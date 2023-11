Apuestas Cuadrangulares, Fecha 1 | Deportivo Cali Vs Águilas Doradas

Los cuadrangulares de las Finales FPC arrancan en el marco del Grupo A con el partido que mide a Deportivo Cali vs Águilas Doradas. A priori, hablamos de un duelo desigual si tenemos en cuenta el rendimiento de ambos clubes en la fase regular del Torneo Finalización, de modo que vamos a echar un vistazo a las mejores casas de apuestas en Colombia en busca de las cuotas más adecuadas.



Las mejores apuestas Liga Dimayor entre Deportivo Cali vs Águilas Doradas



Es evidente que el paso de Deportivo Cali y Águilas Doradas por la fase regular ha sido muy diferente. Mientras que el Azucarero logró el pase a los cuadrangulares sobre la bocina, el Equipo Dorado se presenta invicto y como el conjunto más dominante de la categoría, lo que supone un plus de presión de cara a esta fase decisiva de la temporada.

El Deportivo Cali vs Águilas Doradas dará comienzo a las 5.00 pm del lunes 13 de noviembre en el Estadio Deportivo Cali. Ambos equipos buscarán sus primeros puntos a la espera del resultado de Tolima y Junior, equipos que completan el Grupo A. Además, sabrán qué habrá sucedido en los dos encuentros de la 1º fecha del Grupo B, ya que esos choques se disputan un día antes.

Como decimos, Deportivo Cali logró la clasificación para los cuadrangulares a última hora. El Azucarero apuntaba a encajar una derrota inesperada contra Boyacá Chicó en la última jornada de la fase regular, pero logró el empate en el minuto 94 para sumar 28 puntos, rebasar a Alianza Petrolera y conseguir la octava y última posición de acceso a las Finales. En total, sus registros han sido de 7 partidos ganados, 7 empatados y 6 perdidos, con la misma suma de 25 goles anotados y encajados.

Muy diferente ha sido el rendimiento de Águilas Doradas. Hablamos del principal favorito para hacerse con el título después de sumar 12 victorias y 8 empates en 20 jornadas, lo que le hace llegar a esta fase del torneo como el único equipo que no conoce la derrota. Esas grandes cifras vienen acompañadas por 35 goles a favor y 12 en contra, por lo que tenemos al conjunto más goleador, el menos goleado y el que presume de una mejor diferencia de goles (+23).

Apuesta Pronóstico Cuotas Ganador Águilas Doradas 3.20 (Rushbet) Más/Menos Menos de 2.5 goles 1.73 (Rushbet)

Deportivo Cali vs Águilas Doradas Foto:

El cara a cara favorece a Águilas Doradas



Además de los evidentes mejores resultados de Águilas Doradas en la fase regular del Torneo Finalización, el cara a cara contra Deportivo Cali también juega a su favor. Vamos a echar un vistazo a los números extraídos de sus cinco últimos duelos directos.

Si revisamos los resultados, el balance es de dos victorias para el Equipo Dorado, una para el Azucarero y dos empates. Tres de esos duelos terminaron con goles en las dos porterías, misma cifra de encuentros en los que el marcador registró menos de 2.5 goles, datos muy relevantes de cara a seleccionar las mejores apuestas finales Liga Dimayor.

A pesar de los grandes números de Águilas Doradas en los últimos meses, solo ha logrado sumar más de un gol contra Deportivo Cali en uno de los cinco últimos partidos, por lo que no sería extraño que viéramos de nuevo un resultado ajustado en este encuentro, siempre contando con que hablamos del claro favorito para conseguir la victoria.

Entre 2016 y 2021, Deportivo Cali sumó cinco victorias consecutivas contra Águilas Doradas como equipo local, pero las dos últimas visitas de los Dorados al Estadio Deportivo Cali se han cerrado con una victoria por 0-1 y el más reciente 1-1 registrado en el mes de febrero de 2023.

Águilas Doradas espera cumplir con su papel de favorito en las apuestas



La condición de equipo local siempre cobra una gran relevancia en las apuestas deportivas, pero si tenemos en cuenta el rendimiento ofrecido por ambos equipos a lo largo del Torneo Finalización, parece evidente que la mejor idea es apostar por el triunfo de Águilas Doradas, tres puntos que cuentan con una cuota de 3.20 en la casa de apuestas Rushbet.



Este mismo operador también ofrece pagos de 1.73 para un marcador que registre menos de 2.5 goles, y puestos a tomar riesgos en busca de ganancias muy elevadas, nos la jugamos por el 0-1 como resultado exacto, en esta ocasión con una cuota de 9.50.