Bwin: nuestras opiniones

¿Esta opción es buena opción para los usuarios colombianos? En este artículo vamos a ofrecerle nuestras Bwin opiniones para que conozca si este operador es legal o no. Todo apunta a que sí lo es, ya que estamos hablando de una de las casas de apuestas deportivas licenciadas por Coljuegos. Dicho esto, vamos a conocer a fondo todo sobre la casa de apuestas Bwin.



Bono de bienvenida Bwin Colombia



Bwin Colombia cuenta con una bonificación por registro para nuevos usuarios. El bono consiste en un seguro para su primera apuesta de hasta $250.000 COP. También debemos sumar ofertas como las misiones en apuestas deportivas. Estos son los pasos a seguir para obtener el bono de bienvenida Bwin Colombia:



Regístrese en el operador a través de uno de nuestros enlaces disponibles.

Realice un depósito de al menos $10.000 COP desde alguno de los métodos de pago disponibles.

Haga una apuesta en fútbol. En caso de que la pierda, el operador le devolverá lo jugado hasta $250.000 COP como máximo.



Además del bono de bienvenida para nuevos usuarios, puede encontrar otras promociones Bwin para apuestas deportivas y casino. También dispone de herramientas como Cashout, Bwin TV o el potenciador de apuestas combinadas, que le otorga un 30% a partir de la 9º selección que añada.



Términos y condiciones del bono de bienvenida Bwin Colombia



Todas las promociones de las mejores casas de apuestas de Colombia cuentan con una serie de requisitos. Son términos y condiciones que se aplican tanto a la activación como a la liberación del bono. En el caso específico del bono de bienvenida Bwin Colombia deportes, estos son los términos y condiciones más relevantes:



Debe ser mayor de edad y residir en Colombia para reclamar el bono.

Cuenta con 30 días para activar la oferta una vez que ha completado el proceso de registro.

Deposita al menos $10.000 COP y realiza una apuesta en fútbol.

Si pierde la primera apuesta, se le reembolsará el importe apostado en una freebet hasta un máximo de $250.000 COP.

La apuesta gratuita debe ser realizada en mercados de fútbol y con una cuota mínima de 1.50.

Existe un plazo máximo de 7 días naturales para aprovechar la apuesta gratis.

La freebet no forma parte de las ganancias. Por ejemplo, si apuestas $100.000 COP a una cuota de 1.50 y gana el pronóstico, recibirá $50.000 COP y no los $100.000 que recibirá con saldo propio.



Mercados de apuestas disponibles en el apartado de deportes



La lista de deportes que puede encontrar en Bwin Colombia es muy extensa. Además de deportes, también encontrará apuestas para Premios Emmy, Premios Óscar y demás apuestas de entretenimiento. Estos son algunos de los mercados que encontrará:



Ganador del partido.



Apuestas con hándicap.



Apuestas más/menos.



Apuestas futuras: máximo goleador, ganador del torneo, premios NBA…



Doble oportunidad.



Resultado exacto.



Anotarán ambos equipos.



Apuestas a rotura de servicio, número de sets, siguiente punto…



¡Y muchas opciones más!



Como imaginará, el operador tiene un enfoque especial hacia la Primera A de Colombia, con cobertura detallada de todas las fechas. Esto permite apostar en cualquier partido de la liga colombiana a través de numerosos mercados. También encontrará apuestas para numerosas ligas de fútbol, así como cuotas para los siguientes deportes:



Baloncesto;



Tenis;



Voleibol;



Rugby;



Ciclismo;



Deportes de motor;



Hockey hielo;



Béisbol;



Balonmano;



Boxeo;

¡Y hasta un total de 28 deportes!



Análisis de las Bwin cuotas en Colombia



Para analizar las Bwin cuotas en Colombia, vamos a poner como ejemplo un partido entre el Tottenham y el Chelsea. De esta manera comprobaremos si las cuotas ofrecidas son buenas en comparación con otros operadores:



Tottenham Hotspur: 2.25.



Empate: 3.50.



Chelsea: 3.00.



