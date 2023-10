Codere: nuestra opinión en bonos, App, cuotas…

No te pierdas estas Codere opiniones si estás pensando en crear una cuenta en esta casa de apuestas. El operador goza de un buen posicionamiento gracias a su confiabilidad en el mercado.



En la siguiente tabla se han señalado las características más importantes. Se ha ponderado del 1 al 5 siendo 5 la nota más alta. Descubre cómo funciona Codere online y todos sus puntos fuertes.



Codere opiniones Nuestra nota Bono de bienvenida 100% hasta $100.000COP Mercados 3,5/5 Cuotas 4/5 Streaming/apuestas en vivo 4/5 App móvil 4/5 Opciones de pago 5/5 Atención al cliente 4/5 Nota media 4/5 Registro Obtén el bono

Bono de bienvenida



La primera parada en estas Codere opiniones es el bono de bienvenida. Este tipo de ofertas están destinadas a aquellos nuevos usuarios que crean su cuenta por primera vez. Ha diseñado una promoción para apuestas deportivas y otra para casino.

Para poder reclamar cualquier Codere bono es necesario haber cumplido la mayoría de edad. Además, son promociones que únicamente podrán recibir aquellos con domicilio en Colombia.



Bono de deportes: 100% hasta $100.000



Aquellos apasionados en Codere deportes, tendrán la oportunidad de conseguir un bono de bienvenida. Este duplica el primer depósito que realices hasta una cantidad máxima de $100.000COP.

La promoción es únicamente para nuevos usuarios. No es necesario introducir un código promoción Codere deportes. Para poder activar este Codere bono, habrá que seguir los siguientes pasos:



Accede al operador a través de los enlaces de esta review de Codere opiniones.

Dirígete al botón de registro que te llevará a un formulario.

Rellena todos los datos necesarios: nombre completo, dirección, correo electrónico, dirección, número de celular, nombre de usuario y contraseña.

Acepta los términos y condiciones y finaliza el proceso.

Entra en tu cuenta e ingresa un mínimo de $20.000.

Realiza apuestas por valor del Codere bono a una cuota de al menos 2.50.



Una vez hecho esto y tras la verificación a través de SMS, recibirás el bono duplicador en formato de freebets. Esta oferta está sujeta a los siguientes términos y condiciones:



Usa las freebets en apuestas combinadas de al menos 3 selecciones.



La cuota mínima de las freebets está fijada en 4.00.



El bono tiene una caducidad de 7 días.



Bono de bienvenida casino: 100% hasta $100.000COP



La alternativa a ese Codere bono de deportes es la promoción de casino. Está dirigida a slots y otros juegos de azar como la ruleta o el blackjack. El máximo de bonificación está fijado en $100.000COP

También requiere de un registro como nuevo usuario siguiendo los pasos citados anteriormente. A eso hay que sumarle un primer depósito de al menos $20.000. La activación se hará al aceptar el bono en la sección de casino. Tampoco hace falta un código promoción Codere.

Los términos y condiciones de esta oferta son los siguientes:



Rollover de 35x el valor del bono.



Los slots contribuyen un 100% al bono, la ruleta un 50% y el blackjack el 20%.



El tiempo para cumplir las reglas es de 7 días.



Mercados disponibles



Desde estas Codere opiniones, el mercado de deportes podría ser ligeramente más amplio. En comparación con otros operadores, quizá se queda algo corto y se echan en falta algunas disciplinas.

En total, el número de Codere deportes es de 22 categorías. De todas ellas es el fútbol la que acumula un mayor número de eventos. Podrás seguir la Liga BetPlay, Copa Sudamericana, Libertadores o la selección.

Entre los más destacados también se encuentran el baloncesto o el tenis. La NBA también es muy seguida en Colombia, así como todos los abiertos de tenis, Masters Copa Davis, por ejemplo.

Sí es un punto positivo para las Codere opiniones la presencia de eSports. Esta categoría es una de las más buscadas por los usuarios. Recoge torneos de LOL, CS:GO o de Overwatch.



Cuotas Codere



En relación a las cuotas de Codere online hay que señalar que están en la línea del resto de operadores. Evidentemente, se pueden notar diferencias, pero estas varían de acuerdo con varios factores para cada evento.

