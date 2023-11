Cómo ganar a las apuestas deportivas: aquí tienes los trucos

Si te interesa descubrir cómo ganar a las apuestas deportivas, este es tu sitio. En esta guía vamos a mostrarte los principales consejos para que conozcas en las apuestas deportivas.

El mundo de las apuestas es muy variable, por este motivo queremos que conozcas cómo ganar dinero con apuestas deportivas seguras. Los principales tipos de apuestas y también las cuotas.



Método 1: Apuestas direccionales



Las apuestas direccionales son aquellas que consisten en apostar a un resultado. A priori resultan las más sencillas para descubrir cómo ganar apuestas deportivas colombianas. La dinámica es seleccionar nuestro pronóstico a favor de un equipo.

En el caso de que nuestra apuesta resulte ganadora, recibiremos las ganancias. En el caso contrario, perderemos la apuesta. Vamos a poner un ejemplo para que comprendas mejor el funcionamiento de las mismas.

Cuando la probabilidad implícita de la cuota ofrecida por la casa de apuestas es inferior a la probabilidad real de que se dé el resultado, la apuesta tiene valor. Otras veces suele pasar que la casa de apuestas va variando las cuotas para darle emoción al encuentro.

Por eso, hay que tener en cuenta factores en las apuestas deportivas como ganar dinero, que pueden variar de un momento a otro.

En un partido Real Madrid (2.45) - Barcelona (3.22) haremos una apuesta direccional a favor de los blancos de $200 COP. En el caso de que nuestro pronóstico resulte acertado, estas serían nuestras ganancias:



Cuota (2.45) x monto apostado ($200 COP)= ganancias $490 COP



Esto quiere decir que es mucho más probable que se dé un resultado favorable al Madrid si miramos las cuotas. Sin embargo, como ganar en apuestas deportivas infalibles no es algo seguro, habrá que tener en cuenta el factor riesgo.

Las cuotas elevadas entrañan menor porcentaje de posibilidades de darse. Sin embargo, en el caso de que se produzca dicho resultado, la cuantía del premio es mucho mayor.



El arbitraje de apuestas



El arbitraje de apuestas consiste en apostar a todos los resultados posibles de un mismo evento. Por este motivo, en la mayoría de las casas de apuestas no están a favor de ellas.

Se trata de una buena manera de cómo ganar dinero con apuestas deportivas seguras, ya que todas las opciones de apuesta están cubiertas. En muchas ocasiones, las casas de apuestas suelen ofrecer diferentes cuotas por un mismo evento.

Debido a esto, es posible llevar a cabo el arbitraje de apuestas. No obstante, no debes de olvidar que las apuestas deportivas entrañan un gran riesgo.

Este tipo de apuestas se pueden dar en deportes donde se puedan cubrir varios resultados: victoria, empate o derrota. Hablamos de deportes como fútbol, baloncesto, balonmano o tenis entre otros. No hay ningún truco sobre cómo ganar en apuestas deportivas infalible.



Cuotas bajas, no quiere decir apuesta segura



En muchas ocasiones nos dejamos llevar por las cuotas bajas a la hora de hacer apuestas. Esto es algo erróneo, ya que muchas veces, las cuotas bajas no son sinónimo de éxito. Si quieres saber cómo ganar a las apuestas deportivas, no escojas siempre cuotas bajas.

Antes de apostar te aconsejamos que lleves a cabo una investigación para poder establecer estrategias. De este modo, puedes llegar a conseguir importantes beneficios. Por todos es sabido que las cuotas bajas representan un margen de ganancia muy escaso.

Tampoco representan un sistema seguro sobre cómo ganar en apuestas deportivas infalible. Si bien es cierto que si escoges eventos que solo den opción a dos resultados, tus oportunidades pueden ser mayores.

Para los apostantes que se están iniciando en el mundo de las apuestas, las cuotas bajas suelen ser la mejor opción. Con ellas descubrirán cómo ganar a las apuestas deportivas sin grandes riesgos es posible. Además es una buena manera de obtener experiencia.



Cómo ganar en las apuestas deportivas Foto:

Especialízate en un mercado



Uno de los mejores consejos que puedes seguir para descubrir cómo ganar dinero en apuestas deportivas es especializarte en un mercado. Está comprobado que cuanto mayor sea el conocimiento sobre un mercado en concreto, mayor será la posibilidad de éxito.

Estudia en profundidad los entresijos de tu deporte favorito. Conoce toda la información sobre los equipos y su rendimiento. No dejes de consultar las cuotas que se van manejando. Todos estos factores harán que tus conocimientos sean cada vez mayores.

En poco tiempo verás como ganar dinero en las apuestas deportivas es algo mucho más sencillo de lo que en un principio parece.



Ojo con las apuestas combinadas



Las apuestas combinadas son aquellas que se componen de varias apuestas simples. Para saber como ganar a las apuestas deportivas combinadas, será necesario que aciertes todas las apuestas simples que la componen.

