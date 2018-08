Así les fue a los colombianos en los 'play-offs' de Europa League

Este jueves se jugaron los encuentros de ida por la última ronda previa a la fase de grupos de la Europa League y Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, Alfredo Morelos, John Lucumí y Eder Álvarez Balanta estuvieron presentes con sus respectivos equipos.

Luis Fernando Muriel (Sevilla)



El delantero atlanticense jugó todo el partido en el triunfo 0-1 de Sevilla sobre Sigma Olomouc, si bien no fue el mejor partido del equipo español, se llevaron una importante victoria para liquidarlo en casa. Muriel tuvo una opción de gol clara y en el desenlace del partido recibió tarjeta amarilla.



Duvan Zapata (Atalanta)



En el empate sin goles del equipo italiano frente al Copenhague, el ariete vallecaucano entró al campo de juego en el minuto 46 del segundo tiempo, pero no tuvo opciones claras de anotar, por lo que buscará ser tenido en cuenta para la vuelta en territorio danés.



Alfredo Morelos (Rangers)



El atacante cordobés, goleador del equipo de Escocia, fue titular indiscutible en el triunfo 1-0 sobre FC Ufa. Morelos no logró anotar, a pesar que tuvo más de tres aproximaciones al arco rival. Con la diferencia mínima espera ser alineado para sentenciar la serie en Rusia.



Jhon Lucumí (Genk)



Los belgas golearon 5-2 al Brøndby de Dinamarca y el defensor colombiano jugó los 90 minutos, con una actuación destacada. Con la cómoda ventaja, el caleño espera volver a ser tenido en cuenta para el partido de vuelta el próximo jueves.



Eder Álvarez Balanta (Basilea)



El defensor bogotano fue inicialista en el atractivo partido en el que su equipo triunfó 3-2 sobre Apollon de Chipre, pero fue sustituido en el minuto 66. Buscará volver a ser titular en el encuentro de vuelta que se disputará en el país mediterráneo.