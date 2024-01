Los apostantes colombianos están de suerte, pues por fin opera en el país una plataforma tan prestigiosa como Codere. ¿Pero cuáles son los Codere tipos de apuestas? A continuación, explicamos a qué y cómo puedes apostar en la plataforma. Además, regístrate ahora mismo y obtén un bono de bienvenida del 100 % respecto a tu 1er ingreso.



Codere tipos de apuestas: Apuesta simple



La primera apuesta que vamos a explicar es la simple o sencilla. Es una de las Codere tipos de apuestas más utilizadas debido a lo fácil que es de entender. Básicamente, una apuesta sencilla incluye un único pronóstico. Este puede ser en vivo o anticipado. Si aciertas el pronóstico, la apuesta es ganadora, sumando a tu bank lo apostado más las ganancias.

Un ejemplo de apuesta simple en Codere Colombia:

Real Madrid vs. FC Barcelona: Gana Real Madrid a cuota 2.10 a 1.



Consejos para hacer apuestas simples

Las apuestas sencillas parecen no tener complicación cuando hablamos de los Codere tipos de apuestas. Sin embargo, toda apuesta tiene sus riesgos. Por eso, queremos brindarte algunas recomendaciones para ganar en apuestas sencillas en Codere. Obviamente, son solo consejos para nada infalibles, pero esperamos que te ayuden a apostar con cabeza:

Estudia bien la cuota a la que vas a apostar. ¿Es una cuota con valor?



Huye de las cuotas muy bajas. Cuotas 1.15 a 1 o inferiores no merecen la pena.



Especialízate en uno o dos mercados. De esta forma, serás más rentable.



Si vas a apostar en vivo, mantén la calma y analiza también las sensaciones.



Codere tipos de apuestas: Apuesta combinada



Aumentamos un punto más en complejidad con las llamadas apuestas combinadas. También conocidas como apuestas múltiples o apuestas parlay, se diferencia de las Codere tipos de apuestas sencillas en que las apuestas combinadas incluyen 2 o más pronósticos. La ventaja en las apuestas de este tipo es que la cuota final es mayor de lo habitual.

Porque para determinar la cuota de una apuesta combinada se multiplican entre sí las cuotas incluidas. El problema es que para obtener beneficios con una apuesta combinada, el jugador debe acertar todos los pronósticos incluidos en el boleto. Eso sí, en ocasiones, plataformas como Codere dan acceso a promociones de apuestas combinadas con seguro.

Codere tipos de apuestas: Multifallos



Esta plataforma de origen español opera en Colombia con una opción útil para equilibrar la mala suerte. El multifallos es una modalidad en la que si el apostante falla todos los pronósticos incluidos en la combinada, se le devuelve el importe jugado. Obviamente, no es agradable fallar pronósticos, pero una vez fallado el primero, ¡mejor que sean todos!

Ejemplo de apuestas combinada en Codere Colombia



Ahora que conoces uno de los Codere tipos de apuestas más utilizados, te ofrecemos una explicación práctica de una apuesta múltiple en el operador:



Inicia sesión con tus credenciales en Codere Colombia. Si no estás registrado, ¡no te olvides de acceder al sitio web a través de uno de nuestros enlaces directos y completar el Codere registro!

Una vez iniciada sesión, navega por el menú de deportes. Recuerda que puedes hacer apuestas combinadas mezclando pronósticos en vivo y pronósticos de mercados anticipados.

Cuando selecciones tu primera cuota, se activará el boleto de apuestas. Déjalo estar y busca otras cuotas. Cada nueva cuota sobre la que pulses se añadirá al boleto de apuestas, creando una cuota combinada.

Desde el boleto de apuesta, indica la cantidad que quieres arriesgar. En caso de que esté activa la pestaña de apuesta simple, pulsa sobre apuesta combinada para activar la cuota de apuesta múltiple.

Ahora debes indicar en el boleto de Codere tipos de apuestas combinada la cantidad que te quieres jugar. Acepta la apuesta ¡y que tengas suerte! Recuerda que debes acertar todos los pronósticos para que la apuesta múltiple sea ganadora.