Si quieres conocer cómo ganar apuestas deportivas combinadas es aconsejable que tengas cierto recorrido. Cuanto mayor sea tu experiencia en casas de apuestas, mayor serán las posibilidades de ganar.

A la hora de hacer apuestas combinadas has de tener en cuenta que la clave de estas apuestas está en las cuotas. Según la selección que hagas, el premio será mayor, y con ello también el riesgo que corres en caso de que tu pronóstico no resulte ganador.

En las apuestas combinadas podrás seleccionar varios eventos de diferentes modalidades. Sin embargo, cada vez es más frecuente realizar apuestas combinadas sobre un mismo evento. Normalmente, podrás hacer combinadas desde 2 hasta un máximo de 12 eventos.

Para hacer apuestas combinadas tendrás que iniciar sesión en la casa de apuestas que hayas seleccionado. Cuando te hayas dirigido a la sección de deportes, selecciona los eventos en los que vayas a apostar. Cuando finalices tu selección, valida tu boleto.

Anteriormente, deberás realizar un depósito. En el caso de que aciertes todas las apuestas, verás como ganar apuestas deportivas combinadas te reporta ganancias más elevadas que las apuestas simples.



Trading deportivo



Con el trading deportivo tendrás la oportunidad de intercambiar las cuotas de una apuesta entre los usuarios de la casa de apuestas. Con ello se busca obtener un beneficio antes de que finalice el evento seleccionado.

Para saber como ganar a las apuestas deportivas y hacer trading deportivo, es necesario que operes a través de plataformas de intercambio existentes en el mercado. A través de la plataforma de intercambio es donde se van ejecutando las apuestas.

También es importante que tengas en cuenta la variación de las cuotas, ya que no son estáticas. El trading deportivo varía mucho con respecto a las apuestas clásicas, ya que el análisis del evento es mucho más profundo y meticuloso.

Para poder hacer trading deportivo es necesario que dispongas de una cuenta en la plataforma de intercambio. Es imprescindible que goces de cierta liquidez para poder operar, sobre todo en los eventos en vivo.



Apuesta con la cabeza no con el corazón



Si quieres saber cómo ganar a las apuestas deportivas, es muy importante que no te dejes llevar por las emociones. Tener la cabeza fría y la capacidad de ser objetivo es algo que has de hacer para minimizar el riesgo de perder tu apuesta.

Intenta apostar por underdog (perdedor)



Las apuestas underdog son aquellas que cuentan con menos posibilidades de que sucedan. Principalmente, tendrás que apostar por aquel equipo que no es favorito en los pronósticos. Descubre como ganar a las apuestas deportivas con esta modalidad de apuestas.



Las apuestas underdog se caracterizan por tener cuotas altas. Por lo que es aconsejable hacer este tipo de apuestas en los mercados en vivo. De este modo, reducirás el riesgo de tener pérdidas por la variación que van experimentando las cuotas.



Consejos para el acumulador de fútbol



El acumulador de apuestas se emplea para describir la posibilidad de hacer apuestas combinadas en un solo boleto. En el acumulador todas las selecciones son agrupadas en una sola apuesta.

Sin embargo, tendrás que tener en cuenta que al perder una sola selección, la apuesta será perdida en su totalidad. Para utilizar el acumulador de fútbol tendrás que seleccionar al menos dos eventos. Ten en cuenta que cuantas más selecciones hagas, mayor será el riesgo.



Luckia app descarga Foto:

Consejos interesantes “Tasty treble”



Este tipo de consejos son publicados varias veces a lo largo de la semana en función de los eventos deportivos que se celebren durante ese periodo de tiempo. Podrás conocer completos análisis con los pronósticos, estadísticas y otros consejos.

Estos tips suelen producirse mucho antes de que el evento en cuestión se produzca. Es importante que tengas en cuenta que dichos consejos se publican con cierta antelación. Por este motivo, es importante que dispongas de información actualizada en todo momento.

Verás cómo ganar a las apuestas deportivas te resulta más sencillo a medida que manejas más información.



Consejos para generar fondos



A continuación te ofrecemos algunos consejos con los que podrás conocer apuestas deportivas y cómo ganar dinero. Estas son las más destacadas:



Aprovecha las cuotas



Haz uso de los bonos y de las ofertas de los operadores



Establece un presupuesto fijo



Realiza apuestas seguras



Especialízate en un mercado



Apuesta con la cabeza



Evita las apuestas en vivo



Consejos para mega apuestas



Descubre como ganar a las apuestas deportivas con las mega apuestas. Con este tipo de apuestas podrás recuperar el dinero que hayas invertido, ganar premios o beneficiarte de programas de fidelización de las casas de apuestas.



