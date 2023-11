Fecha 4 cuadrangulares | América vs Nacional – mejores apuestas

Una suerte de revancha se juega en la ciudad de Cali, donde América competirá por el honor y ubicarse mejor en la reclasificación del año. Nacional aún conserva intactas sus aspiraciones de ser finalista por el Grupo A de los cuadrangulares, pero todo depende de un buen resultado en el estadio Pascual Guerrero.

Las mejores apuestas Liga Dimayor entre América vs. Nacional

Más de 2,5 goles: 1,94 en Betsson

América marca más de 1,5 goles: 1,82 en Betsson

Nacional o empate: 2,18 en Betsson

Luego de ganar la Copa frente a Millonarios en la definición por penaltis, Nacional venció al América con un equipo muy joven (promedio de 23 años y 296 días), varios cambios en la formación titular con respecto a la final ganada y el gol en tiempo de adición, cuando todo conducía a una igualdad lapidaria para ambos. El 1 – 0 a favor del cuadro Verdolaga mantiene en curso sus posibilidades en el Grupo B, a diferencia de un América eliminado prematuramente contra todo pronóstico.

Ahora, Nacional visita el estadio Pascual Guerrero, donde espera tomar todas las precauciones necesarias, puesto que en su última visita al América en este campeonato sufrió una fuerte derrota por goleada (4-1). Como visitante, el equipo antioqueño apenas ha ganado uno de sus últimos ocho juegos y aunque ajusta cinco salidas consecutivas con goles a favor, solo sacó su arco en cero como visitante una vez en lo que va del semestre.

La defensa se ha convertido en el Talón de Aquiles de este equipo paisa. Bajo la dirección técnica de John Jairo Bodmer tampoco ha podido corregir su funcionamiento en zona posterior. En los siete partidos dirigidos por el entrenador de 42 años, Atlético Nacional ha encajado goles en cinco, coincidiendo con la misma cantidad de salidas consecutivas en las que ambos equipos han anotado.

Si Atlético Nacional gana en esta fecha, sin importar el resultado entre Medellín y Millonarios, con seis puntos y otros seis en disputa (clásico paisa y viajará a Bogotá en a última fecha) entrará fuerte en la disputa por el cupo a la gran final.



América de Cali debe sumar puntos por la Reclasificación

En cuanto al América de Cali, bajó su nivel justo en las instancias más importantes del campeonato. Llega a la cuarta fecha del Grupo B en los cuadrangulares con una mala racha de cuatro derrotas en serie, y en cada una siempre perdió por margen de un gol. Desde marzo del año 2018, el cuadro americano no perdía cuatro encuentros consecutivos por Liga. Desde que se realizan torneos cortos en el fútbol colombiano, es la primera vez que pierde los tres primeros partidos del cuadrangular.

Además, el equipo escarlata es el único que no ha sumado un solo punto en estos cuadrangulares. Su principal motivación ahora consiste en sumar la mayor cantidad de unidades posibles para ubicarse mejor en la Reclasificación general del año. América puede ir a fases previas de la Copa Libertadores o instalarse en fase de grupos de la Sudamericana, dependiendo de esta circunstancia.

Pese al mal momento deportivo, en términos generales la campaña como local del América de Cali garantiza goles. En los 11 partidos hasta ahora disputados ante su afición siempre marcó por lo menos una vez. Sin embargo, han pasado ya cuatro partidos consecutivos en casa sin que pueda convertir más de 1,5 tantos. En materia defensiva, en seis ocasiones sacó su portería imbatida durante lo que va del semestre.

Los últimos enfrentamientos entre América y Nacional en Cali muestran un balance favorable para el equipo visitante. En tres de sus visitas al estadio Pascual Guerrero por todas las competiciones, los antioqueños lograron imponerse, marcando en cinco de esas ocasiones. Por otro lado, América obtuvo una victoria en septiembre pasado. Antes de eso, su último triunfo en casa sobre Nacional había sido en octubre del año 2019 por 2-1. Un aspecto para destacar de estos encuentros es que solo un enfrentamiento terminó empatado sin goles, en octubre de 2022.

Este no deja de ser un clásico por excelencia del fútbol colombiano. El de esta jornada en cuadrangulares semifinales será el encuentro 258 en su historial, del cual Atlético Nacional lleva la ventaja con 92 triunfos por 87 del América de Cali y 78 empates.