Consejos para hacer apuestas combinadas



Junto a las apuestas simples, los Codere tipos de apuestas más comunes son las apuestas combinadas. En estas, como ya hemos dicho, se incluyen 2 o más pronósticos. Para poder obtener beneficios, debes acertar todos los pronósticos incluidos en la apuesta combinada. A continuación, recogemos algunos consejos para hacer buenas apuestas múltiples:



Combina, como mucho, 3 o 4 pronósticos. Más de 4 dificulta mucho el acertar.



Combina cuotas con valor, no muchas cuotas bajas tipo 1.10 a 1.



El pronóstico más complicado debe ser, cronológicamente, el último. Siendo así, si aciertas los anteriores, podrás hacer arbitraje y asegurar ganancias.



Diversifica mercados o competiciones. Es difícil acertar 4 partidos de una misma liga en una misma jornada, por ejemplo.



Apuestas de sistema



Esta es la tercera modalidad de Codere tipos de apuestas, pero, dada su complejidad, vamos a explicarlas muy por encima. Técnicamente, las apuestas de sistema son apuestas combinadas, pero presentan una diferencia respecto a estas: No es necesario acertar todos los pronósticos para obtener beneficios. Dependerá del sistema de apuestas que uses.

Las apuestas de sistema en Codere funcionan combinando diversos tipos de apuestas múltiples, pero sin el riesgo de estas. Porque un fallo no tiene porque condenarte a perder todo. Obviamente, al existir esta posibilidad, los beneficios son potencialmente menores. Sin embargo, si sabes usar las apuestas de sistema, serán muy rentables.

Estos son los 5 ejemplos de apuestas de sistema más populares:

SuperYankee: 5 selecciones en 26 apuestas diferentes. 10 dobles, 10 triples, 5 cuádruples y una quíntuple. Debes acertar 2 de ellas para poder obtener beneficios.

Goliath: 8 selecciones mediante 247 apuestas. 28 dobles, 56 triples, 70 cuádruples, 56 quíntuples, 28 séxtuples, 8 séptuplo y 1 óctuple. Debes acertar 2 de ellas para poder obtener beneficios.

Heinz: Apuesta de sistema que incluye 6 selecciones en 57 apuestas diferentes. 15 dobles, 20 triples, 15 cuádruples, 6 quíntuples y 1 séxtuple. Debes acertar 2 de ellas para poder obtener beneficios.

Lucky 15: Apuesta de sistema de 4 selecciones que consiste en 15 apuestas. 4 simples, 6 dobles, 4 triples y 1 cuádruple. Es igual a la Yankee estándar, pero se le añaden 4 apuestas simples.

Lucky 31: 5 pronósticos a través de 31 apuestas. 5 simples, 10 dobles, 10 triples, 5 cuádruples y 1 quíntuple. Es igual a la apuesta de sistema Canadian, pero se le añaden 5 apuestas simples.



Codere tipos de apuestas: Herramienta crear apuesta



Terminamos este contenido sobre los Codere tipos de apuestas centrándonos en la herramienta crear apuesta que han incorporado la mayoría de las mejores casas de apuestas de Colombia y del mundo. Básicamente, esta función permite combinar cuotas de un mismo evento, algo que hasta hace no mucho era, directamente, imposible.

Pongamos un ejemplo práctico de una apuesta hecha mediante la herramienta crear apuesta de los Codere tipos de apuestas:

Tomemos un evento superpopular como el clásico español Real Madrid vs. FC Barcelona.



Ahora, pulsemos sobre el evento y, tras ello, en la opción BET BUILDER. Elegimos los pronósticos que queramos.



En nuestro caso, hemos optado por Real Madrid gana + Vinicius Jr. marca al menos un gol + Lewandowski hará 2 o más disparos a puerta. Esta combinada en un mismo evento arroja una cuota de 5.5 a 1.



La herramienta crear apuesta es habitual en eventos de básquetbol, fútbol y tenis. Aplica las mismas estrategias que en los Codere tipos de apuestas combinadas. Juega siempre con responsabilidad. Recuerda que si te registras hoy mismo en Codere, tienes derecho a un bono de bienvenida en deportes del 100 % extra respecto a tu 1er depósito válido.