Si comparamos con otras casas de apuestas referentes, podemos comprobar que Bet365 cuenta con valoraciones superiores para el empate y el triunfo visitante. En general, esa es la tendencia: cuotas de calidad, pero sin llegar a ser las más elevadas del mercado. En definitiva, las Bwin cuotas son de calidad, pero es una gran opción estar registrado en diferentes operadores.



Bwin streaming: Miles de eventos a pantalla completa



A la hora de hacer apuestas en vivo, es una gran suerte contar con herramientas de transmisión. Si nos centramos en este operador, encontramos la opción Bwin streaming, un servicio que no suele ser común en Colombia.

Los eventos que pueden visualizarse cuentan con un botón de PLAY y, a grandes rasgos, son los mismos que los disponibles en la versión europea de la página. Sea como sea, la recomendación es consultar la oferta del operador, ya que podrá visualizar competiciones tan interesantes como la NBA.



Juega desde cualquier sitio con la aplicación móvil del operador



Si desea apostar en cualquier localización, la mejor forma de hacerlo es a través de la app del operador. Nuestras Bwin opiniones en este apartado son muy positivas, ya que puede descargar la Bwin app tanto para iOS como para Android. En caso de no tener opción de hacerse con ella, siempre tendrá la oportunidad de utilizar la versión adaptada a celulares.

Repasemos las características principales de la versión para teléfonos inteligentes y tabletas de esta casa de apuestas:



Versión mínima 5.0 (Android) o posterior.



Versión mínima 13.0 (iOS) o posterior.



Dos opciones : Descargue la app para deportes o la app para juegos de casino.



Transmisiones en vivo a pantalla completa.



Todas las funciones de la versión PC disponibles para dispositivos móviles.



Interfaz adaptada a las pantallas de teléfono inteligente y tableta, con menús perfectamente adaptados para una experiencia de juego sencilla y fluida.



Bwin opiniones sobre los métodos de pago incluidos en el operador



Las recargas que realice en Bwin no supondrán un gasto adicional al dinero ingresado, ya que en este operador no encontrará comisiones adicionales. Por si esto fuera poco, y salvo el caso de las transferencias bancarias, los ingresos llegarán a su cuenta de usuario de manera inmediata. Por desgracia, no encontramos opciones de pago como Skrill o PayPal.

Estos son los métodos de pago disponibles en Bwin:

Tarjetas de crédito/débito VISA o MasterCard.



PSE.



Efecty.



Éxito.



Surtimax.



Carulla.



Los métodos de pago para retiros son similares. Eso sí, no podrá retirar ganancias sin haber completado la verificación de su identidad. Deberá enviar la documentación solicitada para ello. Además, algunos métodos implican la asistencia a un punto de cobro y seguir una serie de instrucciones. Como siempre, el servicio de soporte le ayudará con cualquier duda que pueda aparecer.



Servicio de atención al cliente del operador



En el caso que nos ocupa, y a diferencia del resto de las Bwin opiniones, estamos ante uno de los apartados que más flojea de este operador. Los operarios ofrecen un servicio de calidad y muy solvente, pero la accesibilidad no es la mejor. El correo electrónico no está demasiado accesible y no hay posibilidad de contactar por chat en vivo. Sin duda, se trata de un problema grave al tratarse de un gigante de las apuestas deportivas.

Estas son las vías de contacto de Bwin Colombia:



Correo electrónico : soporte@bwin.co



Sección Contacto , accesible desde la zona superior de la pantalla



Blog Bwin, donde se analizan todo tipo de cuestiones.



Le recordamos que, en caso de que el equipo de asistencia de la plataforma no sea capaz de resolver sus incidencias, siempre puede contactar con Coljuegos. El organismo regulador de juegos de azar online ha otorgado a Bwin la licencia para operar en nuestro territorio dentro del marco de la legalidad. En caso de que no cumpla las leyes vigentes, debería proceder a denunciar su problema.



Bwin opiniones finales: ¿Hablamos de un operador fiable?



Después de todo lo expuesto, podemos confirmar que estamos ante un operador de confianza y calidad. Es más, podríamos decir que estamos ante una de las mejores casas de apuestas en Colombia. A pesar de que hay aspectos mejorables, como el contacto con el soporte técnico, ofrece bonos de calidad, cientos de mercados, miles de cuotas y está licenciada por Coljuegos.

