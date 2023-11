Eliminatorias Conmebol - Brasil vs Argentina - mejores apuestas

El gran clásico del fútbol sudamericano a nivel de selecciones llega en la 6º jornada de las Eliminatorias Conmebol. El Brasil vs Argentina arrancará el martes 21 de noviembre a las 19:30 en el mítico Estadio Maracaná. Ambas selecciones acuden a este duelo después de caer inesperadamente en la fecha anterior, lo que aumentará aún más la intensidad del encuentro y podría provocar mayor inestabilidad a la hora de seleccionar las mejores apuestas.

En todo caso, vamos a analizar los registros más interesantes de cara a ayudarle a escoger las cuotas más acertadas.



Las mejores apuestas Eliminatorias Conmebol entre Brasil vs Argentina



Si bien es pronto para hablar de crisis, es evidente que Brasil no está atravesando por su mejor momento. La Canarinha ocupa la 5º posición con 7 puntos en su casillero después de acumular hasta el momento 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El buen inicio de las Eliminatorias Conmebol se ha visto empañado con las derrotas encajadas en las dos últimas contras Uruguay y Colombia, sin olvidar que han perdido por lesión a un pilar fundamental como Vinicius Jr.

Desde la derrota contra Croacia en el Mundial de Qatar, el saldo de Brasil es de 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas, de ahí que no sorprenda que se hable más del futuro seleccionador que del propio rendimiento actual. Otro dato a tener muy en cuenta es que los brasileños sólo han mantenido su portería imbatida en uno de esos ocho encuentros, fragilidad defensiva que podría pasar factura frente a los vigentes campeones del mundo.

Por su parte, Argentina llegó a la jornada anterior con un rendimiento excelso y bajo una gran racha de partidos sin perder, pero la imbatibilidad llegó a su fin con el 0-2 encajado contra Uruguay. La Albiceleste no fue capaz de contener la intensidad aplicada por los Charrúas, y en un partido muy bronco y con varios altercados encajó su primera derrota de las Eliminatorias Conmebol, además de ver cómo encajaba sus 2 primeros goles en las cinco jornadas disputadas.

En todo caso, Argentina se mantiene como líder con 12 puntos, 2 más que la propia selección de Uruguay y 5 por encima de Brasil, pero es evidente que este encuentro marcará el futuro de ambos combinados. Como dato a destacar, en los 9 partidos previos del combinado argentino no se han registrado goles en las dos porterías, una tendencia que debería cambiar si tenemos en cuenta el potencial ofensivo de ambas escuadras.

Menos de 2.5 goles: 2.45 en bwin



Ambos equipos marcan: 2.10 en bwin



Brasil más de 1.5 goles: 2.85 en bwin



Mejores apuestas Brasil vs Argentina Foto: imago

Brasil tiene cuentas pendientes con Argentina



Ponemos el foco en el cara a cara entre Brasil y Argentina para encontrar unas cifras de 2 victorias para cada selección y 1 empate en sus 5 enfrentamientos directos más recientes. Pueden parecer cifras parejas, pero lo cierto es que la Albiceleste ha estado más acertada en los últimos choques, ya que superó a la Canarinha por 0-1 en el amistoso disputado en noviembre de 2019 y se impuso también por 1-0 en la final de la Copa América 2021.

Es evidente que Brasil tiene ganas de revancha y tratará de ir a por todas teniendo en cuenta la situación en la que está inmersa, lo que podría abrir la puerta a un marcador más rico en goles respecto a lo visto en sus últimos cruces. Si contamos con los 9 cara a cara registrados entre ambas selecciones desde 2014, sólo en una ocasión se han firmado más de dos goles, pero hay motivos para pensar que esa estadística podría romperse en este choque.

Dos selecciones imprevisibles después de sus partidos previos



Tanto Brasil como Argentina tienen urgencias para lograr la victoria, aunque cada una de ellas a su manera. En el caso de los brasileños, sumar tres jornadas seguidas sin ganar es prácticamente inaceptable, por lo que necesitan los 3 puntos para no agravar su situación actual. Por su parte, Argentina espera disipar dudas venciendo a su máximo rival y en un escenario tan mítico como Maracaná.

A pesar de que las estadísticas dicen lo contrario, Brasil y Argentina pueden disputar un choque abierto que permita una suma de goles superior a la vista en sus duelos directos previos, mientras que la condición de local de la Canarinha siempre puede marcar las diferencias a la hora de buscar un resultado favorable.