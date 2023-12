Betsson app | Apueste desde su móvil con el operador en diciembre 2023

Si hablamos de jugar en las grandes casas de apuestas de Colombia, lo cierto es que se agradece la posibilidad de hacerlo desde una app de calidad que aproveche las particularidades de los dispositivos móviles. En este artículo vamos a echar un vistazo a todo lo referente a Betsson app y a las posibilidades que ofrece este operador para los usuarios de iOS y Android.





Cómo descargar Betsson app



En estos momentos, Betsson no cuenta con una app para celulares, pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar de sus servicios a través de teléfonos inteligentes y tabletas. Este operador cuenta con una versión adaptada a dispositivos móviles que funciona perfectamente y ofrece todos los servicios disponibles en la versión de escritorio.

A la espera de que Betsson app sea lanzada, los pasos a seguir para su descarga tanto en iOS como en Android serán similares a los del resto de operadores de gran nivel de Colombia.

En el caso de iOS, Betsson app aparecerá en su tienda oficial, por lo que solo tendrá que buscarla e instalarla. Además, el propio sitio web del operador proporcionará un enlace directo en su página principal.

Si su celular es Android tendrá que realizar la descarga manualmente, ya que su tienda oficial no acepta aplicaciones de apuestas deportivas. En todo caso, es un proceso muy sencillo que solo implicará habilitar la instalación de aplicaciones de terceros y descargar la .apk del enlace que proporcione Betsson.

A la espera del lanzamiento de Betsson app, le podemos confirmar que su versión adaptada al navegador de móviles funciona perfectamente, se muestra sin problemas en pantalla independientemente de las pulgadas que posea y ofrece la velocidad necesaria para que la experiencia no se vea enrarecida.

Requisitos del sistema/Compatibilidad



Como sucede con cualquier otra aplicación, su instalación requiere de ciertos requisitos para que no haya problemas de compatibilidad o, directamente para que se permita su instalación. En estos momentos, contar con un navegador actualizado es suficiente para disfrutar de Betsson app, pero es muy probable que, en un futuro, se requieran ciertas versiones del celular como las siguientes:



Android : Versión 5.0 o posterior.

iOS: Versión 13.0 para iPhone, iPad y iPod Touch.



Por último, debemos recordarle que un funcionamiento perfecto de Betsson para móviles, sea a través de navegador o aplicación, requiere de una conexión estable a Internet, ya sea desde datos móviles o tecnología Wifi.

Bono de bienvenida. ¿Cómo conseguirlo?



Si usted es nuevo usuario de Betsson, debe saber que puede potenciar sus primeras apuestas a través del bono de bienvenida. Se trata de promociones en las que se ofrece un porcentaje sobre el primer ingreso, freebets o giros gratis, dependiendo del tipo de bono que canjee.

El bono de Betsson bono de bienvenida cuenta con una serie de términos y condiciones de cumplimiento indispensable para aprovechar sus ventajas.



Servicios y opciones disponibles



Como hemos mencionado anteriormente, Betsson app y su versión para móviles cuenta con todos los contenidos existentes en la versión de escritorio. Esto implica que tiene la oportunidad de disfrutar de las apuestas deportivas y el casino online en cualquier momento o situación desde la palma de su mano.

Echemos un vistazo a los contenidos que puede encontrar en la versión móvil de este operador:



Deportes



En el marco de las apuestas deportivas, Betsson puede presumir de ser uno de los líderes del sector. La variedad de deportes y competiciones es muy destacable, hasta el punto de ser uno de los operadores que más disciplinas ofrece en el mercado colombiano. Tenemos desde deportes de seguimiento mayoritario como el fútbol, el baloncesto o el ciclismo hasta disciplinas menos conocidas como bandy, unihockey, hurling gaélico o kabaddi, entre otros.

En total, más de 30 deportes en los que puede apostar desde su teléfono inteligente o tableta, incluyendo los cada vez más arraigados e-sports y una gran suma de deportes en vivo. Si echa un vistazo al panel lateral izquierdo, comprobará que algunos deportes están marcados con el distintivo “EN VIVO”. Esto quiere decir que algunos de sus eventos se pueden seguir en directo y que podrá realizar apuestas en vivo.

Casino

Si su preferencia es el casino online, también puede disfrutar de los numerosos juegos de este operador a través de Betsson app. Por si esto fuera poco, también tiene acceso a las promociones de casino habilitadas, por lo que es posible sacarle todo el rendimiento a los principales juegos a través de su celular.

Como es habitual en los principales casinos en línea de Colombia, las tragamonedas lideran el número de juegos disponibles, con opciones desde las más clásicas hasta slots repletos de colorido y líneas de premio. También aparecen juegos de mesa como el blackjack o el póker, la ruleta y los diferentes juegos de casino en vivo con crupieres y adversarios en tiempo real.

Preguntas frecuentes sobre Betsson app



Nos aproximamos al final de este artículo, pero todavía quedan algunas cuestiones que pueden ser resueltas de manera rápida y eficaz. Echemos un vistazo a algunas preguntas frecuentes sobre Betsson app:

¿Cómo se apuesta en este operador?



Cuando abra Betsson en su navegador móvil, la lógica indica que querrá comenzar a apostar o jugar al casino. La tarea es muy sencilla, ya que solo tiene que acceder con sus credenciales y pulsar sobre la sección en la que esté interesado. En el caso de las apuestas deportivas, cuenta con una gran variedad de deportes y mercados para apostar, mientras que la sección de casino está repleta de slots, juegos de ruleta, póker o blackjack, entre otros.



¿Cómo se hace un depósito?



Añadir saldo a su cuenta de usuario es una tarea muy sencilla. Además, puede hacer esta operación tanto en Betsson versión escritorio como en Betsson app y su versión para móviles. Lo único que tendría que hacer es acceder a su perfil, escoger la opción destinada a realizar depósito y seleccionar un método de pago. Por supuesto, también tiene que incluir la cantidad que desea retirar antes de confirmar la operación.



¿Cómo se retira dinero?



La tarea de retirar ganancias es prácticamente igual a la de ingresar dinero. También coincide que se puede extraer fondos de su cuenta de Betsson tanto en PC como en celulares. Una vez más, acceda con su usuario al operador y abra su perfil, en este caso para seleccionar la opción de retiradas. Escoja la opción de pago con la que se llevará a cabo la operación, seleccione la cifra de dinero que quiere sacar y concluya el proceso.

En este caso concreto sí debe tener en cuenta que su identidad debe haber sido verificada anteriormente. Para ello, es probable que Betsson Colombia le solicite documentos identificativos. En caso de que no lo haya hecho todavía, también es necesario conocer el plazo de 24-72 horas que tarda en demorarse el proceso de verificación de identidad.



¿Cómo contactar con el servicio de atención al cliente?



Betsson Colombia cumple con creces en lo que a la calidad de su servicio de atención al cliente se refiere. La sección de ayuda es de fácil acceso gracias al botón situado en la zona superior derecha de la pantalla. En ella encontrará numerosos artículos de ayuda y la posibilidad de contactar por correo electrónico (30-60) minutos de espera y a través de chat en vivo (1 minuto de espera)



Nuestras opiniones sobre Betsson app



Después de todo lo revisado, podemos decir que nuestras Betsson opiniones son muy positivas. Es un operador completísimo que ofrece una gran variedad de servicios, sin olvidar el código promocional Betsson para nuevos usuarios.



A pesar de que no ofrece actualmente una Betsson app, su versión adaptada a móviles funciona a la perfección y se adapta a cualquier dispositivo iOS y Android.