Depósito Betsson: Cómo abrir una cuenta

Solo se necesitan unos cuantos minutos para abrir una cuenta en Betsson y disfrutar de su amplia oferta de apuestas con cuotas atractivas en diferentes deportes, además de sus bonos y promociones. El proceso es sencillo, fácil de entender y cómodo, proporcionando las mejores opciones para disfrutar al máximo en esta casa de apuestas online. En un abrir y cerrar de ojos comprenderán lo fácil que es cumplir con Betsson registro.

Paso a paso: Cómo abrir una cuenta en Betsson

Antes que nada, el proceso que explicamos es para usuarios residentes en Colombia y mayores de edad. Si es así, entonces habrá cumplido con el primero de los pasos. Betsson ofrece un interesante procedimiento para registrarse, mediante el cumplimiento de unos cuantos pasos. Estamos ante una casa de apuestas clara en su comunicación, gracias a la simpleza de su web.

Ingresar a la web oficial de Betsson Ubican el botón verde (parte superior de la página) que dice Registrarse Llegan a un formulario de registro, el cual se llena en tres pasos En el primer paso eligen una contraseña. Tengan su identificación (cédula) a la mano para llenar los datos de documento Establezcan límites de depósito y aceptación de los términos y condiciones. Clic en Registrarse y a la vuelta reciben un mail de verificación

En la actualidad, muchas casas de apuestas incluyen la opción de ingresar un código promocional cuando se hace el registro. Para tener más detalles sobre las ofertas y promociones de Betsson pueden visitar el siguiente enlace.

Bono de bienvenida Betsson

Turno para mencionar el bono de bienvenida que tiene Betsson, exclusivo para nuevos clientes. Se trata de una oferta interesante, con la oportunidad de duplicar la primera recarga, recibir una freebet o cualquier otro tipo de bonificación. Pero antes de llegar a este punto es importante cumplir con el proceso para verificar la cuenta creada en Betsson, procedimiento que inicia con el envío de un mail. Al cliente le corresponde proporcionar la documentación con la cual certifique su mayoría de edad.

Con la cuenta en orden y todos los pasos aprobados, antes de reclamar el bono deben hacer un depósito, cuyo valor mínimo vendrá establecido en los términos y condiciones.

Importante: En Betsson algunas promociones o bonos son válidos sólo cuando los jugadores reciben un mensaje de texto (SMS) o vía mail les llega un mensaje con la oferta que la casa de apuestas tiene para ellos por ser nuevos clientes.

Esta es una casa de apuestas dinámica en ese sentido, ya que con cierta frecuencia actualiza sus bonos. A continuación, algunas de las ofertas de bienvenida más destacadas en Betsson:

Pasos sobre cómo abrir una cuenta en Betsson Foto: IMAGO / Pond5 Images

Super combinadas Betsson

Se hace una apuesta combinada prepartido en la sección llamada Super Combinadas Betsson. El valor oscila entre los $200 y hasta un máximo de $100.000. Así reciben un 20% extra en su apuesta combinada. A esto también se le conoce como cuota mejorada.

Aumento en las ganancias de las combinadas

A partir de apuestas combinadas de cinco selecciones, cada una con cuota mínima de 1,50, se obtiene una ganancia adicional en caso de acertar. Entre más eventos combinen más porcentaje adicional se puede obtener. Se pueden combinar apuestas en vivo y prepartido.

Betsson Freebet

Consiste en una “apuesta gratis”. Hacen una apuesta en el mercado de 1X2 (local, empate o visitante) con cuota mínima de 1,01 y máximo 2,0. Si aciertan, el dinero de la ganancia se convierte en saldo real para sus cuentas. Por ejemplo, si hacen una freebet de $10.000 a cuota 2,0 y ganan, la ganancia real en efectivo en caso de acertar será de $10.000. Tienen un plazo máximo de tres días para usar esta oferta.

Betsson registrarse en el móvil

Esta casa de apuestas no tiene una App, pero su plataforma es flexible, adaptable a dispositivos móviles. El proceso es idéntico y el botón verde para registrarse en Betsson aparece en la parte inferior.