Analiza las opciones de apuestas, el tipo y los mercados



Revisa las cuotas y selecciona la más alta



Las apuestas en directo son una buena opción para apostar



Cierra apuesta y descubre como ganar a las apuestas deportivas es posible antes de que finalice el evento seleccionado



Investiga



Cuanto mayor sea el nivel de conocimiento sobre el evento en el que vayas a apostar, mayores serán las probabilidades de ganar. Hacer una investigación intensiva sobre tu deporte favorito y especializarte en él, te reportará grandes alegrías.

La investigación te dará la oportunidad de realizar apuestas con un menor margen de error. Como bien sabes, en el mundo de las apuestas deportivas no hay nada seguro.



Entiende el valor de las cuotas



El valor de las cuotas puede servirte de orientación a la hora de hacer tus apuestas. Cuanto mayor sea el valor de la cuota, menor es la posibilidad de que un evento se de. En el caso de las cuotas más bajas, estas representan una mayor posibilidad de victoria.

En las casas de apuestas las cuotas pueden venir presentadas en diferentes formatos: decimal, fraccionario y americano. Selecciona aquel con el que te sientas más cómodo para hacer tus apuestas.



Haz tu búsqueda y compara las probabilidades y líneas



Compara las diferentes opciones que podrás encontrar en los diferentes operadores del mercado. Consulta las bonificaciones disponibles, y sobre todo estudia la variedad de mercados que ofrece cada operador.

Podrás comprobar cómo ganar a las apuestas deportivas siguiendo estos pequeños hábitos.



Paso a paso cómo ganar apuestas deportivas Foto:

Elige y establece un presupuesto



Para saber cómo ganar a las apuestas deportivas es muy importante que establezcas un presupuesto fijo. De este modo evitarás riesgos innecesarios e importantes pérdidas en tu cuenta.

Sabemos que hacer apuestas puede resultar muy emocionante, y dejarte llevar por la euforia del momento es más fácil de lo que imaginas. Por eso, es fundamental que tengas claro el dinero que vas a poner en juego para saber cuándo parar.



Experimenta



En algunas ocasiones, arriesgar y experimentar en mercados desconocidos puede llegar a ser una gran decisión. Como ya te hemos comentado en otras ocasiones, en el mundo de las apuestas, el azar juega un papel muy importante.

Si vas a probar cómo ganar a las apuestas deportivas de este modo, no inviertas grandes cantidades de dinero. En caso de que tu apuesta no resulte ganadora, las pérdidas no serán tan importantes.



Sigue tus apuestas



Hacer un seguimiento de tus apuestas te permitirá realizar un pequeño análisis sobre la trayectoria de las mismas. En el caso de que hayas realizado apuestas en vivo, el seguimiento de las apuestas es más sencillo.

Además, en caso de que veas que existe riesgo de perder, podrás retirar tus apuestas antes de que finalice.



Conclusión

Para finalizar, cabe resaltar cómo condicionan las cuotas en cómo ganar a las apuestas deportivas. También el hacer un seguimiento de los eventos en los que apuestes, así como especializarse en un deporte en concreto.

Las apuestas deportivas siempre entrañan riesgo, pero cuanta más información manejes, menor será el riesgo de tener pérdidas al hacer tus pronósticos.



FAQ

Es el momento de que conozcas las preguntas que con mayor frecuencia suelen hacerse los usuarios al apostar. Estas son algunas de las que te ayudarán a descubrir cómo ganar a las apuestas deportivas.



¿Cómo puedo tener éxito en las apuestas deportivas?



Asegurar el éxito en tus apuestas no es algo sencillo. Seguir algunos de los consejos que te hemos ofrecido en esta guía te ayudará a ello. Establecer un presupuesto, comparar las cuotas o especializarte en un deporte son alguno de ellos.



¿Qué tipo de apuestas deportivas es el más popular?



Las apuestas sencillas son las que gozan de una mayor popularidad entre los usuarios. Consisten en hacer una sola apuesta a un solo evento. En caso de que tu pronóstico resulte acertado, las ganancias serán depositadas en tu cuenta.



¿Es posible apostar en dos equipos?



Claro que sí. Para ello tendrás que realizar apuestas combinadas, que consisten en la selección de dos o más eventos para hacer tus pronósticos.

Si deseas conocer más información de como ganar apuestas deportivas combinadas, en esta guía te hemos mostrado algunos de los tips más populares.



¿Cómo leo las cuotas de apuestas?



Para descubrir cómo ganar a las apuestas deportivas es necesario que sepas leer las cuotas. Las cuotas son aquellas que se encargan de medir la probabilidad de éxito de tus pronósticos.

En la mayoría de las casas de apuestas puedes encontrarlas en diferentes formatos: decimal, fraccionario o americano. Cuanto mayor sea el valor de la cuota, mayor será el premio pero también la dificultad de que se de un evento.



¿Cómo puedo hacer mi selección?



A la hora de hacer tu selección has de tener en cuenta las probabilidades y estadísticas del evento que hayas seleccionado. Posteriormente, elige un operador seguro y regulado. De este modo descubrirás cómo ganar dinero con apuestas deportivas seguras.