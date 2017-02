Cinco colombianos en los dieciseisavos de final de la Europa League

0







Arranca este jueves la ronda de dieciseisavos de final de la Liga de Clubes de Europa, en la que 32 equipos lucharán por avanzar en el camino al título del segundo torneo más importante del Viejo Continente.

Cuatro equipos tendrán la presencia de futbolistas colombianos, quienes esperan tener minutos y demostrar que están a la altura de la competencia continental. En total, son cinco los ‘cafeteros’ que estarían en acción en los juegos de ida de la fase de dieciseisavos.

*Ricardo Laborde (FC Krasnodar)

FC Krasnodar vs. Fenerbahce (11:00 a.m.): El atacante no ha sido titular en ninguno de los partidos de su equipo en la Europa League, pero sí tuvo acción entrando desde el banco de suplentes en 5 de los 6 partidos de la fase de grupos.

*Carlos Sánchez (Fiorentina)

Borussia Monchengladbach vs. Fiorentina (1:00 p.m.): ‘La Roca’ jugó todos los partidos (6) en la fase de grupos, por lo que espera ser titular en Alemania. El volante de la Selección ha venido jugando como defensa central y el último fin de semana no tuvo minutos por estar suspendido; así, su titularidad es casi un hecho.

*Dávinson Sánchez (Ajax)

Legia Varsovia vs. Ajax (3:05 p.m.): El defensa central se ha consolidado como titular del equipo holandés. Tiene cuatro presencias en la Europa League y estaría como inicialista en Polonia.

*Mateo Casierra (Ajax)

Legia Varsovia vs. Ajax (3:05 p.m.): Aunque no tiene goles, el atacante ha tenido minutos en cinco compromisos, de los que fue titular en un par de ocasiones. Casierra tendrá que ganarse la confianza de su técnico, Dennis Bergkamp, para jugar en Polonia.

*Rafael Santos Borré (Villarreal)

Villarreal vs. Roma (3:05 p.m.): Es el único colombiano activo en Europa League que anotó un gol en la competición (a Steaua Bucarest). Borré Amaury jugó cinco partidos y en 5 fue titular; así, sueña con enfrentar al equipo italiano en el estadio El Madrigal.

Así será toda la programación de los dieciseisavos de final de la Europa League:

11:00 a.m.: FC Krasnodar vs. Fenerbahce

1:00 p.m.: AZ Alkmaar vs. Lyon

1:00 p.m.: Astra Giurgiu vs Genk

1:00 p.m.: Borussia Monchengladbach vs. Fiorentina

1:00 p.m.: Celta de Vigo vs. Shakhtar Donetsk

1:00 p.m.: FC Rostov vs. Sparta Praga

1:00 p.m.: Gent vs. Tottenham Hotspur

1:00 p.m.: Ludogorets vs. Copenhague

1:00 p.m.: Olympiacos vs. Osmanlispor

3:05 p.m.: Anderlecht vs. Zenit St. Petersburgo

3:05 p.m.: Athletic de Bilbao vs. APOEL Nicosia

3:05 p.m.: Hapoel Beer Sheva vs. Besiktas

3:05 p.m.: Legia Varsovia vs. Ajax

3:05 p.m.: Manchester United vs. Saint-Etienne

3:05 p.m.: PAOK vs. Schalke 04

3:05 p.m.: Villarreal vs. Roma

Redacción Futbolred