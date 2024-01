Apuestas futuras Champions League: ¿Nuevo bicampeón?

La emocionante travesía de la Liga de Campeones 2023-24 se reinicia con los octavos de final. Los equipos que han llegado hasta aquí buscan avanzar hacia la gloria europea, anhelando levantar el trofeo más prestigioso del continente.

Los duelos más atractivos de la jornada están a cargo de Nápoles, actual campeón de la Serie A, quien tuvo un representante en la pasada final, frente al Barcelona, vigente ganador de la liga española. Simultáneamente, Inter y el Atlético de Madrid protagonizarán otro duelo destacado, donde uno de ellos tendrá que despedirse prematuramente de la carrera por el título.

Mientras tanto, los equipos favoritos como el Manchester City, Bayern Múnich y el imponente Real Madrid enfrentan llaves aparentemente más accesibles ante Copenhague, Lazio y Leipzig, respectivamente. Evitando a equipos de mayor calibre como Arsenal, PSG o Borussia Dortmund. La incógnita de esta temporada es si podremos presenciar un segundo bicampeón de la Champions diferente al Real Madrid después de más de tres décadas.

Cuotas campeón Champions League

Manchester City 2.85

Bayern Munich 5.00

Real Madrid 6.50

Arsenal 7.00

Paris Saint Germain 13.00

Cuotas cortesía de Rushbet. Las cuotas son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios (23 de enero de 2024).

Manchester City y Pep quieren hacer historia



Tras por fin ganar la Champions la temporada pasada, el equipo inglés y su entrenador Josep Guardiola quieren hacer historia con un bicampeonato. El desempeño del City en fase de grupos, fue perfecto. Ganó sus seis juegos y consiguió los dieciocho puntos posibles. Además, levantó por primera vez el trofeo del Mundial de Clubes y colidera la tabla de la Premier League. Un dato no menor, es que el equipo de Manchester recién recuperó a su capitán y figura Kevin De Bruyne quien no jugaba un partido oficial desde su lesión en la pasada final de Champions y esta vez no sólo cuenta con los goles de Haaland sino también con los de Julián Álvarez.



Favoritos apuestas futuras Champions League Foto: IMAGO / Sportsphoto

Bayern, el segundo favorito por las casas de apuestas.



Bayern Múnich es uno de los mejores competidores de la Liga de Campeones. Esta vez el equipo bávaro tiene en sus filas a Harry Kane, el delantero inglés que lleva 26 goles y 8 asistencias en apenas 23 partidos jugados. Thomas Tuchel, su entrenador, ya sabe qué es levantar la ‘orejona’, pues lo logró con Chelsea en la temporada 2020-21 y la temporada pasada fue eliminado por Manchester City en cuartos. Los alemanes apostarán todo por el título y por querer ser el segundo club con más títulos, en conjunto con Milan (7).



Real Madrid, el equipo más peligroso de toda la competición



Cuando se habla de la Champions League, se debe mencionar al Real Madrid. El equipo más veces campeón en toda la historia de la competición y único en conseguir cinco títulos seguidos, cuando la competición se distinguía por el nombre de Copa de Clubes Campeones Europeos de la UEFA. No importa cómo juegue o cómo gane los partidos, los partidos del Madrid se acaban hasta que el árbitro suena su silbato y mientras esté con vida en este torneo, siempre será un equipo peligroso.

La casa blanca consiguió en fase de grupos puntaje perfecto y cuenta con Jude Bellingham, la nueva joya del fútbol inglés y mundial. El mediocampista lleva en su historial 17 goles y 6 asistencias en tan sólo 24 juegos, produciendo casi un gol por partido y liderando al equipo español en esta nueva puja por ser el nuevo campeón de Europa.