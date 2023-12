bwin retiros: cómo retirar dinero y por qué métodos de retiro

Si son nuevos usuarios o por primera vez quieren hacer retiros en bwin, el proceso se realiza a través de la plataforma o por intermedio de la aplicación. Todo comienza en la opción llamada “Cajero”. Como requisito, la casa de apuestas debe verificar los datos del usuario antes de acceder al proceso de retirar fondos en efectivo o por transferencia bancaria.

¿Cómo retirar en bwin paso a paso?

Los retiros de dinero en bwin se hacen de manera ágil, y el análisis interno no tarda más de 72 horas, salvo casos excepcionales que deben ser notificados directamente ante Coljuegos. Existen tres medios disponibles para retirar el saldo. Este es un proceso claro, con explicaciones sencillas en la plataforma y con el respaldo del chat en vivo o la revisión de los términos y condiciones.

Cómo hacer un retiro en pocos pasos:

Iniciar sesión en la cuenta Seleccionar la opción "Cajero > Retirar" Aparece una lista con opciones de retirada Seleccionar la opción que prefiera usar Seguir las instrucciones del medio de retiro escogido

En bwin todos los procesos de retiro son revisados internamente por el equipo a cargo antes de autorizar la distribución de esos fondos. Por otra parte, según la reglamentación colombiana para las apuestas deportivas solo se tiene permitido realizar un total de tres retiros por día.

Así mismo, la norma dice que deben apostarse al menos el 50% del saldo del depósito, para luego hacer la solicitud de retiro de fondos. Si no se cumple es imposible que se solicite un retiro a su cuenta o por alguno de los medios que describiremos a continuación.

Cómo retirar por bwin móvil

El proceso es similar. La plataforma es clara y accesible, permitiendo acceder a la opción de retiros desde un dispositivo de escritorio o por la aplicación, que entre otras cosas se encuentra disponible para ser descargada en Google Play y App Store.

Ingresar a la App Ir a “Cajero” > “Retirar” Seleccionar opción de retiro que desee Seguir indicaciones del medio de retiro elegido

bwin bono de bienvenida Foto:

Métodos de retiro en bwin

Son tres opciones disponibles para programar retiros de fondos. Antes de realizar el proceso, el usuario debe pasar por la verificación de datos, que implica la revisión del documento de identificación y tarda aproximadamente unas 48 horas en recibir respuesta por correo electrónico.

Método de retiro Min/Máx Comisión Tiempo/duración Efecty $10.000 / $1.500.000 No Una hora Puntored $10.000 / $1.000.000 No

Transferencia $100.000 / $1000.000 No Máx. 72 horas

La elección del mejor método de retiro en bwin depende de los intereses del apostador y la cantidad del saldo. Las tres opciones cubren las principales necesidades, como por ejemplo los valores mínimos y máximos. Además, hay claridad acerca del tiempo que tardan en dar una respuesta. Si este proceso se hace a través de puntos de pago en efectivo es casi que inmediato, una vez se reciba la notificación de aprobación por mail.

Preguntas frecuentes sobre bwin retiro

A manera de resumen presentamos algunas de las preguntas que suelen surgir durante el proceso de retirar dinero en un operador como bwin.

¿Cuáles son las comisiones de transferencia?, ¿hay alguna?

En ninguno de los tres métodos disponibles para hacer un retiro en bwin se contempla algún cobro por la transferencia.

Lo que sí existe es un cobro de impuestos por retiro, que se ejecuta solamente cuando el monto supera los $1.596.960 (48 UVT o superior; sujeto a cambio anualmente). En este caso, se cobra el impuesto del 20% como dice la norma, pero no tiene relación alguna con comisiones por transferencia.



¿Cuánto tarda un cashout bwin?

El máximo son 72 horas y solo aplica cuando el retiro se ha hecho por la modalidad de transferencia bancaria. Para el caso específico de Efecty, una vez se programó la retirada solo debe dirigirse a un punto cercano, asegurándose de llevar la cédula y proporcionando el número de convenio “pago premios bwin 112813”. El procesamiento del retiro generalmente tarda una hora.

Cuando el retiro es por intermedio de Puntored, una vez recibe un email de notificación se encuentra habilitado para dirigirse a un local de esta compañía y realizar el retiro. Es importante subrayar que cuando los retiros se hacen por Efecty o Puntored, el titular de la cuenta debe llevar el documento de identificación original.



¿Cuánto es el monto mínimo de retiro en bwin?

El valor mínimo que puede retirarse en bwin, para cualquiera de las modalidades disponibles, es de $10.000 en efectivo y solo se puede hacer en los puntos de Efecty o Puntored. En transferencias bancarias el mínimo que puede retirarse es de $100.000.

¿Tiempo de transferencia para un retiro?

Las transferencias bancarias son las que más llevan tiempo en el proceso de retiros, pero en cualquier banco se estipula que máximo duran 72 horas. No se cobra comisión, pero la entidad financiera realiza un análisis interno y por eso los tres días de plazo. Tenga en cuenta que no se realizan pagos a cuentas de terceros, ni empresariales. Si por alguna razón el tiempo de las 72 horas no se cumple, le corresponde a la casa de apuestas, a través de su equipo de operaciones, reportar la novedad ante Coljuegos.

Para comprobar el estado de un retiro debe ingresar a la cuenta, después clic en la opción “Cajero” y revisan el historial de pagos para consultar el estado de las solicitudes hechas.



Luckia app descarga Foto:

¿Cómo cancelar un retiro?

Cuando es por transferencia bancaria, si el pago aún no ha sido procesado los retiros se pueden cancelar ingresando a la cuenta de bwin para suspender la solicitud. Es decir, si el retiro todavía no ha sido aprobado y enviado a la respectiva entidad, el usuario cuenta con la oportunidad de revertir el proceso, logrando que los fondos regresen de nuevo a la cuenta. Para ello debe ir a “Cajero”, luego clic en “Depositar” y allí se ve el retiro marcado con estado de pendiente.

¿Todos los métodos enumerados sirven para transferencias internacionales?

No. Los retiros aquí explicados, en los puntos y las modalidades descritas, solo se hacen a nivel nacional y en pesos colombianos.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?

Son tres métodos de pago disponibles en bwin, que cumplen con el servicio de hacer retiros. Antes de que se pague una retirada de dinero debe pasar por una revisión, lo que casi siempre tomará un poco más de dos días laborables.

Efecty

Puntored

Transferencia bancaria

bwin servicio al cliente evaluación

Uno de los aspectos más interesantes que tiene bwin es su atención al cliente. Desde la web o por intermedio de la aplicación existe un centro de contacto, donde aparecen algunos artículos de temas relevantes o que hacen parte de las solicitudes más populares de sus usuarios. Debajo se encuentran jerarquizadas las preguntas por categoría. Por ejemplo, para la sección de Retiros son nueve preguntas que abarcan los principales aspectos de este proceso.

Si desea otro tipo de atención existe una dirección de correo, sorporte@bwin.co, o si lo prefiere por llamada marcando al 3192900. También es posible formular alguna pregunta en las redes sociales oficiales de bwin, como un canal más de comunicación con sus clientes.