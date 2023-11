La Liga Dimayor 2023 II ha llegado a su fase decisiva. Los cuadrangulares finales ya conocen la composición de sus grupos y el calendario de las tres jornadas que decidirán qué equipos lucharán por alzarse campeones. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a las cuotas al ganador de la Liga Dimayor 2023 II y a las posibilidades de cara al título de los favoritos.



Cuotas al ganador de Liga Dimayor 2023 II



Águilas Doradas 4.00



América de Cali 5.00



Atlético Nacional 5.00



Independiente Medellín 6.50



Millonarios 6.50



Deportes Tolima 7.00



Junior 9.50



Deportivo Cali 23.00



Los grandes equipos colombianos no fallan



Como se puede comprobar en las cuotas, los grandes equipos de la Liga Dimayor estarán presentes en los cuadrangulares. Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, equipos más laureados de Colombia, han demostrado cierta irregularidad a lo largo del Torneo Finalización, pero eso no evita que partan dentro de los cinco primeros favoritos según la casa de apuestas Rushbet.

Los Diablos Rojos apuntan a alcanzar la gran final si tenemos en cuenta la tercera posición lograda en la temporada regular y su buen rendimiento anotador. Con 35 goles, fueron el equipo más prolífico de cara al marco rival junto a Águilas Doradas, equipo del que hablaremos más adelante.

Su principal rival en el Grupo B será Independiente Medellín, que buscará resarcirse de la derrota encajada en la Liga Dimayor 2022 II, lo que supuso su undécima final perdida de las 17 que ha disputado.



Palmarés Liga Dimayor



Atlético Nacional 17



Millonarios 16



América de Cali 15



Deportivo Cali 10



Junior 9



Santa Fe 9



Apuestas al ganador de Liga Dimayor 2023 II Foto:

Águilas Doradas busca su primer título



Si hay un equipo que ha sorprendido a propios y extraños en esta Liga Dimayor 2023 II es Águilas Doradas. Los de Rionegro no solo han conseguido la primera plaza de la fase regular; también llegan a los cuadrangulares finales como favoritos en las mejores casas de apuestas de Colombia y lo hacen después de mantenerse invictos tras los 20 partidos disputados.

Todo apunta a que Deportes Tolima será su principal adversario en la lucha por la primera posición. Si bien es cierto que los Pijaos, terminaron en la cuarta plaza con 7 puntos de desventaja respecto al Equipo Dorado, las cuatro victorias consecutivas con las que llegan a este choque hace que sean unos de los tapados.

Si hubiera que descartar un equipo de los que forman el Grupo A, sería Deportivo Cali. No podemos negar que es un equipo acostumbrado a llegar lejos y con capacidad para dar la sorpresa, pero las dificultades encontradas para llegar a los cuadrangulares, a los que se clasificaron con un gol en el descuento de la última jornada, explican esa cuota tan elevada en las cuotas al campeón de la Liga Dimayor 2023 II.



Últimos campeones Liga Dimayor



2023 I Millonarios



2022 II: Deportivo Pereira



2022 I: Atlético Nacional



2021 II: Deportivo Cali



2021 I: Deportes Tolima



2020: América de Cali



2019 II: América de Cali



2019 I: Junior



2018 II: Junior



2018 I: Deportes Tolima



Favoritos para ganar la Liga Dimayor 2023 II



Si hablamos de rendimiento puro y duro, es evidente que Águilas Doradas llega como principal favorito a los cuadrangulares finales. Con 12 victorias, 8 empates y ninguna derrota en su casillero, además de un saldo de +23 goles, no sorprende que las casas de apuestas le coloquen como el equipo indicado para alzarse con el título.

En todo caso, siempre hay más detalles a los que atender de cara a realizar apuestas. El hecho de que el Equipo Dorado nunca haya alcanzado una final liguera supone un plus de presión que podría jugar en su contra frente a equipos que sí están acostumbrados a encuentros de esta exigencia.

Las tendencias positivas también son fundamentales, y en ese caso, debemos mencionar a Tolima (4 victorias consecutivas), Junior (3 victorias consecutivas) e Independiente Medellín (1 derrota en 20 partidos). Sí, su rendimiento no ha gozado de la regularidad de la mostrada por Águilas Doradas, pero afrontan la fase decisiva de la Liga Dimayor 2023 II en una clara tendencia positiva.