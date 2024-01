FA Cup | Sunderland vs Newcastle - mejores apuestas

La FA Cup llega esta semana a la tercera ronda, lo que implica el estreno de los principales favoritos para conquistar la competición de clubes más antigua del mundo. Uno de los partidos estrella de esta fase tendrá lugar el 6 de enero en el Stadium of Light, donde se medirán Sunderland vs Newcastle. Echemos un vistazo a las mejores apuestas de este encuentro.

Las mejores apuestas FA Cup entre Sunderland vs Newcastle



Gana Newcastle (tiempo reglamentario): 1.77 en Bwin



Más de 2.5 goles: 1.65 en Bwin



Resultado al minuto 60 - Newcastle: 2.10 en Bwin



El Sunderland arranca su andadura en la FA Cup con un enfrentamiento complicado, ya que se mide a uno de los referentes de la Premier League. Los Gatos Negros afrontan este encuentro en una racha positiva, ya que vienen de sumar 2 victorias y 1 empate en sus 3 últimos partidos. En esos triunfos logró dejar su portería imbatida, lo que es un dato positivo a la hora de medirse a un conjunto teóricamente muy superior.

En lo que se refiere al rendimiento como equipo local, el Sunderland suma 5 victorias y 2 derrotas en las 7 apariciones más recientes en el Stadium of Light. Como dato a destacar, solo se ha quedado sin ver portería en uno de esos choques, por lo que hablamos de un equipo habituado a perforar el marco rival cuando actúa como local. Además, en cinco partidos de esa serie se han registrado 3 o más goles, otro dato clave de cara a las apuestas.

Si hablamos de enfrentamientos directos contra el Newcastle, no vemos un duelo entre estos dos equipos desde el año 2016, por lo que las estadísticas pueden tener poco valor en este sentido. En todo caso, los Black Cats acumulan 9 partidos consecutivos sin perder contra las Urracas aunque, como decimos, son resultados registrados hace muchas temporadas y con el Newcastle en una situación muy distinta a la actual.

Como jugadores clave, es evidente que en el caso del Sunderland debemos poner el foco en Jack Clark. Su rendimiento está siendo excelso y ya acumula 12 goles y 2 asistencias a lo largo de la temporada, acompañado por Dan Neil y Jobe Bellingham, con 4 goles cada uno de ellos.

El balón parado es el punto fuerte del Sunderland, de modo que será previsible ver ataques por las bandas con los que traten de surtir balones aéreos y, por qué no, forzar faltas cerca del área o numerosos saques de esquina en busca de su fortaleza por alto.

Racha nefasta del Newcastle para afrontar la FA Cup



Si el Sunderland afronta este encuentro en un buen momento de forma y resultados, todo lo contrario se puede decir del Newcastle. El equipo revelación de la temporada pasada ya ha dicho adiós a la Champions League y a la Carabao Cup, y llega a este encuentro después de encajar cuatro derrotas de manera consecutiva. Además, en sus dos últimos encuentros ha recibido 7 goles, de modo que tendrá que mejorar ostensiblemente su poderío defensivo si no quiere encajar otro duro varapalo.

Las cifras como visitante son aún más escandalosas, puesto que no venden lejos de su estadio desde el mes de noviembre. Tras el 0-3 obtenido contra el Manchester United, las Urracas han perdido en 6 de sus 8 últimos desplazamientos, con 2 empates completando la serie, y cabe recordar que una de esas tablas finalizó en derrota por penaltis contra el Chelsea en la Carabao Cup.

En el cara a cara contra el Sunderland ya hemos comprobado que las estadísticas tampoco juegan a su favor, pero es necesario volver a recordar que ambos clubes no se ven las caras desde el año 2016. El último triunfo de las Urracas contra los Gatos Negros data del año 2011, y casualmente fue asaltando el feudo del Sunderland por un ajustado 0-1.

Si bien es cierto que su rendimiento en los últimos partidos no ha sido el mejor, Kieran Tripper está siendo uno de los jugadores destacados en este curso, ya que el lateral ha sido capaz de repartir 7 asistencias. Sus mejores socios han sido Alexander Isak (9 goles), Callum Wilson (7) y Anthony Gordon (6).

Es evidente que el nivel defensivo del Newcastle está siendo muy pobre, de modo que veremos si los zagueros son capaces de contener los ataques del Sunderland y si los atacantes aprovechan su pericia para aprovechar las salidas al contraataque, principal punto fuerte del cuadro dirigido por Eddie Howe.



Cuotas Sunderland vs Newcastle