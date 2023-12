Betsson: Nuestras opiniones sobre el operador

Betsson posee un interesante repertorio de cuotas, promociones y bonos, proporcionando una experiencia de juego agradable, gracias a su variedad de mercados. Su presencia consolidada en Colombia es posible desde el 2022, debido a que en nuestro país se encuentran reguladas las apuestas deportivas. A continuación, vamos a repasar lo más destacado de esta casa de apuestas, así como nuestras opiniones.

Betsson Opiniones Valoración Bono de bienvenida Bono del 100% hasta $200.000 4/5 Mercados 4.5/5 Cuotas 4.8/5 Opciones de apuestas en vivo / streaming 3.5/5 App para móviles No tiene Métodos de pago 4.5/5 Servicio de atención al cliente 4.8/5 Puntuación media 4.4/5 Registrarse Obtén el bono

Bonos de bienvenida ofrecidos por Betsson

El Bono de Bienvenida es la oferta principal para recibir a nuevos apostadores. Se trata de bonificaciones con las que los usuarios pueden conseguir una serie de beneficios que potencian sus primeros pronósticos en el caso de las apuestas deportivas o sus sesiones juego en caso de que escojan el bono de bienvenida de casino.

Por ejemplo, pueden obtener una freebet un porcentaje sobre su primer ingreso para los primeros pronósticos, así como giros gratis en los principales juegos de tragamonedas o, nuevamente, un porcentaje del primer ingreso para juegos de casino.

¿Cómo liberar el Bono de bienvenida de Betsson?

Para liberar un bono de bienvenida, se deben cumplir una serie de requisitos. Seleccionar un deporte en concreto o un valor mínimo de cuota son algunas de las condiciones que puedes encontrar en los términos de los bonos de bienvenida.

Mercados de apuestas y oferta deportiva en Betsson

Este es uno de los aspectos que caracterizan a Betsson deportes. Tiene un portafolio amplio para apostar en varias disciplinas deportivas. Desde las más convencionales y famosas hasta aquellos deportes poco comunes, pero cautivantes.

En cuanto a los deportes tradicionales, se encuentran las competiciones más populares en Colombia y distintos países como el fútbol, siendo su deporte más importante, con sus torneos de referencia a nivel de selecciones como en clubes. Se destaca la cobertura que presentan en la liga de nuestro país, con numerosas opciones para elegir.

Otros deportes populares en Betsson:

Baloncesto : La NBA con sus numerosos mercados. También el baloncesto colegial, femenino y competiciones FIBA, entre otros.

Tenis : Los grandes slams, así como otros mercados en deportes de raqueta como tenis de mesa.

Béisbol : La MLB y series mundiales de este sensacional deporte.

Otros deportes catalogados como populares: NFL, NHL, los eSports, ciclismo, boxeo, la Fórmula Uno y más.

Deportes alternativos disponibles

Las apuestas en Betsson deportes incluyen disciplinas que no son de las más conocidas, pero encuentran aquí un lugar especial: Bádminton, waterpolo, biatlón, hurling gaélico, lacrosse, esquí de fondo y kabaddi, entre otros.



Por otro lado, una opción que convierte a Betsson como una de las preferidas es la selección en los llamados mercados futuros. Es decir, aquellas apuestas anticipadas por el ganador de un torneo, el goleador y los clasificados a una fase puntual.

Nuestras Betsson opiniones Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Cómo son las cuotas en Betsson?

Para ilustrarlo con mayor claridad veamos un ejemplo. Tomaremos como referencia un partido de la Premier League: Newcastle vs. Manchester United. El triunfo local se paga a cuota 2,00, por el empate 3,66 y la victoria visitante a 3,60. Es importante observar que, en todas estas opciones, el pago se duplica e incluso triplica en comparación con la inversión inicial.

Nos detenemos aquí porque no es habitual que la cuota por la victoria local, como en este caso pasa con Newcastle, sea de 2,00. ¡Se paga muy bien! Comparado con otras casas de apuestas colombianas, el promedio general por la victoria local en este juego estaba en 1,95. Este detalle añade un considerable valor a las cuotas ofrecidas por parte de Betsson online.

La calidad de las cuotas también es destacada, tanto para mercados de apuestas pre-partido como en vivo. Betsson deportes ofrece a sus apostadores promociones asociadas con cuotas especiales en eventos de alto interés como las finales de torneos continentales o de selecciones.

En contraste con muchas casas de apuestas deportivas, Betsson ofrece cuotas en mercados de hándicap asiático. Estas opciones no solo están limitadas a mercados populares, sino que también se extienden a ligas nacionales con menos poder mediático.

Tal vez exista margen de mejora en la disponibilidad de cuotas antes de los partidos por la NBA. Es necesario esperar un par de horas e incluso minutos antes del inicio del encuentro para visualizar todas las selecciones y cuotas que esta competición tradicional del deporte estadounidense ofrece.

Además, es importante señalar que no en todos los mercados de fútbol se encuentran cuotas por apuestas en tiros de esquina. Sin embargo, cuando estas opciones están disponibles resultan muy completas, destacando en especial las cuotas para apostar en hándicap de córneres.



