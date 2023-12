Betsson bono de bienvenida 2023

Los bonos de bienvenida son uno de los grandes reclamos que las casas de apuestas ofrecen para captar nuevos usuarios. En el caso que nos ocupa vamos a echar un vistazo detallado a Betsson bono de bienvenida, con el que los recién registrados al operador conseguirán una bonificación para sus primeras apuestas.

El bono de bienvenida de Betsson puede ser utilizado tanto en apuestas deportivas como en casino.



Qué incluye el Betsson Bono de bienvenida



Como decimos, el Betsson bono de bienvenida se presenta como un potenciador para las primeras sesiones de juego de los nuevos usuarios de este operador líder en Colombia. Después de realizar el registro de usuario, tiene la oportunidad de obtener beneficios para sus primeros pronósticos o juegos de casino.

Como sucede en todo este tipo de promociones, el canje del bono de bienvenida viene acompañado por una serie de términos y condiciones que debe cumplir. Vamos a echar un vistazo más detallado a la oferta de Betsson bono de bienvenida para apuestas deportivas, así como al Betsson casino bono.



Betsson bono de bienvenida en apuestas deportivas



El Betsson bono de bienvenida para apuestas deportivas tiene como principal misión ayudarle con su primer pronóstico. Una vez que realice el primer ingreso, tiene la opción de obtener un bono con el que sacar un rendimiento superior a sus pronósticos iniciales.

Si está interesado en aprovechar esta promoción, debe seguir a rajatabla una serie de términos y condiciones que se puede conocer en el sitio oficial del operador.

Betsson bono de bienvenida paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Betsson Bono de bienvenida en Casino

Si sus miras están puestas en el casino, el operador también cuenta con un Betsson bono de bienvenida de casino con el que puede obtener bonificaciones para sus juegos preferidos.

Al igual que sucede con el bono de deportes, esta promoción está sujeta a una serie de términos y condiciones.



Cómo activar el Betsson bono de bienvenida

Sea cual sea el bono que elija, todos tienen requisitos previos para proceder a su activación. El primero de ellos es el registro de nuevo usuario a la plataforma, una tarea que podrá realizar tanto en la versión de escritorio como en la de móviles.

Estos son los pasos que debe seguir:



Pinche en alguno de nuestros enlaces para acceder a Betsson Colombia



Haga clic sobre el botón de registro, ubicado en la esquina superior derecha



Complete el formulario de registro con los datos personales solicitados



Si hay una casilla habilitada, introduzca el código promocional Betsson



Ingrese el nombre de usuario y contraseña con los que querrá acceder a su cuenta



Acepte los términos y condiciones del operador para finalizar el registro



Términos y condiciones para activar el Betsson bono de bienvenida



Como ya hemos revisado anteriormente, se deben cumplir una serie de términos y condiciones para acceder al Betsson bono de bienvenida. Estos requisitos implican ser residente en Colombia y ser mayor de edad, así como otras condiciones que aparecen en la información del bono.



Guía Betsson bono de bienvenida Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Betsson ofrece un bono de bienvenida sin depósito?



Sí, en estos momentos puede acceder a un Betsson bono bienvenida sin depósito. Gracias a él, podrá conseguir dinero real con las ganancias que obtenga a través de la freebet. La premisa es seleccionar un evento deportivo dentro del mercado 1X2, con cuota mínima de 1.01 y máxima de 2.00. El plazo para utilizar la freebet es de 3 días.

Si echamos un vistazo a los términos y condiciones del bono, veremos que cuenta con una serie de requisitos para poder ser aprovechado. Por ejemplo, la apuesta puede ser sencilla o combinada, pero nunca puede superar la cifra de 2.00. También debe tener en cuenta que, en caso de utilizar la herramienta cashout en su apuesta, se perderán las ganancias potenciales. Del mismo modo, las apuestas de sistema, devueltas o nulas no se tendrán en cuenta para el bono sin depósito.

Por último, no podrá realizar apuestas sobre el evento en el que haya realizado la freebet. En caso de que ya haya apostado sobre un evento concreto, la freebet no podrá aplicarse de nuevo en él. En definitiva, la freebet se debe realizar sobre un evento en el que no haya apostado anteriormente.