Ingresan al sitio desde el dispositivo móvil Clic en el botón verde de registro Aparece el formulario de tres pasos Llenan datos personales de documento y fijar límites de apuestas Seleccionan el bono de bienvenida

Registrarse en Betsson: Términos y condiciones

Para usar la plataforma y hacer uso de todos sus servicios, disfrutando al máximo de las apuestas deportivas en Betsson, además de llenar el formulario de registro, con su respectiva validación de cuenta, el usuario debe cumplir con algunos requisitos:

Ser mayor de edad

Ser real. No pueden tener una cuenta de empresa u otra entidad

Jugar por su interés, por lo que les gusta. No a nivel profesional ni en nombre de alguien

Sin impedimento o prohibición legal para jugar. Si lo tienen, informar a Betsson

No pertenecer al personal vinculado al operador

No haber realizado una autoexclusión del sitio con anterioridad

¿Cómo apostar en Betsson?

Cuando se completa el registro, la cuenta se verifica e hizo el depósito el usuario está listo para jugar. Según el deporte de su preferencia hay cientos de cuotas disponibles, bien sea para eventos en vivo o prepartido. Betsson cuenta con todos los deportes populares, competiciones locales o internacionales. Puede hacer desde apuestas individuales, combinadas o de sistema.

Cómo hacer una apuesta simple en Betsson

Es la más sencilla de las opciones con que cuenta este operador de apuestas. Consiste en elegir un pronóstico del deporte que más le guste, donde sienta que puede tener posibilidades de ganar. Debe seleccionar el mercado de apuestas con la cuota de su preferencia. Luego invierte su dinero. Aquí hay cientos de opciones disponibles en ofertas prepartido o en vivo.

Cómo se hacen las apuestas combinadas en Betsson

La combinación es un ejercicio que requiere de más disciplina y conocimiento. De los eventos que más le llamen la atención se elige más de uno. Por ejemplo, puede hacer apuestas al ganador del partido en un Cali vs. Tolima y le suma una apuesta de ambos marcando en Santa Fe vs. Bucaramanga, más un over de goles en un Chelsea vs. Brighton. Las apuestas combinadas suman varios eventos (más de cinco, incluso) del mismo o distintos deportes.

Guía sobre cómo abrir una cuenta en Betsson Foto: IMAGO / Pond5 Images

Métodos de pago: Cómo hacer depósitos y retiros en Betsson

Para realizar depósitos en Betsson existen varias formas, ya sea para transferencias online o si tiene la opción de ir a un cajero físico. Además, el operador de apuestas dispone de un chat en vivo en caso de requerir alguna asistencia al momento de realizar este procedimiento.

Las recargas en modalidad de giro cuentan con las siguientes opciones:

Tarjeta de crédito: Visa o Mastercard

PSE

Nequi y Nequi QR

Efecty

Astropay

Si se hace presencial, en cajeros físicos, Betsson pone a disposición las siguientes alternativas, garantizando así una amplia cobertura para hacer depósitos:

Carulla

Almacenes Éxito

Surtimax

Moviired

Puntored

En cuanto a los retiros de fondos, una vez ingresó a la cuenta debe ir a la opción “Depósito/Retiros” y buscar donde dice “Retirar fondos”. Tenga presente que, en promedio, la duración de este procedimiento suele ser de unas 72 horas hábiles, siempre y cuando la solicitud haya sido correctamente procesada. Por otra parte, si los retiros se hacen a través de Efecty, el monto mínimo es de $20.000 y máximo $1’500.000. Para transferencias bancarias se hacen desde $20.000.

Servicio al cliente en Betsson

Las preguntas frecuentes, trámites o una atención personalizada en caso de ser necesario se gestionan en Betsson mediante su centro de ayuda. Es un apartado especial, al cual se accede desde la web del operador de apuestas, donde el usuario encuentra desde respuestas a las inquietudes más recurrentes hasta servicios de chat, correo electrónico y llamada telefónica. El horario de atención es de lunes a domingo a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m.