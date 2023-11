Eliminatorias Conmebol - Colombia vs Brasil - mejores apuestas

Las Eliminatorias Conmebol para la Copa del Mundo 2026 se encaminan hacia la 5º jornada. Uno de los duelos estelares de esta fecha es el Colombia vs Brasil. Ambas selecciones están atravesando momentos difíciles después de los malos resultados cosechados en el primer tramo de la ronda clasificatoria. Vamos a echar un vistazo a las mejores apuestas para este encuentro, que se disputará el 16 de noviembre a las 19:00 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las mejores apuestas Eliminatorias Conmebol entre Colombia vs Brasil



La selección Colombia acude a este partido sin haber conocido la derrota en las cuatro jornadas anteriores. En todo caso, no se puede hablar de un rendimiento excelente por parte de los Cafeteros, ya que sus números son de 1 victoria y 3 empates hasta el momento.



El triunfo inicial por 1-0 contra Venezuela ya dejó entrever los problemas que se han mantenido en las fechas sucesivas, en las que no se pasó de las tablas frente a Chile, Uruguay y Ecuador. Sin duda, este choque contra Brasil será una prueba de fuego para la zona de ataque colombiana, que espera mejorar la cifra de 3 goles anotados en 4 partidos, peor marca de los seis equipos que ocupan posiciones de acceso directo al Mundial 2026.



Las sensaciones no mejoran demasiado si hablamos del combinado de Brasil. Los de Fernando Diniz están viviendo una etapa de transición en la que se habla más del posible cambio de seleccionador que de los propios resultados. La Canarinha superó a Bolivia y Perú en las dos jornadas iniciales, pero cedió un empate totalmente inesperado en casa contra Venezuela y cayó contra Uruguay en el partido más reciente.



En total, Brasil acude con 7 puntos en su casillero, solo uno por encima de Colombia, pero con muchas dudas en su juego que podrían pasar factura en su visita a Barranquilla. La principal atracción que rodea a los brasileños es la presencia de Endrick en la convocatoria, aunque es probable que el futuro jugador del Real Madrid no cuente con minutos debido a las urgencias de la pentacampeona.

Resultados ajustados en el cara a cara



Las selecciones de Colombia y Brasil han podido presumir en los últimos años de tener jugadores de primer nivel en ataque, pero eso no ha desembocado en resultados vistosos en sus cara a cara. Desde el año 2017, los protagonistas de este duelo se han medido en 5 ocasiones, con un reparto de 2 victorias para la Canarinha y 3 empates. Solo en dos de esos encuentros se firmaron más de 2 goles, mientras que en los dos más recientes se vieron resultados de 0-0 y 1-0.

En cuanto a los cinco últimos duelos disputados entre Colombia y Brasil en suelo colombiano, el balance vuelve a ser de 3 empates y 2 triunfos para los brasileños. También se mantiene la baja cifra de goles anotados, con solo uno de esos cinco encuentros rebasando la barrera de los 2 tantos.

Las urgencias de las dos selecciones pueden romper las estadísticas



Como podemos comprobar, Colombia y Brasil llegan necesitados de puntos y buen juego a este duelo. Esas urgencias pueden provocar que se vea un partido más abierto de lo esperado, lo que también podría desembocar en un marcador con un volumen de goles superior a lo visto en sus duelos previos.

No es ningún secreto que ambos combinados tienen lo necesario para perforar los marcos rivales, de ahí que no sea descabellado apuntar las mejores apuestas del Colombia vs Brasil hacia la anotación.

También es conveniente tener en mente la situación tensa que se vive en la Canarinha, algo que podrían aprovechar los Cafeteros para sumar su primer resultado positivo contra los brasileños en muchos años. Para asegurar y teniendo en cuenta que la opción del empate está en el aire, será buena idea contar con la Doble Oportunidad como uno de los tipos de apuestas marcados en rojo.