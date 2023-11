Apuestas Cuadrangulares | Junior vs Deportivo Cali - Mejores apuestas

Los Cuadrangulares finales alcanzan la Fecha 2. Muchos equipos están obligados a conseguir la victoria para seguir con vida, como es el caso de Junior y Deportivo Cali, quienes se enfrentan en el partido que vamos a analizar. Dicho esto, vamos a mostrarle las estadísticas más relevantes y algunas de las cuotas más destacadas que encontrará en la casa de apuestas bwin. El Junior vs Deportivo Cali está fijado para el sábado 18 de noviembre a las 7:00 pm en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El inicio de los Cuadrangulares finales no ha sido del todo positivo para Junior y Deportivo Cali. Ambos equipos fueron incapaces de lograr la victoria en la jornada inicial, de modo que lucharán por inaugurar su casillero de victorias en un Grupo A liderado actualmente por Tolima.

En el caso de Junior, su arranque se saldó con derrota abultada por 3-1 contra el propio Deportes Tolima, mientras que Deportivo Cali no pudo pasar del empate contra Águilas Doradas, un resultado que, en todo caso, podría considerarse como positivo si tenemos en cuenta el nivel mostrado por los Dorados a lo largo del Torneo Finalización.

La derrota de Junior puso fin a la racha de tres victorias consecutivas con la que cerró su paso por la temporada regular. El balance en los cinco últimos encuentros es de 3 victorias y 2 derrotas, y en lo que se refiere a sus números como equipo local, el saldo es de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Eso sí, los tres últimos encuentros jugados como locales se cerraron con triunfo, un dato que puede ser crucial para el devenir del partido.

Mucho más irregular está siendo el rendimiento de Deportivo Cali en las últimas semanas. Su pase in extremis a los Cuadrangulares se debió en gran medida a la incapacidad para ganar, y es que solo se cuenta una victoria en sus cinco apariciones más recientes. Por si esto fuera poco, el registro de un triunfo en los últimos diez desplazamientos tampoco ayuda a esperar un resultado positivo en este encuentro.

Reparto equitativo en los duelos directos



Si hay algo que puede igualar las tornas en las mejores apuestas del Junior vs Deportivo Cali son los registros extraídos de sus cara a cara. Dos victorias para cada bando y un empate son las cifras registradas en sus cinco enfrentamientos más recientes, con el 3-2 para Junior del pasado mes de octubre como precedente más cercano.

Si echamos un vistazo a esos cinco encuentros, en tres de ellos se registraron goles en las dos porterías, mientras que en los dos últimos se vieron hasta 5 goles, cifra que dista mucho de los tres anteriores en los que el resultado más abultado fue un 2-0 favorable al Tiburón.

Con Junior como local, los registros son de 3 victorias locales, 1 empate y 1 triunfo visitante, estadísticas que van más encaminadas hacia el esperado resultado positivo para los de Barranquilla en esta Fecha 2 de los Cuadrangulares finales.



Junior espera evitar la sorpresa



Después de caer con claridad en la jornada inicial, Junior tiene ante sí una oportunidad de oro de llegar a la fecha definitiva con opciones de hacerse con la primera posición. Además de ganar este partido, también necesitará que Tolima pinche contra Águilas Doradas, lo que dejaría el grupo totalmente abierto para la Fecha 3.

Si tenemos en cuenta todo lo visto hasta el momento, cabe esperar la victoria local en este partido y que Junior sea capaz de firmar dos o más goles. Su capacidad anotadora en la temporada regular fue digna de mención, con 29 goles anotados, mientras que también logró datos defensivos destacables, por lo que no sería extraño que ganara sin encajar.

Ya hemos visto en la 1º fecha de los Cuadrangulares finales que las sorpresas están siendo tendencia, pero si todo marcha como cabe esperar y si las estadísticas marcan el camino, los 3 puntos deberían quedarse en casa en un duelo cómodo para Junior.