Dos colombianos esperan sellar su paso a cuartos de final de Europa League

Tres futbolistas colombianos siguen con ‘vida’ en la Europa League, pero este jueves solo podrían avanzar a cuartos de final dos cafeteros. Fredy Montero, con el Sporting de Portugal, y David Ospina, arquero del Arsenal inglés, corren con ventaja en sus respectivas llaves; pero los ‘gunners’ enfrentarán al AC Milan, de Cristian Zapata.

La llave más atractiva, por historia de ambos equipos, es sin duda la de Arsenal-Milan, que está 2-0 a favor del conjunto de Londres, pues ganó en el San Siro y definirá en su casa la clasificación. En la ida, Ospina se destacó y sacó el arco en cero; este jueves espera ser titular, como lo ha venido siendo en este certamen, y sellar el cupo a la siguiente ronda.



Cristian Zapata viajó con la delegación ‘rossoneri’, pero no se espera que sea inicialista en el once de Gennaro Gattuso; sin embargo, el colombiano hará mucha fuerza por una remontada épica de los milanistas para seguir en pie de lucha por el título de la segunda competencia de clubes más importante de Europa.



En otra llave, Sporting Lisboa visita al Viktoria Pilzen en República Checa, con el marcador 2-0 a su favor, gracias al doblete que anotó Fredy Henkyer Montero en el estadio Jose Alvalade. El atlanticense cada vez está en mejor nivel y sueña con ser el amo de la llave, anotando el gol que dé sentencia y otorgue el cupo a los ocho mejores.



Así se jugarán este jueves los partidos de vuelta de octavos de final:



11:00 a.m.: Lokomotiv Moscú (0-3) Atlético Madrid

1:00 p.m.: Athletic de Bilbao (1-3) Marsella

1:00 p.m.: Dinamo de Kiev (2-2) Lazio

1:00 p.m.: Viktoria Pilzen (0-2) Sporting Lisboa

1:00 p.m.: Zenit St. Petersburgo (1-2) Leipzig

3:05 p.m.: Arsenal (2-0) AC Milan

3:05 p.m.: Lyon (1-0) CSKA Moscú

3:05 p.m.: Salzburgo (1-2) Borussia Dortmund



