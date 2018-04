Cuartos de final de Europa League: así están las cosas para Ospina y Montero

Este jueves se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League, en la que aún quedan como representantes colombianos David Ospina, con Arsenal, y Freddy Montero, en el Sporting de Lisboa.

El equipo del arquero colombiano tendrá que recibir en el Emirates Stadium al CSKA Moscú. Si bien la historia de los gunners lo haría tener ventaja en este enfrentamiento, los rusos han dado la sorpresa en varias oportunidades.



La actuación de David Ospina está en duda, pues algunas molestias musculares lo harían perderse el puesto, el mismo que tomó desde el domingo cuando venció a 3-0 l Watford.



El otro colombiano que podría tener acción en estos cuartos de final es el delantero huilense Freddy Montero. Sporting tendrá que visitar el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en uno de los juegos más atractivos de este jueves.



Montero ya fue figura en los octavos de final, cuando marcó dos goles en el juego de ida, pero su técnico le dio descanso en el partido de vuelta y por poco se le complica la serie.



Así, esta es la jornada de este jueves en los cuartos de final de la Uefa Europa League



2:05 p.m.: Arsenal vs. CSKA Moscú



2:05 p.m.: Atlético de Madrid vs. Sporting



2:05 p.m.: Lazio vs. Salzburgo



2:05 p.m.: Leipzig vs. Marsella.