Pronóstico del Atlético Nacional vs Alianza F.C. - Liga BetPlay

Vuelve la Liga BetPlay Dimayor cargada de emociones e ilusiones para todos los equipos de la primera división del fútbol colombiano. El próximo 21 de enero, Atlético Nacional recibirá a Alianza Petrolera, o, mejor dicho, Alianza F.C., ya que, recientemente, cambió su nombre y se mudó a la capital del César: Valledupar.

Ambas escuadras llegan con el propósito de ganar. Los dos se reforzaron y darán lo mejor para llevarse la victoria. Tanto el cuadro paisa, como el equipo del Valle de Upar, quieren iniciar bien el año y encarrilar su camino en busca de conquistar todas las competencias que disputarán. Por un lado, Nacional afrontará los torneos locales y la Copa Libertadores, mientras que Alianza participará en la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana.



Mejores apuestas del Atlético Nacional vs Alianza F.C.

Ambos equipos marcarán: No - 1.71 en Bwin



Cantidad de goles: Menos de 2.5 - 1.75 en Bwin



¿Habrá ganador?: Si - Gana Atlético Nacional 1.60 en Bwin

Un cruce con pocos goles



El partido entre Atlético Nacional y Alianza F.C. será de muchas emociones, pero con pocos goles. En el semestre anterior, ambos se caracterizaron por ganar con marcadores ajustados. ‘El verde’ muchos encuentros los ganó por la mínima al igual que el equipo de Valledupar.

Alianza de sus últimos cinco partidos, logró ganar dos y ambos por la mínima. Pero Nacional no se queda atrás. En el cuadrangular final, venció a América y a Millonarios 1-0. Pero las estadísticas no se quedan ahí. Además, el equipo de la capital del vallenato, en las últimas jornadas de la fase del todos contra todos, perdió tres encuentros y en ninguno pudo marcar.



Un partido con la balanza inclinada hacia el local



No es un secreto que la balanza está inclinada a favor de Atlético Nacional. El equipo paisa se reforzó con el objetivo de conquistar nuevamente Colombia. A sus filas se sumaron Edwin Torres, Joan Castro, Carlos Sierra y Daniel Mantilla. Pero sin lugar a dudas, el nombre que más resalta en sus incorporaciones es el del ex jugador del Girona: Bernardo Espinoza.

Pero la balanza no solo se inclina a favor de Nacional por los nombres que se sumaron al proyecto de Bodmer, sino también porque abrirán el campeonato en el Atanasio Girardot. Además, un dato no menor son los últimos enfrentamientos entre ambos equipos. De sus últimos cinco cruces por liga, ‘el verde paisa’ ganó dos, Alianza salió victorioso en una y repartieron puntos en dos ocasiones.

Cabe destacar que el panorama para el nuevo equipo de la capital del César no pinta nada bien. No sólo por sus duelos directos con Atlético Nacional, sino por los últimos resultados que obtuvo. De cinco encuentros que disputó, Alianza perdió en tres ocasiones y uno de esos fue contra el equipo paisa.

Por todos estos datos, no es descabellado pensar en un partido donde el equipo de Medellín supere a Alianza. Incluso, para los seguidores del fútbol colombiano, no es de extrañar que la balanza esté inclinada a favor de Atlético Nacional.



Cuotas Atlético Nacional vs Alianza F.C.