Otras cuotas interesantes en Betsson

Cuota mejorada en las Super combinadas Betsson: Válida cuando se realiza una combinada pre-partido, en el apartado llamado Super Combinadas Betsson. Se admiten valores para apostar entre los $200 y máximo $100.000

Aumento de ganancias en apuestas combinadas cuando estás son de cinco o más selecciones y la cuota mínima por cada elección es de 1,50.

Apuestas en vivo y streaming en Betsson

Hacer apuestas en vivo a través de Betsson online es sencillo, gracias a la prontitud con que se cubren los eventos deportivos. La actualización de estadísticas en tiempo real se complementa con la oferta de cuotas que puede superar el centenar de opciones distribuidas en diferentes mercados, como pasa con las apuestas de fútbol. El apostador tiene la capacidad de ajustar sus estrategias en función de cómo se desarrollen los acontecimientos en el partido o evento.

Otras alternativas disponibles en las apuestas en vivo de Betsson, que se complementan con las opciones de streaming, son las herramientas para visualización de estadísticas que proporcionan información detallada sobre los encuentros deportivos.

Las apuestas en vivo y online presentan una operatividad sin inconvenientes, ya que no se registran caídas constantes del sitio web, ni suspensiones recurrentes en los mercados. La opción de crear apuestas en vivo en Betsson deportes se suma a las alternativas tradicionales de combinación o apuestas de sistema, estas últimas caracterizadas por no requerir aciertos en todas las opciones.

La oferta de transmisiones en vivo de los eventos deportivos (streaming) varía en función del país de residencia. En el caso de Colombia, actualmente está limitada a deportes específicos como los eSports o el tenis de mesa, una situación que probablemente mejore en el corto plazo. Es importante destacar que no necesita un ancho de banda amplio. Con el wifi que tenga disponible es más que suficiente. Los eventos cubiertos en Betsson deportes se transmiten sin mayores retrasos, siendo fundamental contar con saldo disponible para disfrutar de los juegos en vivo.



App de Betsson

En este momento, no cuenta con una Betsson App. En su lugar, la plataforma se adapta de manera intuitiva a pantallas pequeñas, garantizando que la experiencia del usuario no se vea afectada al realizar apuestas, buscar deportes en vivo u otras acciones ejecutables en el sitio.

Opiniones Betsson Foto: IMAGO / Pond5 Images

Métodos de pago aceptados en Betsson

En la actualidad las nuevas tecnologías simplifican las transacciones online. Betsson ofrece diversas alternativas para depositar y retirar dinero, diseñadas para mejorar la experiencia del cliente cuando quiera tener saldo disponible para apostar o al realizar retiros de ganancias.

Los montos mínimos y máximos para depósitos varían en función de los límites personales, así como el método de depósito seleccionado. Por defecto, las cantidades oscilan entre los $1.000 hasta $1.000.000.

Principales métodos para depositar:



Tarjeta de crédito (Visa y Master Card)

PSE

Efecty

Nequi

AstroPay

Moviired

Puntored

Su Chance

PTM

En puntos físicos también puede ingresar dinero a su cuenta en los Almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.

Por otra parte, Betsson permite hacer depósitos por cajero físico. Se hace en cualquiera de las tiendas aliadas que exhiban el logo de la casa de apuestas. Para ejecutar esta transacción solo es necesario acercarse al cajero e indicar el nombre de usuario junto con el monto a depositar. Las recargas están disponibles a partir de $1.000 en adelante.

En cuanto a los retiros de ganancias, los usuarios deben completar el proceso de verificación de documentación, el cual se lleva a cabo en la sección de “Documentos”. Luego se hace la notificación válida de retiro en la plataforma online. Los documentos de retiro iguales o superiores a dos millones ($2.000.000) deben ser validados.



Atención al cliente

Es evidente que se preocupan por el bienestar de sus clientes. Si por alguna razón necesitan soporte, existen diversas maneras de resolver sus inquietudes. Para ello, la plataforma dispone de un centro de ayuda, una sección disponible en su plataforma con un horario de atención que va desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de lunes a domingo.

Betsson se encarga de brindar soporte online a través de un chat en vivo y por correo electrónico, donde las respuestas suelen extenderse máximo hasta los 15 días hábiles, dependiendo del caso. Así mismo, cuenta con un apartado para ofrecer respuestas rápidas a consultas frecuentes.

Nuestro veredicto

Luego de analizar exhaustivamente esta casa de apuestas, llegamos a la conclusión de que Betsson es altamente competitiva. Sus mercados de apuestas suelen estar disponibles con varios días de anticipación, proporcionando una variedad de promociones. La plataforma se destaca por su simplicidad y facilidad de navegación. Su bono de bienvenida del 100% adicional en el primer depósito, con un límite máximo de $200.000, resulta muy atractivo.

Qué nos gusta:

Variedad de bonos y promociones

Atención al cliente

Cuotas competitivas en mercados de fútbol

Lo que no nos gusta: