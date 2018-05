Noche mágica de Griezmann: doblete y Atlético campeón de Europa League

Atlético de Madrid derrotó por 0-3 al Olympique de Marsella por la final de la Europa League y se coronó campeón del torneo internacional. Antoine Griezmann tuvo una noche mágica y marcó doblete con el equipo colchonero, que llegó a su tercer trofeo.

El juego, como se planteaba en los lineamientos, fue con bastante presión e intensidad en ambas zonas del campo. Tanto así que, al 21, Gabi presionó a Rami, central que recibió un balón del guardameta del equipo francés, y no pudo controlar el balón. El español dejó solo frente al arco a Griezmann que puso el 0-1 para el equipo de Diego Simeone.



Tras este error, las cosas no mejoraron. Payet, capitán y pieza fundamental de Marsella, salió lesionado y llorando, por lo que podría ser de gravedad para el futbolista francés.



Varias llegadas se dieron en ambos equipos, por medio de Diego Costa y Koke por un lado, y con peligro gracias a Maxime Lopez y Lucas Ocampos, quienes no podían alargar la distancia o empatar el marcador.



En las graderias pesaba el ambiente de final y casi todo el primer tiempo estuvo lleno de humo por las bengalas de los aficionados franceses. El primer tiempo finalizó con el dominio del Atlético de Madrid, que no daba espacios y seguía generando peligro en el campo del Olympique de Marsella.



La segunda mitad fue otro premio para el gran partido de los colchoneros y de Griezmann, quien recibió una habilitación de Koke y puso su doblete con una 'pinchada' de balón, imposible para el guardameta rival. El francés puso el 0-2, que le dio el título al conjunto colchonero.



Pero no terminó la buena noche Griezmann, quien le puso la asistencia para el tercer gol a Gabi, para sentenciar el partido al minuto 88 y poner el 0-3 para los colchoneros.



Con este trofeo de la Europa League, ya son tres en las vitrinas de los españoles. La primera fue en 2010 y la segunda en 2012. Además, quedó a dos de igualar a Sevilla, el equipo que más veces ha ganado el torneo.