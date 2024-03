Bundesliga: ¿un nuevo campeón en Alemania?

Al hablar de la Bundesliga, es ilógico no traer al imaginario al Bayern Munich. El equipo bávaro ha dominado durante once años la liga de la máxima categoría del fútbol alemán. Algunas veces ha sido un paseo para ellos y levantan el trofeo fácilmente. Sin embargo, en otras ocasiones le ha tocado sufrir. En esta ocasión el campeonato para el Munich está comprometido, gracias a un excepcional Bayer Leverkusen.

Apuestas futuras Bundesliga

Bayer Leverkusen 1.03



Bayern Munich 15.00



Stuttgart 501.00



Borussia Dortmund 2001.00



Cuotas cortesía de Yajuego. Las cuotas son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.



Bayern Munich, ¿el fin de una hegemonía?



En el mundo del fútbol si se menciona la Bundesliga, pensar en el Bayern Múnich es lo más lógico. Esto se debe a que el conjunto bávaro lleva once largos años en el poder. Es amo y señor del fútbol alemán. Lo demuestra temporada tras temporada. Aunque en algunas oportunidades le ha costado hacerse con el título, pero al final lo ratifica, Sin embargo, hoy por hoy no pasa por sus mejores días en la liga alemana.



El descenso de su nivel se evidenció en la pasada temporada, donde salvó las papas en la última fecha contra el Borussia Dortmund. Sin lugar a dudas fue un título que le costó conseguir. Aunque al final el Bayern se hizo con el trofeo, dejó en evidencia su declive.



Para la actual temporada, luego de grandes fichajes como el de Harry Kane (actual goleador de la liga), los bávaros no logran reponerse. Actualmente se encuentran segundos en la tabla general con 60 puntos y a 10 de poder alcanzar al líder: Bayer Leverkusen.



A falta de 8 fechas, los bávaros se aferran a sus estrellas para lograr vencer a 6 equipos que le pueden robar puntos: Borussia Dortmund, Unión Berlín, Eintracht Frankfurt, Stuttgart y Hoffenheim. ¿Logrará el Bayern remontar la liga?



Cuotas apuestas futuras Bundesliga Foto: IMAGO / Jan Huebner

Bayer Leverkusen: por la corona del rey de Alemania



En la temporada 2023/24 al hablar de buen fútbol en Europa, sin lugar a duda hay que meter al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la lista. No por nada es el único conjunto que está invicto en las 5 grandes ligas europeas. Los dirigidos por Xabi acumulan 38 encuentros sin perder y siguen en la senda al título en todos los torneos que está disputando: Bundesliga, Europa League y DFB Pokal. Aunque el acontecimiento histórico puede darse en la Bundesliga.



El Leverkusen se encuentra a 8 jornadas de quitarle la corona de campeón al Bayern Munich y convertirse en el nuevo rey del fútbol alemán. Los de Xabi actualmente se encuentran en la primera plaza con 70 puntos, a 10 de su escolta: Bayern Munich.



Sin embargo, el equipo de Tuchel no dejará de luchar tan fácil, por lo que el Leverkusen deberá cuidarse. Los de Alonso deberán ganarle a 6 equipos que sin dudas pueden robarle puntos: Hoffenheim, Unión Berlín, Borussia Dortmund, Stuttgart, Eintracht Frankfurt y Augsburg. Si lo hace, coronarse como el nuevo rey de Alemania será una realidad.