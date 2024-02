Codere bono de bienvenida Marzo 2024 | Hasta $100.000 COP

A través del Codere bono de bienvenida podrás obtener una oferta de hasta $100.000 COP al realizar tu primer depósito. Diferentes promociones esperan a todo aquel que quiera crear su cuenta a través del Codere registro.

Quédate en esta review para averiguar cómo activar el bono de bienvenida Codere. Conoce todos los requisitos que hace falta cumplir para convertirlo en dinero real y descubre más detalles en nuestras Codere opiniones. Promociones válidas para usuarios residentes en Colombia.



Qué incluye el bono de bienvenida Codere



Los nuevos usuarios que creen su cuenta a través de esta review, podrán reclamar un Codere bono de bienvenida en deportes o casino. En la siguiente tabla puedes ver cuáles son las ofertas y el valor de cada uno.

Como se puede observar, por el momento no hay un Codere bono sin depósito. Quizá más adelante aparezca esta opción. Indudablemente, sería una gran ventaja para todo aquel que quiera registrarse.



Codere: Bono de bienvenida en apuestas deportivas



La primera de las ofertas expuestas en esta review es el Codere bono de bienvenida de deportes. Con este bono podrás duplicar el 100% de tu primer depósito hasta una cantidad máxima de $100.000 COP.

Podrás usar la promoción en disciplinas como fútbol, baloncesto, tenis, balonmano, fútbol americano, eSports o hasta hockey hielo. También es válida para apuestas previas al evento o en vivo y puede ser canjeado a través del código promocional Codere.

La cantidad de este Codere bono de bienvenida de deportes está en línea con la media del mercado. Para más información puedes comprobar un ejemplo en esta comparativa del bono de deportes.

El operador requiere un primer depósito que tendrás que apostar posteriormente en pronósticos con una cuota mínima de 2.50. Una vez que estas se hayan celebrado, recibirás el 100% del ingreso.

Este Codere bono de bienvenida va asociado a una serie de términos y condiciones que tendrás que cumplir.



Depósito mínimo de $20.000COP.



El plazo máximo para usarlo es de 30 días.



Requiere de la verificación vía SMS.



El bono se otorga en formato de freebets.



Ha de usarse en apuestas combinadas de al menos 3 líneas con una cuota mínima de 4.00 en un plazo de 7 días.



Es importante aclarar que solamente recibirás en la cuenta valores obtenidos a través de la freebet de acuerdo con las cuotas. Es decir, no obtendrás exactamente la cantidad apostada.

Bono de bienvenida en Casino Codere



En segundo lugar, se encuentra el Codere casino bono. Es también una oferta de bienvenida, pero es incompatible con la anterior. Por lo tanto, la primera elección tras el depósito será la del tipo de bono.

Este Codere bono de bienvenida aplica también un 100% del primer ingreso hasta una cantidad total de $100.000 COP. Para poder recibirla, será necesario aceptarla desde la pestaña de Casino tras el depósito.

Muchos operadores ofrecen la oportunidad de usar un código promocional para registrarse. Para conseguir más detalles sobre las ofertas y promociones de Codere, puedes visitar este link. Las condiciones de este Codere bono primer depósito para casino son las siguientes:



Ingresa un mínimo de $20.000.



Es necesario aceptar el Codere bono de bienvenida desde la pestaña casino.



Apuesta el monto del bono un total de 35 veces.



La promoción caduca en un plazo máximo de 7 días.



Los slots contribuyen un total del 100%, la ruleta un 50% y el blackjack un 20%.



Encontrarás un amplio catálogo para poder usar el Codere bono de bienvenida. Cerca de una veintena de slots esperan para que uses la promoción. Cada uno de ellos se corresponde con una temática diferente para adaptarse a las preferencias personales.

Los juegos de azar son aptos también para el Codere bono de bienvenida. Destaca, sobre todo, la ruleta con diferentes variantes. El blackjack o el baccarat ocupan también buena parte del cartel.



Cómo activar el bono de bienvenida Codere



Para poder obtener el Codere bono de bienvenida, tendrás que activarlo. Hay que seguir una serie de pasos para poder llevar a cabo este proceso. El primero de ellos es la creación de una cuenta.

Aquí tienes los pasos para registrarte y poder reclamar el Codere bono de bienvenida:



Entra en el sitio web de Codere usando cualquier de los links de la review.

Pulsa en el botón de registro que podrás localizar en la zona superior derecha.

Aporta toda la información necesaria reflejada en el formulario: nombre completo, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento.

Lee y acepta los términos y condiciones.

Termina la operación.



Una vez creada la cuenta, queda la activación del Codere bono de bienvenida. Depende del tipo de promoción que hayas escogido. No funciona igual el Codere casino bono que el de deportes.

La activación en deportes requiere de un primer depósito y además es necesario apostarlo a una cuota mínima de 2.50. Una vez hecho esto y cuando las apuestas hayan finalizado, recibirás el bono. Siempre que hayas hecho la verificación vía SMS.

El Codere bono de bienvenida de casino precisa también de un primer depósito. Después accede a la sección de casino y acéptalo. Obtendrás el 100% de lo ingresado de manera automática.



Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Codere



El Codere bono de bienvenida está reservado a aquellos usuarios que son mayores de edad, es decir, mayores de 18. A eso hay que sumarle que tendrás que residir en Colombia, ya que es exclusivo para esta ubicación.

Solamente se puede reclamar una sola vez. En el caso de que ya hayas creado tu cuenta previamente, no es posible tampoco duplicarla. Es un único Codere bono de bienvenida por persona.

Dado que es un Codere bono primer depósito, se requiere un ingreso inicial. La cantidad mínima estipulada es de $20.000 COP. Todos los métodos de pago son compatibles con el Codere bono de bienvenida.

Se pueden resumir los requisitos del Codere bono de bienvenida así:



Usuarios mayores de 18 años.



Residentes en Colombia.



Una única cuenta por persona, IP, familia o domicilio.



El Codere bono de bienvenida de deportes es incompatible con el de casino.



Depósito mínimo de al menos $20.000 COP, por tanto no es un Codere bono gratis.



¿Codere ofrece un bono de bienvenida sin depósito?



Quizá te preguntes si existe un Codere bono sin depósito. Lamentablemente este tipo de promociones no están disponibles en este momento. Ambos Codere bono de bienvenida requieren de un ingreso previo.

Este tipo de ofertas, permiten recibir una pequeña cantidad solamente por crear la cuenta. No funciona como saldo retirable, sino que hay que apostarlo siguiendo una serie de requisitos.

Por tanto, tampoco se podría considerar como un Codere bono gratis en el caso de que lo ofreciese. Habrá que esperar a ver si este operador desarrolla una oferta de este tipo para los nuevos usuarios.