Por defecto estas aparecen en formato decimal. Indican el posible valor que puedes obtener por cada peso apostado. Cuando más alta sea esta, menos probabilidades hay de que ocurra.

Codere online incluye cuotas mejoradas en algunos mercados. Ha creado también apuestas especiales uniendo diferentes eventos. A veces incluso escoge partidos de diferentes ligas. El resultado es una cuota mucho más alta de lo normal.

Para ver cómo se comportan las cuotas en estas Codere opiniones, lo mejor es un ejemplo:

Si en un partido, la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Pereira se paga a 1.72. Eso quiere decir que si apuestas $10.000, podrías obtener un total de $17.200 si esta resulta ganadora. El operador hará la multiplicación en el propio boleto.



Streaming y apuestas en vivo en Codere



En Codere online también hay sitio para un tipo de pronóstico como son las apuestas en vivo. Solamente tienes que pulsar en la sección “directo” para descubrir el listado de eventos que se están disputando en ese momento.

En la barra superior han ubicado los diferentes Codere deportes que cuentan con esta opción. Además, algunos de ellos cuentan con servicio de streaming. Esta plataforma transmite los eventos en vivo para usuarios registrados.

Los eventos que cuenten con este servicio llevarán el icono de vídeo para ser reconocibles fácilmente. Sin lugar a duda es uno de los puntos más fuertes de las Codere opiniones.



Codere App móvil



No puede faltar en estas Codere opiniones una referencia a la herramienta de Codere app. Esta función facilita las apuestas desde el celular o tablet desde cualquier ubicación. Están disponibles para iOS y Android.

La descarga de la app en iOS se puede realizar directamente desde la App Store. Requiere una versión 10.0 o posterior, además de un espacio de almacenamiento de 86MB.

Si optas por Android, la descarga de la Codere App solo está disponible desde la propia web. Este te facilitará un archivo .apk que tendrás que instalar en tu celular. Previamente, se necesita un permiso para instalar archivos desde fuentes desconocidas.

En el caso de que no puedas descargar la Codere app, puedes recurrir a la versión móvil. Esta se configura automáticamente al acceder desde el dispositivo y no precisa de ningún tipo de programa ni ocupa espacio.



Métodos de pago Codere



Entablar relación con las mejores pasarelas de pago del país es fundamental para puntuar positivamente en las Codere opiniones. Será preciso conocerlas para realizar tanto los depósitos como los retiros.



Ha tenido en cuenta los tipos de métodos más populares:



Tarjetas de crédito y débito: Mastercard y Visa



Monederos electrónicos: Dimonex, Éxito, Puntored, Efecty



Para realizar un depósito, accede a tu perfil y a la zona de ingresos. Allí escoge una de las vías disponibles y escribe la cantidad que deseas depositar. Acepta la operación y espera a que el dinero llegue a tu cuenta.

Una vez que hayas liberado el bono de bienvenida, se pueden solicitar retiros. Se pueden efectuar a través de Nequi, TPaga, DaviPlata o transferencia bancaria. El tiempo de procesamiento depende de cada pasarela.



Atención al cliente



Para cualquier duda o problema que te surja, tienes a tu disposición un servicio técnico formado por diversos canales. Puedes consultar acerca de los depósitos, los bonos o el código promoción Codere.



Las vías de contacto son las siguientes:



WhatsApp



Chat online

Correo electrónico

Teléfono

Nuestro veredicto



Después de todo lo analizado, las Codere opiniones son bastante positivas. Se trata de un operador con bastante recorrido y que ha sabido ofrecer soluciones a todas las peticiones de los usuarios.

Destaca sobre todo su bono de bienvenida para nuevos usuarios. También es un punto a favor la App para iOS y Android y el servicio de atención al cliente. Además, cuenta con streaming en algunos eventos.

Podría mejorar añadiendo más disciplinas deportivas y aumentando el número de pasarelas de pago. En líneas generales, es un operador muy competitivo y que marca diferencias con otras casas de apuestas.

Recuerda que puedes obtener un bono de bienvenida del 100% hasta $100.000 COP en apuestas deportivas. Puedes crear tu cuenta como nuevo usuario y realizar un depósito mínimo de $20.000. No hace falta un código promoción Codere.