por Nacional, en los recientes derbis con el cuadro Verdolaga como local se registraron goles de ambos equipos.

En este semestre, Atlético Nacional ha disputado 12 partidos como local, pero solo en uno no marcó, cuando perdió 0-1 contra Millonarios en la primera jornada de estos cuadrangulares. Entre julio y septiembre tuvo una serie de siete partidos seguidos en casa con más de 1,5 goles a favor. También registró siete encuentros como anfitrión en los que no recibió goles.

Independiente Medellín fue el tercer mejor visitante de la fase regular, con 15 puntos de 30 posibles. Ganó tres partidos, empató seis y solo perdió uno. Anotó 16 goles, más que cualquier otro equipo visitante durante el Todos contra Todos. En los cuadrangulares, comenzó con el pie derecho, al ganarle 1-2 al América de Cali en el Pascual Guerrero, pero luego cayó en Bogotá frente a Millonarios, poniendo fin a un invicto de 19 fechas en Liga, de las cuales 10 fueron compromisos a domicilio.

Como visitante, el Poderoso empató la mitad de los partidos (6) disputados hasta el momento en todo el campeonato. Solo en tres ocasiones no marcó a domicilio. Le pasó en las derrotas contra Santa Fe (1-0), el empate 0-0 frente al Deportivo Pasto y en el partido por la fecha 3 de estos cuadrangulares contra Millonarios en El Campín (1-0).

Otro aspecto a mejorar en el plantel dirigido por Alfredo Arias está en su defensa. Ha permitido goles en 10 de 12 encuentros realizados como visitante en este torneo.