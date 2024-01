Pronóstico del Arsenal vs Crystal Palace - Premier League

Duelo de necesitados en la fecha 21 de la Premier League. Arsenal y Crystal Palace se batirán a duelo el próximo sábado, 20 de enero, en el Emirates Stadium con el objetivo de sumar de a tres.

Ambos equipos vienen con la capa caída de la FA Cup. Por un lado, los dirigidos por Mikel Arteta fueron eliminados por el Liverpool. Mientras el Palace, a pesar de jugar dos encuentros, no pudo superar al Everton y se despidió de la copa.

Pero se sabe que en Inglaterra, cada torneo tiene su mística. Aunque ambas escuadras cayeron en la copa, cada uno vive una realidad muy distinta en la liga. Arsenal se ubica en la cuarta casilla con 40 unidades, mientras que el Crystal Palace se encuentra en la décimo cuarta posición con 21 puntos, a cinco de la zona roja del descenso.



Mejores apuestas del Arsenal vs Crystal Palace

Ambos equipos anotarán: Sí - 2.20 en Rushbet



Cantidad de goles: Over 2.5 - 1.68 en Rushbet



Habrá muchos corners: Sí - Más de 9.5 - 1.70 en Rushbet



Todas las cuotas son cortesía de Rushbet, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.



Arsenal y Crystal Palace prometen goles



A pesar de la realidad de la realidad de cada uno en Premier League y el mal momento en cuanto a resultados en todas las competencias, ambos equipos prometen anotar. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. En sus últimos nueve partidos por liga, Arsenal logró marcar en siete, mientras que el Palace lo hizo en ocho. Claro, esto sin importar el resultado, ya que en algunas ocasiones perdieron pero anotaron un gol como mínimo.

Sumado a esto, Arsenal contará con todas sus figuras. Sobre todo, con sus jugadores claves en ataque, como lo son Bukayo Saka, Eddie Nketiah y Martín Odegaard. Sus nombres siempre representan goles para los ‘gunners’.

Sin embargo, Crystal no podrá contar con uno de sus jugadores claves: Jordan Ayew. El ghanés se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con su selección. Y no es un secreto que el delantero africano es una ficha importante a la hora de atacar, ya que es el líder de asistencias de su equipo con cinco. A pesar de eso, ‘las águilas’ confían en su tridente de ataque: Edouard, Olise y Eze, quienes en total tienen 14 tantos en Premier League.



Los córners se van a la alta en este duelo



Si ambos equipos no se guardan los goles, mucho menos los córners. Arsenal y Crystal Palace producen una cantidad importante de tiros de esquina por partido. Los de Arteta, en sus últimos cinco encuentros por todas las competencias, lograron un total de 34 lanzamientos. Esto les da una media de 6.8. Por otro lado, los dirigidos por Roy Hodgson en la misma cantidad de partidos lograron un total de 21 córners, obteniendo una media de 4.2.

Estas cifras son claves, pues, los dos equipos producen una cantidad importante de tiros de esquina. Por ende, no es tan disparatada la idea de apostar por más de 9.5 córners en el partido, porque sin lugar a dudas, será una tendencia en el Emirates Stadium.



Cuotas Arsenal vs Crystal Palace