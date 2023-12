Si quieres saber cómo funcionan las apuestas deportivas en Colombia has llegado al lugar adecuado. Esta actividad es muy común entre los amantes de los distintos tipos de deportes.



Introducción sobre cómo funcionan las apuestas deportivas



Antes que nada, aquí tienes una pequeña introducción sobre cómo funciona las apuestas deportivas. Una apuesta es un pronóstico sobre un acontecimiento. Puede ponerse algo en juego o no.

En el caso de las apuestas deportivas lo que se predice es un hecho que puede ocurrir en un evento. Y se apuesta con el saldo que el usuario tiene en su cuenta y que ha depositado previamente.

¿Qué son y cómo funcionan las apuestas deportivas?



Ahora sí, llegó el momento de explicar al detalle cómo funcionan las apuestas deportivas. Se trata de predicciones que se realizan en un evento concreto o en varios. Puede ser de fútbol, baloncesto, tenis, hockey, etc.

Existen muchos tipos de apuestas deportivas diferentes. Se pueden clasificar de muchas maneras y tienen niveles de dificultad distintos. Más adelante se analizarán tanto los tipos como otro elemento muy importante, las cuotas.

¿Qué son los mercados y las cuotas?



Precisamente comprender el funcionamiento de las cuotas es una parte muy importante sobre cómo funcionan las apuestas deportivas. Es un concepto clave para esta actividad.

La cuota es la probabilidad de que algo suceda. Por ejemplo, si tiras una moneda, existe un 50% de probabilidades de que salga cara y otro 50% de que salga cruz. Las apuestas deportivas no suelen tener estos porcentajes.

Ahora si quieres pasar ese porcentaje a cuota tendrás que 100% entre ese número. En este caso, la cuota de cara y la de cruz es de 2.00. Ahora solo queda ver cómo aplicarlo a las apuestas.

Imagina que la cuota a favor de Colombia frente a Brasil es de 3.0. Esa cuota indica la cantidad que puedes obtener por cada peso apostado en caso de acertar. Si apuestas un total de $500COP, obtendrás $1.500 menos la cantidad apostada.



Mercados



Existen muchos tipos de deportes en los que se pueden colocar apuestas deportivas. Cada operador escoge las disciplinas a las que ofrece cobertura. Algunas opciones siempre son fijas y otras van variando.

Mercados como el de fútbol, baloncesto, tenis, deportes de motor, fútbol americano o béisbol no pueden faltar. Es diferente en casos como los dardos, el ajedrez, snooker, carreras de galgos o caballos.

Cuánto más populares sean los deportes, también habrá más tipos de apuestas deportivas, lógico. El objetivo es encontrar la adecuada para cada momento. Eso es parte de los tips para apostar.



Cuotas



La cuota, ese número que mide el riesgo, es un factor clave. Se puede presentar en diferentes formatos dependiendo de la región. En la zona de Colombia, lo habitual es el formato decimal.

Estos formatos pueden ser decimal, fraccionario o el americano. En cada uno el cálculo funciona de una forma diferente. Es por ello que hay que asegurarse siempre de entender el mecanismo.

Las cuotas fraccionarias son muy comunes en Reino Unido, por ejemplo. En esa fracción el numerador indica lo que puedes obtener y el denominador la cantidad apostada. Si la cuota es 3/5, tendrás que apostar 5 pesos para obtener 3.

La cuota americana se encuentra sobre todo en Estados Unidos y México. Puede aparecer un signo positivo o negativo. El positivo indica lo que puedes obtener por cada 100 pesos apostado. Y el negativo, lo que debes apostar para obtener 100 pesos.

El tercer tipo es la decimal, la más común. Es del tipo 2.00 o 2.50. Indica lo puedes obtener por cada peso apostado. Solamente tienes que hacer una multiplicación y restar la cantidad que se pone en juego.



¿Cuáles son algunas de las apuestas deportivas más comunes?



El siguiente paso para ver cómo funciona las apuestas deportivas es conocer los tipos de pronósticos. La lista es muy amplia, pero aquí se han recogido las apuestas más comunes. Como punto de partida es suficiente.



Ganador del partido



Es uno de los tipos de apuestas deportivas más comunes. Se trata de predecir qué jugador o qué equipo gana el partido. Dependiendo de la disciplina puede haber dos o tres opciones.

Por ejemplo, en fútbol se contempla el empate, representado por una X. En la mayoría de deportes solo hay dos posibilidades, lo que facilita la apuesta. Ten en cuenta que si es una eliminatoria solo se tiene en cuenta el tiempo reglamentario.



Doble oportunidad



Una alternativa a la anterior es la de doble oportunidad. Se da en esos mercados con tres posibles opciones. Con la doble oportunidad puedes apostar a que gana o empata o a que gana uno de los dos. Se reducen las cuotas, pero también el riesgo.



Más/menos Goles o puntos



Otra alternativa muy común es la de mercados más/menos. También pueden aparecer como over/under por influencia del inglés. El operador fija algunas líneas, por ejemplo, en fútbol 2.5 y tendrás que predecir si hay más goles o menos.



Tiros de esquina



Los saques de esquina o córners también entran en los parámetros de apuesta. Igual que en el anterior se fijan unos parámetros (+ de 7 o entre 8 y 11) y se coloca la apuesta. Esos parámetros dependen de las estadísticas concretas de cada equipo.



