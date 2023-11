Eliminatorias Conmebol - Argentina Vs Uruguay - mejores apuestas

Las Eliminatorias Conmebol siguen su curso y avanzan hasta la 5º jornada, en la que disfrutaremos de todo un Argentina vs Uruguay. El partido tendrá lugar el 16 de noviembre a las 7 pm en La Bombonera de Buenos Aires. Si tenemos en cuenta el rendimiento de ambos combinados hasta el momento, no sorprende en exceso que la Albiceleste sea clara favorita para sumar tres nuevos puntos a su casillero. En todo caso, vamos a analizar los registros de ambas selecciones y a ofrecerle las mejores apuestas para el Argentina vs Uruguay.

Las mejores apuestas Eliminatorias Conmebol entre Argentina vs Uruguay



Sin ninguna duda, Argentina está mostrándose como la selección más potente del continente en lo que llevamos de Eliminatorias Conmebol. La escuadra liderada por Lionel Messi comanda la tabla clasificatoria con 12 puntos después de haberse apuntado el pleno de victorias en las cuatro jornadas previas. La ventaja respecto a Uruguay, Brasil y Venezuela, sus más inmediatos perseguidores, es de cinco puntos, por lo que se mantendrá en la primera posición pase lo que pase en este encuentro.

A esas cifras impolutas debemos sumar que Argentina no ha encajado ni un solo gol hasta ahora, por lo que también hablamos de la mejor defensa de las Eliminatorias Conmebol. La cifra de goles anotados asciende a 7, con el 0-3 endosado a Bolivia como el resultado más abultado hasta la fecha y destacando que los dos encuentros disputados como local se han cerrado con el mismo marcador de 1-0, con Paraguay y Ecuador como rivales.

Si nos centramos en la selección de Uruguay, podemos hablar de un camino irregular que, en todo caso, no ha impedido que se presente desde la segunda posición de la clasificación. Los Charrúas cuentan con 7 puntos en su casillero y cuentan con la misma diferencia de goles de +3 que Brasil y Venezuela, pero están por encima debido a los 8 goles firmados hasta el momento, lo que la convierte en la selección más anotadora.

Después de vencer en la fecha inicial y de no saber ganar a Ecuador y Colombia, el combinado uruguayo dio un golpe sobre la mesa al superar a Brasil por 2-0 en la jornada anterior, lo que supone todo un aviso para Argentina. Eso sí, Uruguay ha encajado al menos 1 gol en tres de las cuatro jornadas disputadas, por lo que tendrá que mostrarse más contundente en defensa si quiere contener a un rival del potencial de la Albiceleste.

10 años sin victorias de Uruguay sobre Argentina



Otro de los registros que puede ayudar a escoger las mejores apuestas del Argentina vs Uruguay tiene que ver con la cantidad de tiempo sin que los Charrúas ganen a la Albiceleste. Su último triunfo en este cara a cara data del año 2013, y desde entonces se han visto 5 triunfos de los argentinos y 3 empates.

También es interesante recordar que Argentina acumula 14 victorias consecutivas, aunque dos de ellas desde la tanda de penaltis, mientras que suma 19 partidos ganados y solo 1 perdido en las 20 apariciones más recientes. Por su parte, Uruguay ha caído en uno de sus 9 últimos encuentros, pero es evidente que su rendimiento no está siendo tan excelso como el de los actuales campeones del mundo.

Argentina parece imparable y las casas de apuestas lo saben



Después de analizar el rendimiento de Argentina y Uruguay, no sorprende en absoluto que

las casas de apuestas, y más concretamente el operador bwin, cuente con la Albiceleste como clara favorita para sumar tres nuevos puntos a su casillero.

De hecho, la cuota asignada al triunfo argentino puede antojarse demasiado baja para muchos jugadores, por lo que es una ocasión ideal para buscar nuevas fuentes de ingresos. La condición de local de Argentina y el hecho de no haber encajado goles en las jornadas anteriores puede ser una de las claves, y mercados como el Descanso/Final pueden aportar ganancias considerables.

El gran rendimiento de Argentina y la ventaja respecto a sus perseguidores no implicará relajación por su parte, de modo que se espera que salgan 100% concentrados y cumplan con los pronósticos para el Argentina vs Uruguay de las Eliminatorias Conmebol.