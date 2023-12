Betsson retiros: cómo retirar dinero y por qué métodos de retiro

¿Quiere retirar dinero de sus apuestas y no sabe cómo? En Betsson retirar dinero es un procedimiento sencillo. En este artículo aprenderá a hacerlo de tal manera que después pueda aprovechar al máximo las diferentes opciones que tiene la casa de apuestas. También revisaremos los métodos de pago y cómo realizar la solicitud para retirar sin importar si está desde un dispositivo móvil o en su PC.

Cómo retirar en Betsson paso a paso

Una primera condición antes de ir con una explicación sencilla sobre cómo retirar en Betsson es verificar la documentación. Si la cuenta no ha sido verificada, proceso en el cual debe adjuntar la documentación que le pidan, no se aceptará la solicitud. Por el contrario, si ya lo hizo entonces procedamos con la explicación.

Los retiros de fondos en Betsson no son demorados y son pocos pasos para seguir

Si busca Betsson retirar usted debe acceder a su cuenta verificada Busca en el menú de la cuenta retirar Fondos Seleccione cómo quiere retirar en Betsson, si online o en efectivo Diligencia la información que le pidan Confirme la transacción

Antes de aceptar un retiro es posible que Betsson solicite la identificación legal del usuario o lleve a cabo un proceso de verificación telefónica, facial o por cualquier otro método que permita establecer que el titular de la cuenta es quien dice ser.

Cómo retirar por Betsson móvil

Existen muchas opciones porque en Betsson retirar es un proceso ágil, independiente de si en este caso no cuente con aplicación (para usuarios en Colombia). Desde los dispositivos móviles, gracias a un diseño responsivo e intuitivo, es sencillo procesar un retiro en breves pasos:



Acceder a la cuenta, ir al menú y entrar en “Depósitos y Retiros”. Elegir el método de retiro que desee usar para retirar Llenar los datos que le pidan Indicar el monto a retirar Confirmar el proceso

Métodos de retiro en Betsson

Tenga presente que si en la cuenta hay dinero de bonos que no han sido liberados, el saldo a retirar será inferior. Si quiere saber cómo hacer un retiro en Betsson tome nota de los siete métodos disponibles, bien sea por canales digitales o si quiere el pago en efectivo.

Métodos de retiro Retiro mínimo / máximo Tarifa de transacción Duración Nequi $25.000 - $2.000.000 - 1 a 3 días hábiles Daviplata $25.000 - $3.800.000 - 1 a 2 días hábiles TPaga $20.000 - $2.000.000 - Máximo 1 hora si se hacen de lunes a viernes (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) y sábado hasta el mediodía. Si no, en un día hábil. AstroPay $20.000 - $2.000.000 - Máximo 1 hora si se hacen de lunes a viernes (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) y sábado hasta el mediodía. Si no, en un día hábil. Transferencia $20.000 - $3.000.000 - 1 a 3 días hábiles Redy $20.000 - $2.000.000 - - Efecty $20.000 - $1.500.000 - -

Betsson retiros paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre Betsson retirar

Ya saben cuáles son los medios de pago digitales y por cajero físico. También las condiciones para procesar retiros, valores y demás aspectos sobre cómo retirar en Betsson. Ahora dirigimos la atención en resolver las inquietudes más comunes del proceso.

¿Cuáles son las tarifas de depósito/retiro? ¿Hay alguna?

Como tal, tarifas por ingresar saldo a la cuenta o retirar no hay. Lo que sí existe es una retención por ganancia ocasional, si el monto del retiro supera los $2,035,776 equivalentes a 48 UVT, de acuerdo con lo establecido en el artículo 404-1 del estatuto tributario. Por ejemplo: si el retiro es de $3.000.000, recibirá $2.400.000 y Betsson consigna a la DIAN bajo el nombre del titular de la cuenta $600.000.

¿Cuánto tarda un Cashout Betsson?

El tiempo de aprobación de la transacción efectiva para el pago de premios por transferencia bancaria es de 72 horas. Cuando se genere el documento de retiro, este aparece reflejado en la cuenta del usuario con la denominación “Pendiente” y la deducción del saldo de premios se refleja al instante. Para que la transacción se apruebe pueden pasar máximo 72 horas y la transferencia del banco depende de los tiempos manejados por parte de la entidad bancaria, en días hábiles.

¿Cuánto es el monto mínimo de retiro en Betsson?

Varía según el método elegido por el usuario. Cuando se hacen Betsson retiros por Nequi y Daviplata el valor mínimo es de $25.000. En los demás canales de retiros es de $20.000, incluidas las solicitudes por transferencia bancaria.

¿Tiempo de procesamiento en los retiros?

En las opciones como Nequi y transferencias bancarias este proceso suele demorar entre uno y tres días hábiles. En los demás medios de retiro máximo 72 horas.

¿Cómo cancelar un retiro?

Las solicitudes para cancelar un retiro y que el saldo regrese a la cuenta del apostador, se pueden hacer en la misma plataforma, siempre y cuando aún no se haya completado el proceso de retiro. Para ello debe ir a la sección “Depósitos/Retiros”. Si la solicitud de retiro de fondos sigue en procesamiento, aparecerá un mensaje que dice “Retiros pendientes”. Deben seleccionar allí y hacer clic sobre la opción “Cancelar”.

¿Cuánto es el monto máximo de retiro en Betsson?

El valor máximo que se puede retirar a través de los medios disponibles en Betsson es de $3.800.000 y se hace solo a través de Daviplata. Por transferencia bancaria está en $3.000.000. Servicios como Nequi, TPaga, AstroPay y Redy permiten un monto máximo de $2.000.000. Finalmente, en Efecty deja retirar hasta $2.000.000.

Guía Betsson retiros Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Todos los métodos listados anteriormente sirven para transferencias internacionales?

No. Los distintos métodos que se explican en esta guía solo aplican para usuarios residentes en Colombia. En cuanto a las transferencias bancarias, es mejor que pregunten directamente con la entidad para que les den autorización y hacer transferencias internacionales.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?

Son siete métodos de pago, con los cuales puede sentirse satisfecho porque se adecúan a las necesidades. Si necesita un retiro online están las opciones de: Daviplata, Nequi, TPaga, AstroPay y por transferencia bancaria. Si desea el dinero en efectivo puede hacer el Betsson retiro a través de Redy o Efecty, en cualquiera de sus puntos de pago.

Betsson atención al cliente

Una de las características que distinguen a Betsson como un referente en el mercado de las apuestas deportivas es por las distintas opciones que ofrece en la atención al cliente. Todos los días habilita sus distintos canales, localizables en la sección de Centro de Ayuda. Acceden allí desde el menú de la cuenta de usuario y encuentran la información.

Dado que muchas preguntas son frecuentes es posible encontrarlas organizadas por secciones: Cuenta, verificación, depósitos, retiros, entre otras. Sin embargo, si se quiere una atención más personalizada existe un chat en vivo o por correo electrónico.



Centro de ayuda y FAQ

Chat en vivo

Correo electrónico

El horario de atención es de lunes a domingo a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. En el chat el tiempo de espera promedio para responder es de un minuto, mientras que por correo electrónico las respuestas se dan en un lado entre media a una hora.