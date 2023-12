Fecha 5 cuadrangulares | América vs Millonarios – mejores apuestas

Si Millonarios desea conservar posibilidades de clasificarse para la final, no le queda un camino distinto al de obtener una victoria sobre el América en el estadio Pascual Guerrero. La igualdad lo condicionaría considerablemente, mientras que la derrota firmaría su eliminación. Este clásico de grandes equipos se presenta con el local en crisis de resultados, sin victorias desde hace un mes.

El Grupo B de los cuadrangulares tiene a Medellín, Millonarios y Nacional disputándose el paso a la final. América de Cali ahora es juez, aunque con la necesidad de sumar puntos en los dos partidos restantes este año. Los necesita por el honor y para sacudirse de las cinco derrotas consecutivas en el torneo.

Los Diablos Rojos culminan un semestre amargo, con un balance flojo justo cuando comenzaron los cuadrangulares. Este es el último partido del América como local, después de caer en el Grupo B contra Medellín (1-2) y Nacional (1-0). Desde el año 2006, el cuadro Escarlata no perdía cinco partidos seguidos en el campeonato. Ganarle a Millonarios se convierte en una obligación para cortar la crisis y despedirse con pundonor ante su afición.

Millonarios acude al estadio Pascual Guerrero, con el sinsabor de una derrota en Itagüí frente al Medellín. Aunque empató en puntaje con el Poderoso, el punto invisible le da al DIM el liderato. Los Embajadores estarán muy pendientes de lo que suceda en el clásico paisa, además de sumar en el Pascual Guerrero. La victoria es el resultado que más le conviene. Si empatan o pierden, necesita que el Medellín no supere a Nacional. Si el Poderoso gana el clásico y Millonarios cae en Cali, se derrumban las aspiraciones bogotanas de repetir final en el 2023.



América de Cali recibe a Millonarios con saldo en rojo



Los números recientes del América contrastan con lo que había sido una fase regular estable, en la que tuvo varios puntos altos. La derrota entre semana contra Nacional refleja sus dificultades en ataque, ya que por primera vez en este semestre terminó un partido de local sin goles a favor. Los dirigidos por Lucas González acumulan dos juegos seguidos sin convertir.

El desempeño ofensivo del cuadro americano, considerado hasta hace unos meses como una de sus grandes fortalezas, se debilitó al extremo de completar nueve encuentros seguidos sin conseguir más de 1,5 goles.

En esta serie de partidos con derrotas que tiene el América de Cali, la estabilidad defensiva sufrió varios daños. Hace tres compromisos en casa que no finaliza con el arco en cero, y en dos de esos encuentros sus rivales le marcaron más de un gol.

No es habitual que el América pase tanto tiempo sin ganar y menos en su casa. Desde noviembre de 2020 no perdía tres encuentros consecutivos en el estadio Pascual Guerrero y ahora recibe a un adversario que hará todo lo posible por llevarse algún punto como visitante.

Millonarios ganó dos de las últimas seis confrontaciones contra el América, en Cali. En los cuatro partidos restantes, el triunfo quedó en manos del equipo local. Por otra parte, la última vez que jugaron en el estadio Pascual Guerrero, la victoria fue Escarlata por 1-0 en la ronda Todos contra Todos de este campeonato.

El conjunto albiazul volvió a perder en el campeonato luego de tres victorias consecutivas. Como visitante, Millonarios marcó gol en seis de sus últimas siete presentaciones. Sin embargo, aún tiene problemas para conservar el cero en arco propio cuando compite a domicilio, ya que solo en tres de 12 partidos como visitante por este campeonato terminó con su puerta imbatida.

Millonarios es un equipo equilibrado, con jugadores importantes en su ataque. Aun así, no es frecuente que haga muchos goles cuando compite fuera de Bogotá. Solo en las victorias 1-2 contra el Envigado y el clásico bogotano que le ganó a Santa Fe por marcador de 2-2, los actuales campeones del fútbol colombiano hicieron más de 1,5 goles en calidad de visitantes. De hecho, las tres únicas victorias que tiene este semestre jugando a domicilio siempre fueron por margen de un gol.

El compromiso entre América y Millonarios es uno de los más representativos en la historia del fútbol colombiano. El de este fin de semana será el partido 258 de su historial, que domina Millonarios con 105 victorias por 79 del cuadro americano y 74 empates.