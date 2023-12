Final Fútbol colombiano | Medellín vs. Junior – mejores apuestas

Con el marcador global 3 – 2 a su favor, Junior de Barranquilla está listo para visitar al Independiente Medellín. Se jugarán los últimos 90 minutos de una final electrizante en el estadio Atanasio Girardot. ¿Será la décima estrella del Junior o la séptima del Poderoso?

Las mejores apuestas Liga Dimayor entre Medellín vs. Junior



Ambos marcan (sí) : 1,90

: 1,90 en Betsson

Gana el Medellín : 1,80

: 1,80 en Betsson

Más de 2,5 goles: 2,00

: 2,00 en Betsson

El gol de Diego Moreno, que redujo la brecha en el marcador, proporcionó al Medellín un impulso adicional en esta emocionante final. Recortar un gol de diferencia a un solo gol durante el partido de vuelta, con el público a su favor, sin duda revitaliza a los dirigidos por Alfredo Arias. Este semestre, el DIM ganó por margen mayor a un gol en dos ocasiones: contra Bucaramanga y Huila, venciendo a ambos por 2-0.

Junior de Barranquilla jugará ahora en un estadio donde no ha logrado anotar al Medellín desde el año 2021, y desde el 2019 no ha salido victorioso en el Atanasio Girardot. No son los mejores antecedentes frente a su rival en la final de este semestre. Sin embargo, el Tiburón atraviesa por un formidable periodo de gracia en su fase ofensiva, debido en gran medida al momento espectacular de Carlos Bacca, quien prácticamente aseguró el Botín de Oro del campeonato con sus 18 goles en el torneo, incluido el doblete reciente en el Metropolitano.

El reglamento, en caso de empate en el marcador global, dice que el título se definirá en los lanzamientos desde el punto penalti. ¿Llegaremos hasta ese desenlace? Una de las grandes fortalezas del Junior es su arquero uruguayo, Santiago Mele. Mientras tanto, en el Independiente Medellín aún esperan la recuperación de su guardameta titular, José Luis Chunga, ausencia obligada en los últimos partidos por lesión.



Medellín vs Junior mejores apuestas Foto: IMAGO / NurPhoto

Así le ha ido al Medellín como local



Durante los cuadrangulares, el DIM demostró ser un equipo imbatible en casa. Logró la victoria en sus tres encuentros, con una particularidad: En todos se superaron los 2,5 goles, con ambos equipos marcando. Medellín ha ganado sus últimos seis partidos consecutivos en condición de local. En este encuentro de vuelta por la final, el Poderoso defiende un invicto de 13 fechas en el Atanasio Girardot, donde ha cosechado 10 victorias y tres empates.

El Independiente Medellín también se destaca como un equipo con potencial ofensivo cuando juega en casa, anotando en todos los compromisos disputados ante su afición durante este semestre. En siete de esos partidos, registró más de 1,5 goles.

En el aspecto defensivo, el DIM solo mantuvo su arco invicto en seis ocasiones, aunque el único visitante capaz de anotarle más de 1,5 goles fue La Equidad, en el empate 2-2 de la fecha 1 por la fase regular. Desde mayo de 2018, Junior de Barranquilla no le convierte dos o más goles al Medellín en territorio antioqueño. En ese entonces logró un empate 2-2.

¿Qué esperar del Junior como visitante en la final?



Manteniendo un invicto en sus últimos seis partidos del campeonato colombiano, Junior de Barranquilla no ha sufrido derrotas como visitante desde el pasado 13 de noviembre, cuando Tolima lo venció 3-1 en Ibagué durante los cuadrangulares. Hasta ahora, ese ha sido su único revés como visitante por más de un gol de diferencia.

El 23 de julio pasado, en un partido válido por la fecha 2 del Todos contra Todos, Junior visitó al Medellín y sufrió una derrota por 1-0. Si este resultado se repite en el encuentro de vuelta por la final, los penaltis decidirán al nuevo campeón. Junior marcó en siete de los 13 juegos disputados como visitante en este torneo. Además, junto al Tolima, Boyacá Chicó es el otro equipo local que le pudo convertir más de un gol a los dirigidos por Arturo Reyes.

Es relevante destacar que, en tres ocasiones, Junior empató 0-0 en partidos jugados fuera de casa. Le sucedió contra Unión Magdalena, La Equidad y Jaguares. Por otro lado, el partido en el que anotó más goles a domicilio fue cuando goleó 1-5 al Alianza Petrolera.

El partido de vuelta por la final marcará el enfrentamiento 208 del historial entre Medellín y Junior por la máxima categoría del fútbol colombiano. En los anteriores juegos Junior tiene 89 victorias, mientras que el DIM tiene 58 triunfos y se han registrado 61 empates. En cuanto a goles son 294 del Tiburón por 241 del Poderoso.