Tarjetas



En estas apuestas deportivas Colombia se pronostica el número de tarjetas que van a recibir los equipos. Por ejemplo, si es un cruce de eliminatorias o un derby suele haber más tarjetas que otro menos relevante.

En estos mercados influye mucho el propio árbitro. Algunos colegiados tienen a sacar muchas tarjetas para tener controlado el partido. Otros, sin embargo, dejan jugar para que no se pare demasiado el juego.



Apuestas con hándicap



No se pueden olvidar las apuestas con hándicap. Quizá no están pensadas para principiantes, pero una vez que las entiendas, serán las que más uses.

En estos pronósticos se otorga una ventaja virtual al rival que no es favorito. Por ejemplo, un hándicap +1 en goles quiere decir que el ganador debe ganar por más de un gol de diferencia para que sea válida.

Existe una modalidad aún más compleja que es el hándicap asiático. En esta opción entran en juego los decimales. Además, se elimina la opción empate como posible resultado. Hay que entender bien el mecanismo para no fallar.



Máximo goleador/anotador



Otra alternativa es la del jugador que más goles o puntos promediará en el evento. Si es fútbol, esa figura será la del delantero, si es baloncesto, puede ser un base o un alero. Se puede aplicar a un partido o a toda una competición.



Resultado



No se trata solamente de predecir quién ganará el partido, sino el resultado exacto del mismo. Es una apuesta complicada y eso se ve reflejado en las cuotas. Suelen ser algo más altas de lo normal.

De nuevo, ten en cuenta que solo cuenta el tiempo reglamentario. Si se produce una prórroga o unos penaltis, no influye el resultado final. Suele ser un error muy común que hace perder varias apuestas.



Apuestas simples



Todas las apuestas vistas anteriormente pueden aparecer de manera individual en un boleto o de forma conjunta. Las individuales son las que se conocen como apuestas simples. Hay un único pronóstico y el acierto o no solo depende de él.



Apuestas combinadas



No se pueden dejar de lado las apuestas combinadas. Se trata de aunar varias apuestas en un mismo boleto. Al hacerlo la cuota se multiplicará y es ideal para juntar cuotas bajas y lograr una más alta. Se denominan también parlays.

Para que se considere válida, se tienen que acertar todas las selecciones. Un fallo hará que todo el cupón se considere fallido. Lo que no afecta son los eventos cancelados o anulados.

Existen ciertas restricciones a la hora de combinar. Por ejemplo, no se puede juntar en un mismo boleto la victoria y la derrota de un equipo. En general, no funciona para mercados contrarios.

¿Cuándo empiezo a apostar en una plataforma de apuestas deportivas?



Una acción clave para entender cómo funcionan las apuestas deportivas es crear una cuenta en un operador. Esta acción es obligatoria, como también lo es realizar un primer depósito.

Para crear una cuenta sigue los siguientes pasos:



Accede al sitio web del operador;

Localiza el botón de registro en la parte superior derecha;

Introduce toda la información necesaria en los apartados correspondiente;

Acepta los términos y condiciones;

Finaliza el proceso.



Después identifícate con tus credenciales y ve al apartado de depósitos. Escoge una de las pasarelas de pago y escribe la cantidad que deseas ingresar. Acepta la operación y espera a que el monto llegue a tu cuenta.

En algunos casos podrás obtener un bono de bienvenida para nuevos usuarios. Revisa los términos y condiciones y sigue los requisitos para liberarlo y convertirlo en dinero real.

Ahora sí, ya pasar a cómo funcionan las apuestas deportivas. Al acceder a la sección de deportes aparecerán todos los mercados disponibles. Selecciona uno de ellos y pulsa sobre la cuota que quieras utilizar.

De manera automática, se creará un boleto en la parte de tu derecha con la selección realizada. Solo queda que introduzcas la cantidad que deseas apostar. El operador calculará la cantidad que obtendrías en caso de acertar.



¿Cuánto dinero se debe invertir en apuestas deportivas?



Tan importante como saber cómo funcionan las apuestas deportivas y seguir una serie de tips para apostar. Uno de los consejos de apuestas deportivas más importantes es acerca de la cantidad que se debe poner en juego.

Partamos precisamente de este último punto, el juego. Olvida esa idea de que las apuestas pueden ser un negocio o algo que ofrece rentabilidad. Solamente es un entrenamiento en el que a veces se gana y a veces se pierde.

Se pueden seguir ciertas pautas o tips para apostar que pueden facilitar que la apuesta salga adelante. Por ejemplo, es útil analizar los partidos, comparar cuotas, apostar a lo conocido… pero siempre interviene un factor de suerte.

Por ello, una clave que sí depende de ti es la cantidad que depositas en cada pronóstico. Los expertos aconsejan dividir el saldo disponible en partes, mínimo en diez partes.

Evalúa la probabilidad de acertar la apuesta del 1 al 10 y apuestas una de esas diez partes en función de ese cálculo. La idea de este tipo de consejos de apuestas deportivas es que, aunque falles algún pronóstico, no te quedes sin saldo.

Además, tienes que partir de las cantidades fijadas por el propio operador. Existen unos máximos y unos mínimos que no se pueden alterar.



Conclusiones



Tras este amplio análisis, ha quedado algo más claro cómo funcionan las apuestas deportivas. Como puedes comprobar, son muchos los factores que entran en juego y no es tan simple explicar cómo apostar y ganar.

Adéntrate en algunos de los operadores y ve probando los diferentes tipos de apuestas sin prisa. Es la mejor forma de ir familiarizándose con los diferentes mercados y apuestas.