Atlético sigue en Europa League, aunque Montero marcó con Sporting

Fredy Montero le dio una pequeña ilusión al Sporting de Lisboa en el juego de vuelta de la Europa League, pero su gol fue insuficiente y quedó eliminado por el Atlético de Madrid. El global de la serie fue 1-2 a favor del colchonero.

El equipo portugués salió motivado al terreno de juego por su hinchada y en los primeros minutos llevó peligro al arco de Jan Oblak. La primera clara la tuvo Sebastián Coates con un remate de cabeza, que bien atajó el esloveno.



Al 28, un centro desde la derecha de Bruno Fernandes fue despejado por Oblak, pero en el segundo palo apareció Fredy Montero para conectar de cabeza y marcar el 1-0 en el partido.



Pero el Sporting no bajó los brazos y siguió atacando por todos los costados, Bryan Ruiz remató de media distancia, pero su disparo salió por fuera de los tres palos. El triunfo ilusionaba para irse al descanso.



En la parte complementaria el juego ofensivo de los leones portugueses siguió, pero la buena defensa española no dejaba acercar a los atacantes del Sporting, que solo merodeaban el área.



Poco podía hacer Fredy Montero en el terreno de juego, que lo intentaba, pero no encontraba asociación para romper la férrea defensa que ha caracterizado al equipo de Diego Simeone.



Hubo momentos de brillantez en el Atlético, Griezmann la tuvo de tiro libre, pero el balón se fue por encima, luego definió mal en dos oportunidades y cerró toda posibilidad de marcar un gol que le diera tranquilidad.



Los minutos finales fueron de nerviosismo y aunque, como todo el partido, Sporting estuvo cerca del área de Oblak, no marcó el tanto que les permitiera seguir en Europa League.